Сад как в лесной сказке: какие растения превратят тень под деревьями в красоту

Перед посадкой стоит обратить внимание на особенности участка - важно понять, сколько солнечного света проходит сквозь крону.

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Что высаживать под деревьями / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Перед посадкой в саду стоит обратить внимание на особенности участка

Лучше выбирать неприхотливые виды, которым не требуется тщательный уход

Под лиственными деревьями прекрасно развиваются многолетники

Пространство под деревьями нередко остается пустым, однако именно оно может стать одной из самых эффектных зон сада.

Достаточно подобрать культуры, которые хорошо чувствуют себя в полутени и способны мириться с соседством мощной корневой системы, пишет Express.

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В результате вместо голой земли появится живописная композиция с несколькими уровнями зелени и цветов.

Какие условия нужно учитывать

Перед посадкой стоит обратить внимание на особенности участка. Важно понять, сколько солнечного света проходит сквозь крону, как долго после дождя сохраняется влага и насколько активно дерево забирает воду из почвы. Чем гуще крона и сильнее развиты корни, тем сложнее будет расти соседним растениям.

Поэтому лучше выбирать неприхотливые виды, которым не требуется постоянно влажный и богатый питательными веществами грунт. Под деревьями с ажурной кроной условия обычно более благоприятны, тогда как хвойные или деревья с поверхностными корнями создают более сложную среду.

Лучшие растения для полутени

Под лиственными деревьями прекрасно развиваются многолетники, привычные к лесным условиям. Одним из самых удачных вариантов считаются садовые герани - они долго сохраняют декоративность, красиво цветут летом и постепенно образуют аккуратные куртины.

Не менее эффектно выглядят эпимедиумы. Их плотная листва закрывает почву, а ранней весной кустики украшают изящные цветки. После укоренения эти растения легко переносят нехватку влаги.

Добавить ярких красок помогут морозники, примулы, медуницы и бруннеры. Даже после завершения цветения они продолжают украшать участок благодаря выразительной листве.

Если почва остается достаточно влажной, отличным дополнением станут папоротники. А на более освещенных местах можно посадить астранции, которые украшают сад нежными соцветиями в течение лета.

/ Инфографика: Главред

Что посадить в сухой тени

Даже там, где почва быстро пересыхает, можно создать красивый цветник. Для таких условий подойдет цикламен плющелистный, который ценится не только за необычные листья, но и за осеннее цветение.

В качестве почвопокровных растений можно использовать плющ, однако его необходимо регулярно контролировать, чтобы он не начал разрастаться по дереву.

Лириопе образует плотные зеленые куртины, напоминающие декоративные злаки, а ближе к осени выпускает белые или фиолетовые соцветия. Хорошо чувствуют себя в таких условиях и некоторые виды молочая, а также яснотка с серебристой листвой, которая помогает оживить самые темные участки сада.

Как правильно высаживать растения

Приствольный круг не стоит глубоко перекапывать - так можно повредить корни дерева. Намного безопаснее размещать молодые растения в свободных промежутках между крупными корнями.

После посадки почву необходимо хорошо пролить и укрыть мульчей из компоста или листового перегноя. При этом мульчирующий слой не должен соприкасаться со стволом дерева, иначе избыточная влажность может привести к повреждению коры.

Летом уход сводится к регулярному поливу, подвязке молодых побегов и легкой формирующей обрезке после завершения цветения.

Пять важных работ в саду в июле

Высадите рассаду лука-порея в глубокие лунки. Такой способ помогает сформировать длинную отбеленную ножку без дополнительного окучивания.

в глубокие лунки. Такой способ помогает сформировать длинную отбеленную ножку без дополнительного окучивания. Обрежьте морозостойкие герани после первой волны цветения. Это стимулирует образование свежей листвы, а иногда и повторное цветение.

после первой волны цветения. Это стимулирует образование свежей листвы, а иногда и повторное цветение. Осмотрите спаржу на наличие спаржевого жука. При обнаружении вредителей их лучше собрать вручную, а сильно поврежденные побеги удалить.

на наличие спаржевого жука. При обнаружении вредителей их лучше собрать вручную, а сильно поврежденные побеги удалить. Посейте листовые восточные культуры , например мизуну. Летний посев часто дает более качественный осенний урожай без преждевременного стрелкования.

, например мизуну. Летний посев часто дает более качественный осенний урожай без преждевременного стрелкования. Проведите обрезку красной и белой смородины после сбора ягод. Укорачивание молодых побегов улучшает проветривание кустов и способствует закладке будущего урожая.

Как защитить плодовые деревья от болезней: что важно знать

Ранее сообщалось, чем лучше обрабатывать плодовые деревья после завершения цветения. Для защиты сада от грибковых заболеваний специалисты рекомендуют использовать системные фунгициды.

В отличие от контактных препаратов, такие средства проникают в ткани растения и обеспечивают защиту изнутри. Благодаря этому они сохраняют эффективность даже в дождливую погоду, когда обычные препараты легко смываются с поверхности листьев и ветвей.

Смотрите видео - как защитить сад:

В этом видео автор рассказывает о том, как создать сад, который будет оставаться привлекательным и гармоничным в любое время года. Он отмечает, что сад - это не просто участок с растениями, а пространство для отдыха, вдохновения и уединения, отражающее характер и вкусы своего владельца.

В ролике объясняется, почему важно учитывать сезонные изменения и грамотно подбирать растения, чтобы композиция постоянно менялась, но при этом сохраняла красоту и выразительность. Автор делится идеями и практическими советами, которые помогут сделать сад интересным, живым и декоративным на протяжении всего года.

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