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Сад как в лесной сказке: какие растения превратят тень под деревьями в красоту

Алексей Тесля
25 июля 2026, 19:29
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Перед посадкой стоит обратить внимание на особенности участка - важно понять, сколько солнечного света проходит сквозь крону.
деревья
Что высаживать под деревьями / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Перед посадкой в саду стоит обратить внимание на особенности участка
  • Лучше выбирать неприхотливые виды, которым не требуется тщательный уход
  • Под лиственными деревьями прекрасно развиваются многолетники

Пространство под деревьями нередко остается пустым, однако именно оно может стать одной из самых эффектных зон сада.

Достаточно подобрать культуры, которые хорошо чувствуют себя в полутени и способны мириться с соседством мощной корневой системы, пишет Express.

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В результате вместо голой земли появится живописная композиция с несколькими уровнями зелени и цветов.

Какие условия нужно учитывать

Перед посадкой стоит обратить внимание на особенности участка. Важно понять, сколько солнечного света проходит сквозь крону, как долго после дождя сохраняется влага и насколько активно дерево забирает воду из почвы. Чем гуще крона и сильнее развиты корни, тем сложнее будет расти соседним растениям.

Поэтому лучше выбирать неприхотливые виды, которым не требуется постоянно влажный и богатый питательными веществами грунт. Под деревьями с ажурной кроной условия обычно более благоприятны, тогда как хвойные или деревья с поверхностными корнями создают более сложную среду.

Лучшие растения для полутени

Под лиственными деревьями прекрасно развиваются многолетники, привычные к лесным условиям. Одним из самых удачных вариантов считаются садовые герани - они долго сохраняют декоративность, красиво цветут летом и постепенно образуют аккуратные куртины.

Не менее эффектно выглядят эпимедиумы. Их плотная листва закрывает почву, а ранней весной кустики украшают изящные цветки. После укоренения эти растения легко переносят нехватку влаги.

Добавить ярких красок помогут морозники, примулы, медуницы и бруннеры. Даже после завершения цветения они продолжают украшать участок благодаря выразительной листве.

Если почва остается достаточно влажной, отличным дополнением станут папоротники. А на более освещенных местах можно посадить астранции, которые украшают сад нежными соцветиями в течение лета.

Совместимость деревьев, деревья инфографика
/ Инфографика: Главред

Что посадить в сухой тени

Даже там, где почва быстро пересыхает, можно создать красивый цветник. Для таких условий подойдет цикламен плющелистный, который ценится не только за необычные листья, но и за осеннее цветение.

В качестве почвопокровных растений можно использовать плющ, однако его необходимо регулярно контролировать, чтобы он не начал разрастаться по дереву.

Лириопе образует плотные зеленые куртины, напоминающие декоративные злаки, а ближе к осени выпускает белые или фиолетовые соцветия. Хорошо чувствуют себя в таких условиях и некоторые виды молочая, а также яснотка с серебристой листвой, которая помогает оживить самые темные участки сада.

Как правильно высаживать растения

Приствольный круг не стоит глубоко перекапывать - так можно повредить корни дерева. Намного безопаснее размещать молодые растения в свободных промежутках между крупными корнями.

После посадки почву необходимо хорошо пролить и укрыть мульчей из компоста или листового перегноя. При этом мульчирующий слой не должен соприкасаться со стволом дерева, иначе избыточная влажность может привести к повреждению коры.

Летом уход сводится к регулярному поливу, подвязке молодых побегов и легкой формирующей обрезке после завершения цветения.

Пять важных работ в саду в июле

  • Высадите рассаду лука-порея в глубокие лунки. Такой способ помогает сформировать длинную отбеленную ножку без дополнительного окучивания.
  • Обрежьте морозостойкие герани после первой волны цветения. Это стимулирует образование свежей листвы, а иногда и повторное цветение.
  • Осмотрите спаржу на наличие спаржевого жука. При обнаружении вредителей их лучше собрать вручную, а сильно поврежденные побеги удалить.
  • Посейте листовые восточные культуры, например мизуну. Летний посев часто дает более качественный осенний урожай без преждевременного стрелкования.
  • Проведите обрезку красной и белой смородины после сбора ягод. Укорачивание молодых побегов улучшает проветривание кустов и способствует закладке будущего урожая.

Как защитить плодовые деревья от болезней: что важно знать

Ранее сообщалось, чем лучше обрабатывать плодовые деревья после завершения цветения. Для защиты сада от грибковых заболеваний специалисты рекомендуют использовать системные фунгициды.

В отличие от контактных препаратов, такие средства проникают в ткани растения и обеспечивают защиту изнутри. Благодаря этому они сохраняют эффективность даже в дождливую погоду, когда обычные препараты легко смываются с поверхности листьев и ветвей.

Смотрите видео - как защитить сад:

В этом видео автор рассказывает о том, как создать сад, который будет оставаться привлекательным и гармоничным в любое время года. Он отмечает, что сад - это не просто участок с растениями, а пространство для отдыха, вдохновения и уединения, отражающее характер и вкусы своего владельца.

В ролике объясняется, почему важно учитывать сезонные изменения и грамотно подбирать растения, чтобы композиция постоянно менялась, но при этом сохраняла красоту и выразительность. Автор делится идеями и практическими советами, которые помогут сделать сад интересным, живым и декоративным на протяжении всего года.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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