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Раковины снова засияют, как новые: какое недорогое средство поможет вернуть блеск

Дарья Пшеничник
10 июня 2026, 17:02
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Эксперты отмечают, что это средство следует применять только точечно и быстро смывать.

Раковина
Как отмыть налет на раковине / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels


Вы узнаете:

видео дня
  • Как очистить раковины до блеска
  • Какое универсальное средство поможет с этим справиться

Кухонные и ванные раковины ежедневно сталкиваются с нагрузкой, которая быстро лишает их блеска: жир, мыльные остатки, известковый налет и даже мелкие царапины от неправильного ухода. Особенно это заметно на нержавейке, которая хоть и считается самым практичным материалом для кухни, но легко теряет вид без регулярной и правильной очистки.

Откуда взялся новый способ ухода за нержавейкой

В TikTok набирает популярность ролик блогерши Living At 10, которая специализируется на лайфхаках для уборки. Она продемонстрировала метод, который, по ее словам, позволяет поддерживать кухонную мойку из нержавеющей стали в состоянии "как новая" без дорогих средств и без риска поцарапать поверхность, пишет The Daily Mirror.

Как выглядел процесс очистки

В начале видео раковина выглядит почти чистой, но с типичными следами ежедневного использования — жирными пятнами, отпечатками пальцев и тусклыми участками. Блогерша наносит на поверхность щедрую порцию отбеливателя, слегка смачивает губку и начинает интенсивно втирать средство, уделяя внимание наиболее загрязненным зонам.

После нескольких минут работы она смывает пену водой из-под крана. Результат виден сразу: металл становится заметно светлее, ровнее и блестяще, словно после профессиональной полировки. Завершающий этап — протереть мойку сухой микрофиброй, чтобы убрать капли и усилить блеск.

Почему отбеливатель работает — и почему с ним нужно быть осторожными

Отбеливатель действительно является мощным дезинфектором, который эффективно устраняет запахи и органические загрязнения. Но эксперты предупреждают, что это средство не универсально и может повредить поверхность, если использовать его неправильно.

По данным Taps UK, отбеливатель нельзя оставлять на нержавейке надолго — длительное замачивание не делает его более эффективным, зато способно вызвать необратимые изменения покрытия. Перед использованием рекомендуется промыть раковину теплой мыльной водой, а также проверить инструкции производителя сантехники.

Смотрите видео о том, как с помощью отбеливателя очистить раковину до блеска:

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Об источнике: The Daily Mirror

The Daily Mirror — британская национальная ежедневная газета в формате таблоида, являющаяся первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Изначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более красочной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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