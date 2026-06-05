Может ухудшить самочувствие: Украину накрыла сильная магнитная буря

Мощность этой магнитной бури выросла почти до семи баллов.

https://glavred.info/synoptic/mozhet-uhudshit-samochuvstvie-ukrainu-nakryla-silnaya-magnitnaya-burya-10770557.html Ссылка скопирована

Украину атаковала почти 7-балльная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда будет пик следующей магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала очень сильная магнитная буря, которая может влиять на самочувствие. Об этом сообщает meteoagent.

Мощность магнитной бури была несколько дней на низком уровне. Сегодня, 5 июня, она выросла почти до семи баллов.

видео дня

Ожидается, что 6 июня она станет слабее и опустится до 4-х баллов. 7 июня мощность магнитной бури станет 3-балльной.

Украину атаковала почти 7-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 8 вспышек класса С. Сообщается, что 5 июня могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 82 солнечных пятна.

"Наиболее мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки случаются нечасто. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут вызывать длительные радиационные бури, способные повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние", - говорится в сообщении.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред