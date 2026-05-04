Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Стрельба возле Белого дома: Секретная служба США оцепила район, что известно

Руслан Иваненко
4 мая 2026, 23:43обновлено 5 мая, 00:48
Возле Белого дома произошла стрельба, после чего район сразу же был оцеплен спецслужбами и доступ к нему был ограничен.
США, Белый ом
Правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

  • Стрельба возле Белого дома 4 мая в Вашингтоне
  • Район происшествия был оцеплен силами спецслужб
  • Есть подтверждение ранения одного человека

Один человек получил огнестрельное ранение во время перестрелки с участием правоохранителей в Вашингтоне недалеко от Белого дома 4 мая, его состояние пока неизвестно.

Инцидент произошел на перекрестке 15-й улицы и Индепенденс-авеню, после чего район был оцеплен спецслужбами, а на место прибыли экстренные службы. Секретная служба США призвала граждан избегать этой территории.

видео дня

"Сотрудники Секретной службы США находятся на месте происшествия, связанного со стрельбой с участием полицейских, на перекрестке 15-й улицы и Индепенденс-авеню в Вашингтоне, округ Колумбия. Один человек получил огнестрельное ранение от сотрудников правоохранительных органов; его состояние пока неизвестно. Просим избегать этого района, поскольку на место происшествия прибыли экстренные службы", — говорится в сообщении ведомства в Х.

О стрельбе сообщил журналист Ник Сортор в соцсети Х. По его словам, в районе Белого дома ввели режим блокировки, а представителей СМИ собрали в брифинг-руме. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп находится в безопасности.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Инциденты со стрельбой в США — новости по теме

Как сообщал Главред, известный правый активист, сторонник и соратник нынешнего президента США Дональда Трампа, исполнительный директор организации Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирк получил ранение в шею во время мероприятия в Юте. Впоследствии стало известно, что он скончался от полученных травм.

Кроме того, в ночь на 26 апреля президента США Дональда Трампа эвакуировали после стрельбы в отеле Washington Hilton в Вашингтоне. Инцидент произошел во время ежегодного ужина корреспондентов Белого дома, на котором присутствовали первая леди, вице-президент и члены американского правительства.

Напомним, что еще один инцидент произошел 13 июля 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь в сторону Трампа. В результате стрельбы погиб один человек, еще двое получили ранения, а сам политик был ранен в ухо.

Читайте также:

Об источнике: Белый дом

Белый дом — официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для обозначения президента и его советников, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп стрельба Белый дом
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Стрельба возле Белого дома: Секретная служба США оцепила район, что известно

Стрельба возле Белого дома: Секретная служба США оцепила район, что известно

23:43Мир
Украина объявила о начале бессрочного перемирия в войне — подробности решения

Украина объявила о начале бессрочного перемирия в войне — подробности решения

21:51Война
В РФ объявили о перемирии в войне и пригрозили ударами по центру Киева - детали

В РФ объявили о перемирии в войне и пригрозили ударами по центру Киева - детали

20:33Война
Реклама

Популярное

Ещё
За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Максим Галкин публично признал третьего ребенка: "Кто-то не знал"

Максим Галкин публично признал третьего ребенка: "Кто-то не знал"

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Искажали до неузнаваемости: какие фамилии были в СССР под строгим запретом

Искажали до неузнаваемости: какие фамилии были в СССР под строгим запретом

Последние новости

23:51

Эффект свежести: средство, которое лучше действует даже при коротких циклах

23:43

Стрельба возле Белого дома: Секретная служба США оцепила район, что известно

23:24

Тепло принесет новую опасность: синоптики предупредили, что ждет Черкасскую область

23:02

Не придется выкорчевывать: как легко убрать пень с участка всего за 1 день

22:24

Весна набирает обороты: к каким цифрам прыгнет температура в Днепре и области

В июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕСВ июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕС
22:03

