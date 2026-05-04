Стрельба возле Белого дома: Секретная служба США оцепила район, что известно

Возле Белого дома произошла стрельба, после чего район сразу же был оцеплен спецслужбами и доступ к нему был ограничен.

Правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

Стрельба возле Белого дома 4 мая в Вашингтоне

Район происшествия был оцеплен силами спецслужб

Есть подтверждение ранения одного человека

Один человек получил огнестрельное ранение во время перестрелки с участием правоохранителей в Вашингтоне недалеко от Белого дома 4 мая, его состояние пока неизвестно.

Инцидент произошел на перекрестке 15-й улицы и Индепенденс-авеню, после чего район был оцеплен спецслужбами, а на место прибыли экстренные службы. Секретная служба США призвала граждан избегать этой территории.

"Сотрудники Секретной службы США находятся на месте происшествия, связанного со стрельбой с участием полицейских, на перекрестке 15-й улицы и Индепенденс-авеню в Вашингтоне, округ Колумбия. Один человек получил огнестрельное ранение от сотрудников правоохранительных органов; его состояние пока неизвестно. Просим избегать этого района, поскольку на место происшествия прибыли экстренные службы", — говорится в сообщении ведомства в Х.

О стрельбе сообщил журналист Ник Сортор в соцсети Х. По его словам, в районе Белого дома ввели режим блокировки, а представителей СМИ собрали в брифинг-руме. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп находится в безопасности.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщал Главред, известный правый активист, сторонник и соратник нынешнего президента США Дональда Трампа, исполнительный директор организации Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирк получил ранение в шею во время мероприятия в Юте. Впоследствии стало известно, что он скончался от полученных травм.

Кроме того, в ночь на 26 апреля президента США Дональда Трампа эвакуировали после стрельбы в отеле Washington Hilton в Вашингтоне. Инцидент произошел во время ежегодного ужина корреспондентов Белого дома, на котором присутствовали первая леди, вице-президент и члены американского правительства.

Напомним, что еще один инцидент произошел 13 июля 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь в сторону Трампа. В результате стрельбы погиб один человек, еще двое получили ранения, а сам политик был ранен в ухо.

Об источнике: Белый дом Белый дом — официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для обозначения президента и его советников, пишет Википедия.

