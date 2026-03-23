До 68 тыс грн: обнародованы самые высокие зарплаты в Украине в 2026 году

Кратко:
- Высокооплачиваемые профессии фиксируют в категории логистики и доставки
- Зарплаты от 35 до 40 тыс. грн предлагают в категории производства и рабочих специальностей
В феврале 2026 года самую высокую медианную зарплату фиксировали на должность стоматолога - 150 тыс. грн, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы OLX Работа.
На втором месте - рихтовщик (категория СТО и автомойки), с показателем в 70 тыс. грн (+27% по сравнению с февралем 2025). В этой же категории медианную зарплату в 60 тыс. грн имеет автомаляр (на 17% больше, чем в прошлом году) и автоэлектрик (на 33% больше).
В целом перечень самых высокооплачиваемых должностей несколько изменился по сравнению с февралем 2025 года. Однако в основном это вакансии из тех же категорий: СТО и автомойки, строительство и облицовочные работы, логистика и доставка. Рост медианных заработных плат иногда достигает до +40%, отметили в OLX Работа.
В перечень самых оплачиваемых вошел также ряд вакансий из категории строительства и облицовочных работ:
- фасадчик - 67,5 тыс. грн (+15% к февралю 2025 года);
- штукатур - 66,3 тыс. грн (+13%);
- каменщик - 65 тыс. грн (+30%).
Также высокооплачиваемые профессии фиксируют в категории логистики и доставки. Среди них вакансия дальнобойщика, где в феврале 2026 года предлагали медианную зарплату 60 тыс. грн (+33%).
Диапазон медианных зарплат от 40 до 50 тыс. грн фиксируют на должности в категории строительства и облицовочных работ. Среди них:
- строитель, маляр - 50 тыс. грн (+11%);
- прораб - 50 тыс. грн (+14%);
- плиточник - 47 тыс. грн (+39%);
- монтажник, 45 тыс. грн (+16%).
В категории СТО и автомоек высокую медианную зарплату имеет механик - 45 тыс. грн (+14%). На должность водителя в категории логистики и доставки зафиксировали показатель 42,5 тыс. грн (+16%).
Медианные зарплаты от 35 до 40 тыс. грн предлагают в категории производства и рабочих специальностей:
- электрик, 38,8 тыс. грн (+41%);
- подсобник, 37,5 тыс грн (+9%);
- маляр, 37,5 тыс. грн (+42%);
- токарь, 35 тыс. грн (+11%).
На вакансии менеджера по продажам (категория розничной торговли), медианная заработная плата в феврале 2026 составляла 38 тыс. грн, на +38% больше, чем в феврале 2025.
Как сообщал Главред, с 1 января 2026 года в Украине зарплаты педагогов вырастут на 30%, сообщили в МОН. В госбюджете на это предусмотрено 64,6 млрд грн.
С 1 января 2026 года в Украине изменились условия оплаты труда специалистов социальной сферы. Повышение окладов составит около 150%.
Кроме этого, в 2026 году украинцы смогут выйти на пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Для выхода в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа, в 63 года - 23 года, а в 65 лет - 15 лет. Чем раньше человек планирует выход на пенсию, тем больше требования к стажу.
