Надо клеить не на спину: зачем на детских подгузниках липучка

Одна незаметная липучка на подгузниках на самом деле выполняет важную функцию.

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Малоизвестная функция липучки на подгузниках / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как родители иногда ошибочно используют клейкую ленту на подгузниках

Какова функция липучки на подгузниках

В первые годы после рождения ребенка родители ежедневно используют подгузники. Некоторые из них имеют небольшой вспомогательный элемент, о функции которого знают не все, даже опытные мамы.

Главред узнал, что в Threads родители активно обсуждают один забавный случай, который произошел с пользовательницей под ником annetablack.

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"Можете смеяться, можете и нет. Когда я в первые разы надевала ребенку такие подгузники, не могла понять, что это за штука, и думала, что ее нужно приклеивать к спине, чтобы лучше держалась", - написала она.

Пост о липучке на подгузнике в Threads / фото: скриншот

Женщина также добавила фото, на котором видно, что к спине ребенка приклеена липучка с подгузника. В комментариях украинцы написали, что тоже не с первого раза поняли, для чего нужна эта лента.

Для чего на подгузниках липучка

Производители популярных в Украине и мире товаров для детей Pampers объяснили родителям, для чего на задней стороне подгузников есть небольшая клейкая лента.

Оказалось, что она предназначена для того, чтобы после скручивания грязного подгузника закрепить его, как это показано на видео.

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Об источнике: Pampers Pampers - американский бренд товаров для младенцев и детей дошкольного возраста, продаваемых компанией Procter & Gamble, пишет Википедия.

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