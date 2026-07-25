Смертельный удар по выставке оружия под Киевом: появились новые скандальные подробности

Ключевые тезисы
- Задержан организатор выставки оружия в Киевской области
- Мероприятие не было согласовано с военными и властями
- Ему сообщили о подозрении в халатности
Главного организатора выставки оружия в Киевской области, куда накануне попали российские баллистические ракеты, задержали правоохранители. Ему предъявлено подозрение по факту служебной халатности, которая могла привести к тяжким последствиям. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
"Война не прощает безответственности. 10 погибших. Самому молодому было всего 19 лет. Сто раненых. Разрушенные дома. Люди, потерявшие своих родных", - заявил Кравченко.
Генпрокурор подчеркнул, что ответственность за трагедию лежит на государстве-агрессоре. "За этим ударом стоит Россия. Именно она совершила очередное военное преступление", - отметил он. В то же время, по его словам, следствие устанавливает обстоятельства, которые могли усугубить масштабы трагедии.
Как организовали мероприятие без согласований
По данным следствия, мероприятие организовала одна из ассоциаций оружейников - без согласования с военным командованием, областной и районной военными администрациями и другими уполномоченными органами. В программе, в частности, планировалась демонстрация средств противовоздушной обороны с участием военных, представителей госорганов, международных партнеров и бизнеса.
На открытую площадку пригласили более 300 человек, тогда как ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра располагалось примерно в 100 метрах от места проведения. Фактически сотни участников с самого начала оказались в условиях очевидного риска для безопасности.
"Приглашения были разосланы за девять дней до мероприятия, а точное место и время сообщили за сутки", - рассказал Кравченко. Следствие проверяет, могли ли эти действия дать врагу возможность подготовить целенаправленный удар.
Организатору мероприятия сообщили о подозрении по части 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд определит ему меру пресечения. Из-за незначительных телесных повреждений мужчина пока находится под конвоем в медицинском учреждении. В офисе ассоциации и по местам проживания причастных лиц уже провели срочные обыски.
Проверят и действия должностных лиц
Особое внимание уделят действиям или бездействию всех должностных лиц, обязанных реагировать на потенциальные риски. Речь идет о проверке работы профильных подразделений Национальной полиции, СБУ, органов государственной власти, местного самоуправления и военного командования.
"Проверяем, насколько надлежащим образом осуществлялся мониторинг ситуации с безопасностью, своевременно ли выявлялись и оценивались потенциальные угрозы, принимались ли предусмотренные законом меры реагирования и могли ли действия или бездействие ответственных должностных лиц повлиять на развитие событий", - подытожил Кравченко.
В чём опасность новой тактики ударов РФ по Украине - ISW
В июле Россия применила против Украины больше баллистических ракет, чем сама производит за месяц, а с начала июля использовала до двух третей запланированного годового производства противокорабельных ракет "Циркон". Враг идет на истощение собственных арсеналов из-за того, что Украина испытывает трудности со сбиванием баллистических целей. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).
По данным Воздушных сил ВСУ, в июле Россия применила 107 баллистических ракет и 20 ракет "Циркон". Для сравнения: в Главном управлении разведки Минобороны подсчитали, что ежемесячно в РФ производят примерно 60 баллистических ракет "Искандер-М" и 40 ракет для комплекса С-400.
Аналитики объясняют выбор такой тактики разницей в эффективности вооружения и смещением акцентов в ночных ударных волнах.
"Россия, по-видимому, использует свои арсеналы, чтобы продолжать увеличивать количество баллистических ракет, которые она запускает против Украины, поскольку эти ракеты имеют более высокий уровень успешности, чем дроны и крылатые ракеты. Российские вооруженные силы одновременно сократили количество беспилотников, которые они запускают в каждом ночном пакете, запустив 2955 в июле 2026 года по сравнению с 5749 в июне 2026 года", - говорится в отчете.
Удары по Киевской области 24 июля - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 июля Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического оружия во время массированных обстрелов столицы и области. В городе впоследствии была зафиксирована серия взрывов. По предварительным данным, по столице были выпущены ракеты "Циркон" из Курской и Брянской областей. Всего было зафиксировано не менее 10 баллистических ракет.
Основатель оборонной компании First Contact Валерий Боровик подтвердил наличие жертв в результате попадания в полигон, где проходила выставка вооружения. На месте происшествия зафиксированы разрушения. По официальным данным, известно о шести погибших и не менее 100 раненых.
Портал Defence24 сообщил о гибели сотрудника польской компании, работающей в оборонной отрасли, во время мероприятия Defense Demo Day & Defense Expo в Киевской области. Сообщается также, что погибший не был гражданином Польши и консульские службы Польши поддерживают контакт с пострадавшими.
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О персоне: Руслан Кравченко
Руслан Кравченко - украинский политик, Генеральный прокурор Украины (с 21 июня 2025 года). Председатель Государственной налоговой службы Украины (31.12.2024–17.06.2025), руководитель Киевской областной государственной администрации (10.04.2023–30.12.2024), сообщает Википедия.
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