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Драпатый предотвратил опасный сценарий для ВСУ: о каком риске идет речь

Юрий Берендий
25 июля 2026, 18:02
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Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, как новое назначение повлияло на поставки оружия для ВСУ и удары по территории России.
Драпатый предотвратил опасный сценарий для ВСУ: о каком риске идет речь
Риск прекращения поставок оружия исчез - Коваленко объяснил роль Драпатого / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Риск перебоев с поставками оружия исчез
  • Драпатый сделал ставку на высокотехнологичное оружие
  • Цель - удары по объектам в России и уничтожение оккупантов

Риск перебоев с поставками оружия, боеприпасов и средств поражения на фронт, возникший после отставки министра обороны, исчез после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

"Такой риск существовал после отставки министра обороны Михаила Федорова, когда ещё не было ясно, какими будут дальнейшие назначения. Существовал риск, что могут возникнуть проблемы с логистикой, поставками необходимой номенклатуры вооружения, боеприпасов и средств поражения противника. Такой сценарий был вполне возможен", - отметил Коваленко.

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Обозреватель подчеркивает, что этот негативный сценарий не реализовался, а решающую роль в этом сыграло именно назначение нового главнокомандующего.

"Этого не произошло, поэтому пока всё хорошо. В значительной степени этот риск исчез именно после назначения Драпатого", - подчеркнул Коваленко.

Ставка на технологии

Коваленко объясняет, почему кадровый состав Министерства обороны отходит на второй план по сравнению с военной стратегией нового главнокомандующего.

"Новый главнокомандующий хорошо понимает необходимость широкого использования высокотехнологичных средств для достижения военных целей. И если он и в дальнейшем будет придерживаться именно этого курса, то уже не так важно, кто именно будет министром обороны", - отметил обозреватель.

Обозреватель добавляет, что оба возможных кандидата на эту должность - и Федоров, и Хмара - одинаково ориентированы на технологический подход к ведению войны, поэтому принципиальной разницы для фронта это не будет иметь.

"Хочу заметить, что Хмара - очень уважаемый человек. Многие из тех, кто вышел на протест с плакатами, не поняли, кого именно назначили исполняющим обязанности министра обороны. Поэтому любая синергия между Хмарой и Драпатым будет работать только на благо Украины", - убежден Коваленко.

Цель - удары по России

В заключение эксперт определил, в чём конкретно должна проявляться эта польза для Украины в ближайшее время.

"Выгода для Украины сегодня - это уничтожение как можно большего количества военных объектов на территории Российской Федерации и максимальное уничтожение российских оккупантов непосредственно на поле боя", - подчеркнул Коваленко.

Михаил Драпатый 2026 НОВАЯ ИНФОГРАФИКА
Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские Z-паблики признали преимущество Украины после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Они выразили резкую реакцию в комментариях на решение о кадровой замене Сырского на Михаила Драпатого.

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что ВСУ могут перейти к контратакующим действиям и существенно улучшить свои позиции под руководством нового главнокомандующего. Он подчеркнул, что "окно возможностей" для проведения контратакующих действий охватывает неделю июля, а также месяцы август, сентябрь и октябрь, а первые мобилизованные россияне могут появиться уже в ноябре и будут проходить около двух недель базовой подготовки.

До этого президент Владимир Зеленский сообщил о плане поэтапного увеличения дальности полета украинских беспилотников в ближайшие два года. Он отметил, что в настоящее время в арсенале есть дроны с дальностью полета более 3000 км и что в этом году дальность достигнет 4000 километров.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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