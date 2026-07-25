Смертельный удар по выставке оружия под Киевом: появились новые скандальные подробности

Генпрокурор сообщил о задержании главного организатора мероприятия, в ходе которого в результате российского ракетного удара погибли не менее 10 человек.

https://glavred.info/war/smertelnyy-udar-po-vystavke-oruzhiya-pod-kievom-poyavilis-novye-skandalnye-podrobnosti-10783454.html Ссылка скопирована

Выставка оружия в Киевской области - задержан главный организатор мероприятия / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киевской области, Офис генерального прокурора

Ключевые тезисы

Задержан организатор выставки оружия в Киевской области

Мероприятие не было согласовано с военными и властями

Ему сообщили о подозрении в халатности

Главного организатора выставки оружия в Киевской области, куда накануне попали российские баллистические ракеты, задержали правоохранители. Ему предъявлено подозрение по факту служебной халатности, которая могла привести к тяжким последствиям. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

"Война не прощает безответственности. 10 погибших. Самому молодому было всего 19 лет. Сто раненых. Разрушенные дома. Люди, потерявшие своих родных", - заявил Кравченко.

видео дня

Генпрокурор подчеркнул, что ответственность за трагедию лежит на государстве-агрессоре. "За этим ударом стоит Россия. Именно она совершила очередное военное преступление", - отметил он. В то же время, по его словам, следствие устанавливает обстоятельства, которые могли усугубить масштабы трагедии.

Как организовали мероприятие без согласований

По данным следствия, мероприятие организовала одна из ассоциаций оружейников - без согласования с военным командованием, областной и районной военными администрациями и другими уполномоченными органами. В программе, в частности, планировалась демонстрация средств противовоздушной обороны с участием военных, представителей госорганов, международных партнеров и бизнеса.

На открытую площадку пригласили более 300 человек, тогда как ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра располагалось примерно в 100 метрах от места проведения. Фактически сотни участников с самого начала оказались в условиях очевидного риска для безопасности.

"Приглашения были разосланы за девять дней до мероприятия, а точное место и время сообщили за сутки", - рассказал Кравченко. Следствие проверяет, могли ли эти действия дать врагу возможность подготовить целенаправленный удар.

Организатору мероприятия сообщили о подозрении по части 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд определит ему меру пресечения. Из-за незначительных телесных повреждений мужчина пока находится под конвоем в медицинском учреждении. В офисе ассоциации и по местам проживания причастных лиц уже провели срочные обыски.

Проверят и действия должностных лиц

Особое внимание уделят действиям или бездействию всех должностных лиц, обязанных реагировать на потенциальные риски. Речь идет о проверке работы профильных подразделений Национальной полиции, СБУ, органов государственной власти, местного самоуправления и военного командования.

"Проверяем, насколько надлежащим образом осуществлялся мониторинг ситуации с безопасностью, своевременно ли выявлялись и оценивались потенциальные угрозы, принимались ли предусмотренные законом меры реагирования и могли ли действия или бездействие ответственных должностных лиц повлиять на развитие событий", - подытожил Кравченко.

"Циркон" / Инфографика Главред

В чём опасность новой тактики ударов РФ по Украине - ISW

В июле Россия применила против Украины больше баллистических ракет, чем сама производит за месяц, а с начала июля использовала до двух третей запланированного годового производства противокорабельных ракет "Циркон". Враг идет на истощение собственных арсеналов из-за того, что Украина испытывает трудности со сбиванием баллистических целей. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По данным Воздушных сил ВСУ, в июле Россия применила 107 баллистических ракет и 20 ракет "Циркон". Для сравнения: в Главном управлении разведки Минобороны подсчитали, что ежемесячно в РФ производят примерно 60 баллистических ракет "Искандер-М" и 40 ракет для комплекса С-400.

Аналитики объясняют выбор такой тактики разницей в эффективности вооружения и смещением акцентов в ночных ударных волнах.

"Россия, по-видимому, использует свои арсеналы, чтобы продолжать увеличивать количество баллистических ракет, которые она запускает против Украины, поскольку эти ракеты имеют более высокий уровень успешности, чем дроны и крылатые ракеты. Российские вооруженные силы одновременно сократили количество беспилотников, которые они запускают в каждом ночном пакете, запустив 2955 в июле 2026 года по сравнению с 5749 в июне 2026 года", - говорится в отчете.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Киевской области 24 июля - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 июля Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического оружия во время массированных обстрелов столицы и области. В городе впоследствии была зафиксирована серия взрывов. По предварительным данным, по столице были выпущены ракеты "Циркон" из Курской и Брянской областей. Всего было зафиксировано не менее 10 баллистических ракет.

Основатель оборонной компании First Contact Валерий Боровик подтвердил наличие жертв в результате попадания в полигон, где проходила выставка вооружения. На месте происшествия зафиксированы разрушения. По официальным данным, известно о шести погибших и не менее 100 раненых.

Портал Defence24 сообщил о гибели сотрудника польской компании, работающей в оборонной отрасли, во время мероприятия Defense Demo Day & Defense Expo в Киевской области. Сообщается также, что погибший не был гражданином Польши и консульские службы Польши поддерживают контакт с пострадавшими.

Читайте также:

О персоне: Руслан Кравченко Руслан Кравченко - украинский политик, Генеральный прокурор Украины (с 21 июня 2025 года). Председатель Государственной налоговой службы Украины (31.12.2024–17.06.2025), руководитель Киевской областной государственной администрации (10.04.2023–30.12.2024), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред