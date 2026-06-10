Раковины снова засияют, как новые: какое недорогое средство поможет вернуть блеск

Вы узнаете:
- Как очистить раковины до блеска
- Какое универсальное средство поможет с этим справиться
Кухонные и ванные раковины ежедневно сталкиваются с нагрузкой, которая быстро лишает их блеска: жир, мыльные остатки, известковый налет и даже мелкие царапины от неправильного ухода. Особенно это заметно на нержавейке, которая хоть и считается самым практичным материалом для кухни, но легко теряет вид без регулярной и правильной очистки.
Откуда взялся новый способ ухода за нержавейкой
В TikTok набирает популярность ролик блогерши Living At 10, которая специализируется на лайфхаках для уборки. Она продемонстрировала метод, который, по ее словам, позволяет поддерживать кухонную мойку из нержавеющей стали в состоянии "как новая" без дорогих средств и без риска поцарапать поверхность, пишет The Daily Mirror.
Как выглядел процесс очистки
В начале видео раковина выглядит почти чистой, но с типичными следами ежедневного использования — жирными пятнами, отпечатками пальцев и тусклыми участками. Блогерша наносит на поверхность щедрую порцию отбеливателя, слегка смачивает губку и начинает интенсивно втирать средство, уделяя внимание наиболее загрязненным зонам.
После нескольких минут работы она смывает пену водой из-под крана. Результат виден сразу: металл становится заметно светлее, ровнее и блестяще, словно после профессиональной полировки. Завершающий этап — протереть мойку сухой микрофиброй, чтобы убрать капли и усилить блеск.
Почему отбеливатель работает — и почему с ним нужно быть осторожными
Отбеливатель действительно является мощным дезинфектором, который эффективно устраняет запахи и органические загрязнения. Но эксперты предупреждают, что это средство не универсально и может повредить поверхность, если использовать его неправильно.
По данным Taps UK, отбеливатель нельзя оставлять на нержавейке надолго — длительное замачивание не делает его более эффективным, зато способно вызвать необратимые изменения покрытия. Перед использованием рекомендуется промыть раковину теплой мыльной водой, а также проверить инструкции производителя сантехники.
Смотрите видео о том, как с помощью отбеливателя очистить раковину до блеска:
@living_at_10 Bleach sink clean ?? #bleachclean#sinkclean#kitchenclean#cleantok#cleaning♬ original sound - Home | Living At 10 ✨
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Об источнике: The Daily Mirror
The Daily Mirror — британская национальная ежедневная газета в формате таблоида, являющаяся первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Изначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более красочной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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