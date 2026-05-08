РФ изменила тактику: военный раскрыл 3 ключевые цели летнего наступления врага

После провала первой волны наступления РФ изменила тактику и определила новые задачи для фронта.

Войский назвал 3 ключевые цели России в летнем наступлении

Главное из заявления Мусиенко:

Первая волна наступления РФ провалилась, враг потерял темп и силы

Враг перешел к новой тактике с дронами, КАБами и пехотными штурмами

РФ стремится истощить силы обороны и ослабить тыл Украины

Россия развернула весенне-летнее наступление, пытаясь давить сразу на нескольких участках фронта. Украинские защитники сорвали первую волну наступления и не позволили врагу реализовать первоначальный замысел.

Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что теперь Россия преследует новые цели, которые будут определять ситуацию на фронте в ближайшие недели и месяцы.

Срыв первой волны российского наступления

Отмечается, что Силы обороны Украины не дали противнику прорваться на ключевых направлениях — в районе Покровска, на Запорожском и Купянском участках. Враг понес значительные потери и утратил темп первого рывка.

"Вооруженные силы, Силы обороны Украины сорвали крупную первую волну этого весеннего наступления, не дав врагу реализовать свой замысел, то есть прорваться и выйти на оперативное пространство", — сказал Мусиенко.

Смена стратегии

После неудачи Россия перешла к другой тактике. Вместо быстрого прорыва она разворачивает вторую волну кампании, а ближе ко второй половине лета может попробовать и третью.

"Эта кампания характеризуется тем, что противник пытается увеличить количество дронов и КАБ, которые они применяют, и сочетать это со штурмами собственной пехоты и десантников", — подчеркнул военный.

Три главные цели Кремля

По словам Мусиенко, стратегия России сейчас заключается в постоянном изнурении украинской обороны ударами по разным направлениям, чтобы держать войска в напряжении, наносить огневые поражения и искать слабые места для продвижения.

Первый замысел — это изнурять позиции Сил обороны Украины, нанося огневые удары по разным направлениям.

Второй — сосредоточиться на захвате Донецкой области, параллельно наращивая свое присутствие вглубь Запорожской и Днепропетровской областей и создавая буферные зоны в Харьковской и Сумской областях.

Третьим направлением остается воздушное давление на украинский тыл. Речь идет об ударах по оборонно-промышленному и энергетическому потенциалу Украины, чтобы ослабить способность государства вести затяжную войну.

По словам Мусиенко, украинское командование видит эти угрозы и уже корректирует действия, чтобы ни один из замыслов противника не сработал.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Наступление РФ — мнение эксперта

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что ситуация на фронте сложная. В ближайшее время может начаться битва за Доброполье в Донецкой области.

По его словам, враг пытается продвигаться с фланга — со стороны населенного пункта Гришино.

"Оккупанты хотят отрезать группировку войск Сил обороны Украины в Родинском, чтобы захватить населенный пункт", — добавил он.

Ситуация на фронте — последние новости

Главред ранее писал, что российские оккупанты пытаются расшатать украинскую оборону на Славянско-Лиманском направлении. Об этом заявил военный с позывным "Мучной". Враг наступает с юго-запада на участке Рай-Александровки.

Кроме того, российские войска активизировали штурмовые действия в направлении Константиновки и пытаются закрепиться на подступах к городу, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

На Купянском направлении обстановка является одной из самых напряженных и за последние месяцы существенно ухудшилась. Российские силы продолжают наступательные попытки, стремясь продвинуться к Купянску и оттеснить украинские подразделения за реку Оскол, сообщил спикер объединенных сил Виктор Трегубов.

О личности: Александр Мусиенко Александр Мусиенко — блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

