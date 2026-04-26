Трамп упал, а гости прятались под столами: все подробности стрельбы в США

Во время ежегодного ужина для корреспондентов в отеле Washington Hilton раздались выстрелы.

Новое покушение на Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse, truthsocial.com/@realDonaldTrump

Вы узнаете:

Что произошло во время ужина корреспондентов Белого дома

Пострадал ли Дональд Трамп

Кем оказался нападавший и какое оружие у него было

В ночь на 26 апреля президента США Дональда Трампа эвакуировали после стрельбы в отеле Washington Hilton в Вашингтоне. Инцидент произошел во время ежегодного ужина корреспондентов Белого дома, на котором присутствовали первая леди, вице-президент и члены американского правительства. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома и американский лидер в Truth Social.

Инцидент произошел в разгар мероприятия, когда в зале находилась вся политическая элита страны: первая леди, вице-президент, директор ФБР Каш Патель, глава разведки Тулси Габбард и другие члены кабинета. Всего на мероприятии было около 2500 человек.

Трамп с Меланией на мероприятии / Фото: скриншот

Как только раздались выстрелы, агенты Секретной службы за считанные секунды вывели Трампа со сцены и эвакуировали из здания. Это был первый случай, когда Дональд Трамп решил посетить ежегодное мероприятие в Вашингтоне.

Что говорят очевидцы о стрельбе

По данным The Guardian, в зале началась паника — гости прятались под столами. Вооруженные винтовками силовики взяли помещение под полный контроль.

"Мы подумали, что некоторые тарелки с ужином упали, а потом мы все с криками побежали под стол", — сказал конгрессмен от штата Мэриленд Джейми Раскин, который был на мероприятии.

Ведущий CNN Вольф Блитцер заявил, что находился "в нескольких футах" от стрелка.

"Первое, что пришло мне в голову: он пытается меня застрелить? Я не думаю, что он пытался меня застрелить, но я был очень близко к нему, когда раздались выстрелы, и он был очень, очень страшным. Но сейчас со мной все в порядке", – рассказал он.

Юрист и правозащитница Кэрри Кеннеди сообщила, что во время стрельбы конгрессмен Джейми Раскин успокаивал ее словами: "С тобой все в порядке". Другой гость рассказал, что он ждал под столом примерно пять-десять минут, прежде чем Секретная служба вывела гостей из зала для ужина.

Некоторые участники мероприятия раскритиковали организацию безопасности, заявив об отсутствии надлежащего контроля на входе.

"Не было металлоискателей и нормальной проверки", — заявила одна из присутствующих.

Другие гости и политические обозреватели назвали инцидент тревожным, особенно учитывая, что мероприятие проходило в присутствии президента, вице-президента и членов правительства.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Эвакуация Трампа

Дональда Трампа и первую леди эвакуировали со сцены сразу после первых выстрелов. Президент не пострадал и покинул мероприятие до 22:00.

Эвакуация Трампа / Фото: скриншот

Впоследствии он заявил, что вечеринка будет перенесена примерно на 30 дней.

Согласно видео, которое появилось в сети, агенты Секретной службы первым выводили не президента США, а вице-президента Джей Ди Вэнса. Только потом они повели Трампа, который по дороге упал.

Джей Ди Вэнс / Инфографика: Главред

Как произошло нападение

Сначала СМИ сообщали о ликвидации стрелка, однако позже Секретная служба подтвердила, что нападавший задержан живым.

По данным начальника полиции округа Колумбия Джеффри Кэрролла, злоумышленник атаковал пост Секретной службы и бросился в зал, где собрались гости. Мужчина был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. По предварительным данным, он действовал в одиночку.

Злоумышленник успел выстрелить в агента Секретной службы, однако правоохранителя спас бронежилет. Сам нападавший огнестрельных ранений не получил, но был доставлен в больницу для обследования.

Действия Секретной службы / Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что подозреваемого доставили в местную больницу, где его "оценивают".

"На данный момент у нас нет оснований полагать, что кто-то еще был причастен", — сказала она.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что зал во время ужина корреспондентов Белого дома был должным образом защищен, а нападавший не приближался непосредственно к сцене.

"Я услышал шум и подумал, что это падает поднос. Мы услышали этот шум, и это был либо поднос, либо пуля. Я надеялся, что это поднос", — признался Трамп.

По его словам, вооруженный мужчина с несколькими видами оружия попытался прорваться к контрольно-пропускному пункту примерно с расстояния 45 метров от основного зала. Именно там его остановили агенты Секретной службы.

Трамп назвал инцидент "очень неожиданным" и отметил, что хотел остаться на мероприятии, однако его эвакуировали по протоколу безопасности. Он также рассказал, что подготовил речь, которую сам назвал "самой неуместной из всех, что когда-либо произносил", и пообещал озвучить ее позже.

"Я изучал историю покушений — они всегда преследуют самых влиятельных людей, таких как Авраам Линкольн. За теми, кто ничего не делает, не гоняются. Мы сделали многое", — заявил Трамп в ответ на вопрос журналистов, почему на него неоднократно совершаются покушения.

Президент также опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social фото задержанного и видео с камер наблюдения с места происшествия.

Мужчина, задержанный на мероприятии / Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Что известно о нападавшем

Мужчина, открывший стрельбу во время ужина корреспондентов Белого дома с участием Дональда Трампа, оказался 31-летним учителем из Калифорнии Коулом Алленом. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, стрелок, открывший огонь во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, идентифицирован как 31-летний Коул Аллен из Торранса, штат Калифорния. Президент США Дональд Трамп заявил, что нападавший, вероятно, действовал в одиночку, и назвал его "одиноким волком-чудаком", который "выглядел довольно зловеще".

Очевидцы рассказывают, что в одной из служебных зон у входа хранились вещи для обслуживания мероприятия, в частности барные тележки, а охрана в этот момент отсутствовала.

"Он был в той комнате… достал оружие из сумки или подобного предмета", — рассказала волонтерка, ставшая свидетельницей событий.

Задержание нападавшего / Фото: скриншот

Лицо, задержанное после стрельбы во время ужина корреспондентов Белого дома, по данным СМИ, было идентифицировано как преподаватель компании C2 Education — центра репетиторства и подготовки к тестам. В социальных сетях также отмечалось, что мужчина получил звание "учитель месяца" в декабре 2024 года.

Согласно открытым профилям, он окончил Калифорнийский технологический институт в 2017 году, получив степень бакалавра по машиностроению. Представители учебного заведения подтвердили The New York Post факт обучения, однако отказались предоставлять дополнительные детали.

Также сообщается, что в октябре 2024 года он сделал небольшое пожертвование в размере 25 долларов на президентскую кампанию Камалы Харрис. По словам соседей, у мужчины могли быть проблемы со здоровьем психического характера, однако официального подтверждения этому нет.

Подозреваемого в стрельбе во время ужина корреспондентов Белого дома считают гостем отеля Washington Hilton, где проходило мероприятие. Об этом на пресс-конференции заявил временный начальник Департамента столичной полиции Вашингтона Джеффри Керролл.

Впоследствии ФБР провело обыск по адресу нападавшего в Калифорнии. Правоохранители предъявили ему обвинения в незаконном хранении оружия и нападении. В настоящее время продолжается расследование обстоятельств инцидента.

Какова история места покушения

Инцидент произошел в отеле Washington Hilton, где проходило мероприятие. Именно это место уже имеет трагическую историю, ведь в 1981 году возле отеля было совершено покушение на президента Рональда Рейгана.

Тогда Джон Хинкли-младший открыл огонь возле отеля Washington Hilton, ранив президента и еще трех человек. Рейган выжил, а нападавшего признали невменяемым.

Покушения на Трампа

Покушения на президентов США неоднократно становились резонансными событиями в истории страны. Фиксировались и попытки покушений на Дональда Трампа.

В феврале 2026 года американский суд приговорил к пожизненному заключению Райана Рута, который, по данным следствия, в сентябре 2024 года пытался застрелить Трампа на поле для гольфа во Флориде. Нападение удалось сорвать благодаря агенту Секретной службы, который вовремя заметил вооруженного мужчину.

Еще один инцидент произошел 13 июля 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь в сторону Трампа. В результате стрельбы погиб один человек, еще двое получили ранения, а сам политик был ранен в ухо.

Кроме того, в сентябре 2025 года в Вашингтоне задержали мужчину, который направил лазерную указку на вертолет Трампа.

Об источнике: The Guardian "Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

