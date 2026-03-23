До 68 тыс грн: обнародованы самые высокие зарплаты в Украине в 2026 году

В целом перечень самых высокооплачиваемых должностей несколько изменился по сравнению с февралем 2025 года.

Высокооплачиваемые профессии фиксируют в категории логистики и доставки

Зарплаты от 35 до 40 тыс. грн предлагают в категории производства и рабочих специальностей

В феврале 2026 года самую высокую медианную зарплату фиксировали на должность стоматолога - 150 тыс. грн, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы OLX Работа.

На втором месте - рихтовщик (категория СТО и автомойки), с показателем в 70 тыс. грн (+27% по сравнению с февралем 2025). В этой же категории медианную зарплату в 60 тыс. грн имеет автомаляр (на 17% больше, чем в прошлом году) и автоэлектрик (на 33% больше).

В целом перечень самых высокооплачиваемых должностей несколько изменился по сравнению с февралем 2025 года. Однако в основном это вакансии из тех же категорий: СТО и автомойки, строительство и облицовочные работы, логистика и доставка. Рост медианных заработных плат иногда достигает до +40%, отметили в OLX Работа.

В перечень самых оплачиваемых вошел также ряд вакансий из категории строительства и облицовочных работ:

фасадчик - 67,5 тыс. грн (+15% к февралю 2025 года);

штукатур - 66,3 тыс. грн (+13%);

каменщик - 65 тыс. грн (+30%).

Также высокооплачиваемые профессии фиксируют в категории логистики и доставки. Среди них вакансия дальнобойщика, где в феврале 2026 года предлагали медианную зарплату 60 тыс. грн (+33%).

Диапазон медианных зарплат от 40 до 50 тыс. грн фиксируют на должности в категории строительства и облицовочных работ. Среди них:

строитель, маляр - 50 тыс. грн (+11%);

прораб - 50 тыс. грн (+14%);

плиточник - 47 тыс. грн (+39%);

монтажник, 45 тыс. грн (+16%).

В категории СТО и автомоек высокую медианную зарплату имеет механик - 45 тыс. грн (+14%). На должность водителя в категории логистики и доставки зафиксировали показатель 42,5 тыс. грн (+16%).

Медианные зарплаты от 35 до 40 тыс. грн предлагают в категории производства и рабочих специальностей:

электрик, 38,8 тыс. грн (+41%);

подсобник, 37,5 тыс грн (+9%);

маляр, 37,5 тыс. грн (+42%);

токарь, 35 тыс. грн (+11%).

На вакансии менеджера по продажам (категория розничной торговли), медианная заработная плата в феврале 2026 составляла 38 тыс. грн, на +38% больше, чем в феврале 2025.