До наступления +35 °C: как подготовить и почистить кондиционер перед сезоном

21:54

Ошибка с пергаментной бумагой, которую допускает большинство: что делать запрещено

21:51

Украина объявила о начале бессрочного перемирия в войне — подробности решения

21:23

Основа урожая помидоров: три домашних хитрости при посадке в грунтВидео

Реклама
21:14

Кошельки пополнятся: три знака зодиака, которым в мае повезет с деньгами

21:01

Вьюнок исчезнет раз и навсегда: как правильно избавиться от сорнякаВидео

20:33

В РФ объявили о перемирии в войне и пригрозили ударами по центру Киева - детали

20:25

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

20:22

"С нами никто не связывался": Зеленский резко отреагировал на заявления РФ о перемирии

20:12

Рассада "сгорит" за ночь: какая распространенная ошибка уничтожает помидорыВидео

20:05

Новый подход к мобилизации: в Минобороны рассказали, что кардинально изменится

20:01

Сделан гигантский шаг к миру по линии фронта: Кох назвал причинумнение

19:44

Фицо отказался участвовать в параде на Красной площади 9 мая — что произошло

19:28

Говорить "можевельник" неправильно: как следует называть это растение на украинском

19:23

"Люди-воздуха": как жители одного из городов Украины массово становились богачамиВидео

Реклама
19:16

Боится своих: разведка раскрыла фигуру, от которой Путин ждет предательства

19:05

Хитрые хозяйки всегда кладут ложку на подоконник: зачем так делать

19:03

Выражение "на корточках" употребляют неправильно — как сказать по-украинскиВидео

19:03

Собака после домашней стрижки изменилась до неузнаваемости: что с ней случилось

18:40

В Украине меняют правила выхода на пенсию: что изменится

18:37

Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

18:20

Больше, чем просто наследница: на что тратила миллионы самая богатая дочь Роксоланы

18:19

Переговоры Фицо с Зеленским: какое громкое заявление сделал словацкий премьер после встречи

18:18

Редкие, но красивые имена: как назвать мальчика и девочку в 2026 году

18:17

"Должны быть готовыми": в ГПСУ заявили об активности со стороны Беларуси, что известно

17:54

Жара до +29 накроет Львовщину, а за ней грозы: когда ждать похолодания

17:38

Украину разогреет почти до +30: синоптики назвали дату похолодания

17:23

Житомирщину прогреет до +28 градусов, однако радоваться рано: когда погода резко изменится

17:20

Вывод тысяч военных США из Европы: Трамп послал сигнал Путину, чего ожидать

17:11

"Зарыдала как белуга": невеста Квиткова впервые рассказала о свадьбе

16:33

Предвещает ли появление лягушки на пороге смерть — священник раскрыл правдуВидео

16:22

"Счастливы и взволнованы": у 53-летней Кэмерон Диас родился третий ребенок

16:21

Ким Чен Ын призвал молодежь поддержать войну в Украине на стороне РФ - Reuters

16:08

Доллар внезапно подскочил: новый курс валют на 5 мая

15:54

Верка Сердючка и Руслана возвращаются на Евровидение 2026 — официальное заявление

Реклама
15:19

Нельзя оставлять включенными: эксперты назвали самые опасные бытовые приборы

15:13

"Принципиальное отличие": какой будет новая политика Венгрии в отношении РФ

14:59

Три знака зодиака переживут переломный этап: судьба готовит сюрпризы

14:38

25-градусная жара и грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом погоды

14:17

Фицо планирует посетить парад в РФ, но неожиданно выразил поддержку Украине

14:16

Новый наследник короны: британская принцесса объявила о беременности

14:04

Гороскоп на завтра, 5 мая: Стрельцам — споры, Водолеям — прибыль

13:58

На границе с Приднестровьем усиливают оборону: ВСУ готовятся к разным сценариям

13:51

Все бронирования проверят: нардеп предупредил, к чему готовиться украинцам

13:22

Долгожданное тепло врывается в Полтавскую область: как изменится погода

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять