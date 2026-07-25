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"Пусть боятся": Коваленко раскрыл, что ждет РФ на фронте с приходом Драпатого

Алексей Тесля
25 июля 2026, 16:54обновлено 25 июля, 18:17
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В вопросах военного дела Михаил Драпатый ориентируется на инновационные подходы, подчеркнул Александр Коваленко.
Драпатый
Раскрыты подробности о назначении Михаила Драпатого / Коллаж: Главред, фото: Facebook/MykhailoDrapatyi, УНИАН

Главное из заявлений Коваленко:

  • Драпатый придерживается современного взгляда на ведение войны
  • С приходом Драпатого оккупантов в Украине ждут многие сюрпризы

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил о том, что новый главком ВСУ Михаил Драпатый придерживается современного взгляда на ведение высокоадаптивной и высокодинамичной войны, а также он открыт для современных тенденций в военном искусстве.

"В вопросах военного дела он ориентируется на инновационные подходы. Его взаимодействие с Михаилом Федоровым никогда не было секретом: они хорошо взаимодействовали и прекрасно понимали друг друга, были на одной волне. Именно это и беспокоит россиян", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По словам эксперта, в отличие от РФ, в Украине уже сформировалось новое поколение военных командиров.

"Именно к нему относится Михаил Драпатый. И именно это вызывает у россиян наибольшее беспокойство, поскольку нового поколения среди "кирзачей" просто нет. У них есть просто молодые офицеры, представляющие старую консервативную систему, в которой никаких изменений не будет. Именно поэтому россияне так напуганы", - отметил он.

Собеседник также согласился с мнением о том, что с приходом Драпатого российских оккупантов в Украине ждут многие сюрпризы.

"Пусть ждут и пусть боятся. Их страхи не беспочвенны. Это не выдумки и не фантазии. Их страхи и панические настроения вполне обоснованы. Но о возможных "неприятных сюрпризах" я бы не сказал, даже если бы знал", - добавил Коваленко.

Михаил Драпатый 2026 НОВАЯ ИНФОГРАФИКА
/ Инфографика: Главред

Как Зеленский ранее оценивал Драпатого

Ранее президент Владимир Зеленский высоко оценивал работу генерал-майора Михаила Драпатого. По его словам, военачальник успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских войск. Зеленский также отмечал, что Драпатый доказал свою эффективность в ходе боевых действий. Об этом президент заявлял по итогам заседания Ставки.

Ранее эксперт анонсировал новую волну мощных ударов по РФ. Украина может значительно расширить операции СБС, и под прицелом окажутся новые стратегические объекты РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие изменения готовит Драпатый. Новый главком Драпатый и и.о. министра обороны Хмара получили полномочия на реформирование ТЦК.

Как сообщал Главред, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский принял решение о кадровых изменениях в высшем военном руководстве. Александр Сырский был освобожден от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, а его место занял генерал-майор Михаил Драпатый.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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