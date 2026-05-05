Действительно ли оккупанты достигли окраин Константиновки: в ISW раскрыли ситуацию

Дарья Пшеничник
5 мая 2026, 09:56
По данным аналитиков, российские войска проникли на 10,14 % территории Константиновки и продвинулись лишь на 0,7 % её окрестностей.
  • Россия не продвинулась в Константиновке
  • ВСУ сдерживают проникновение оккупантов

Российские войска, впервые вошедшие на окраины Константиновки еще осенью 2025 года, так и не смогли превратить этот прорыв в реальное продвижение. Об этом свидетельствует новый отчет Института изучения войны, который опровергает предположения о якобы недавних изменениях на линии фронта, о которых накануне писало издание Reuters.

Аналитики напоминают, что проникновение россиян на восточные окраины города произошло 24 октября 2025 года. С тех пор оккупанты не достигли никаких тактически значимых результатов, несмотря на регулярные заявления российских чиновников об "успехах". По оценкам ISW, под контролем российских сил находится лишь 10,14% территории Константиновки, а продвижение на окраинах ограничилось 0,7%.

Несмотря на то, что Константиновка остается одной из приоритетных целей России, в отчете отмечается, что российское командование, по-видимому, делает ставку на усиление наступления на Покровском направлении, а не на попытки прорвать оборону города.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 2 мая подтвердил, что украинские подразделения ежедневно отражают попытки российских диверсионных групп закрепиться на подступах к Константиновке. В городе действует режим контрдиверсионных мероприятий, а Силы обороны проводят комплексные операции по выявлению и уничтожению вражеских групп, пытающихся проникнуть в район.

Где армия РФ идет в наступление

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что ситуация на фронте сложная. В ближайшее время может начаться битва за Доброполье в Донецкой области.

По его словам, враг пытается продвигаться с фланга — со стороны населенного пункта Гришино.

"Оккупанты хотят отрезать группировку войск Сил обороны Украины в Родинском, чтобы захватить населенный пункт", — добавил он.

На Купянском направлении обстановка является одной из самых напряженных и за последние месяцы существенно ухудшилась. Российские силы продолжают наступательные попытки, стремясь продвинуться к Купянску и оттеснить украинские подразделения за реку Оскол, сообщил спикер объединенных сил Виктор Трегубов.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

