На Житомирщине выросла средняя зарплата: в каких сферах самые высокие доходы

Главное из новости:
- Средняя зарплата в Житомирской области выросла на 2,1% за апрель
- Самые низкие выплаты в области фиксируются в административной сфере
- Задолженность по зарплатам в регионе резко увеличилась
Средняя зарплата в Житомирской области в апреле 2026 года выросла до 24 162 грн, поднявшись на 2,1% по сравнению с мартом. Показатель превысил минимальную зарплату в регионе более чем в 2,8 раза. Об этом сообщило областное управление статистики, пишет Житомир.info.
Самые высокие начисления традиционно зафиксированы в отраслях с высокой добавленной стоимостью. В сфере финансовой деятельности средняя оплата достигла 43 439 грн, в ИТ и телекоммуникациях — 39 207 грн, в сельском и лесном хозяйстве — 32 689 грн. Промышленность показала уровень 28 474 грн, государственное управление и оборона — 27 655 грн.
Самые низкие зарплаты остаются в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 13 488 грн, что составляет лишь 55,8% среднеобластного показателя.
Задолженность по зарплатам резко выросла
В то же время сумма невыплаченных зарплат в регионе на 1 мая 2026 года подскочила до 53,2 млн грн, что на 76,2% больше, чем месяцем ранее. На общеукраинском уровне задолженность составила 3,7 млрд грн.
Ситуация в Украине
По данным Госстата, средняя зарплата по стране в апреле 2026 года составляла 30 515 грн (+0,5% за месяц).
Регионы с самыми высокими показателями:
- Киев — 48 003 грн;
- Киевская область — 30 584 грн.
Регионы с самыми низкими показателями:
- Кировоградская область — 21 199 грн;
- Черновицкая область — 21 687 грн.
Самые высокие зарплаты по видам деятельности сохраняются в ИТ и телекоммуникациях - 77 861 грн, самые низкие - в сфере искусства, спорта и развлечений - 19 855 грн.
Напомним, в феврале 2026 года в Украине самую высокую медианную зарплату зафиксировали у стоматологов — 150 тыс. грн. Второе место занял кузовщик с зарплатой 70 тыс. грн (+27%), а также автомаляр и автоэлектрик — до 60 тыс. грн.
Также в феврале 2026 года средняя зарплата в Украине выросла до 28 321 грн, что на 22,4% больше, чем в прошлом году, и на 1,2% больше, чем в январе. Самые высокие доходы фиксируются в Киеве — 45 651 грн.
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский объявил о старте реформы Вооруженных сил Украины, которая предусматривает изменение системы управления, финансирования и комплектования армии. По его словам, с июня реформа должна дать первые результаты, в частности в повышении денежного обеспечения военных.
Об источнике: Zhitomir.info
Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.
