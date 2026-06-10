Красивое украинское слово "плесо": что оно на самом деле означает

Вы узнаете:
- Что означает слово "плесо"
- Откуда оно происходит
В современной речи все реже встречаются слова, которые когда-то звучали естественно и мелодично. Часть из них сохранилась лишь в песнях и художественных текстах. Одно из таких — "плесо", пишет "24 Канал".
Какое значение имеет слово "плесо"?
В литературе и народных песнях "плесо" часто создает образ спокойной воды. Но это не поэтический синоним озера. Словари фиксируют точное определение: широкий, ровный и тихий участок реки или водоема, где течение почти незаметно. Это место, где вода как бы "отдыхает" между перекатами или изгибами русла.
В классических текстах плесо описывают как более глубокую и чистую часть водоема. Именно так его упоминали Юрий Яновский, Леся Украинка и Богдан Лепкий, подчеркивая спокойную водную гладь.
Откуда происходит слово
Происхождение слова "плесо" связано с древним славянским корнем "плес-", который передает движение и блеск воды. Его родственные формы — плескать, всплеск, хлюпать. Поэтому слово естественным образом приобрело поэтическую окраску и часто используется для создания образности.
Имеет ли слово другие значения
В речи встречаются и дополнительные варианты: гладь, зеркало, разлив. А в отдельных источниках упоминается и совсем другое значение — грядка четырехугольной формы, хотя оно используется значительно реже.
Почему "плесо" стоит запомнить
"Плесо" — это не просто название части водоема. Это слово, которое сразу создает картинку: тихая река, ровная гладь, солнечные блики на воде. Оно сохраняет древнюю славянскую традицию описания природы и придает языку образность, которую легко утратить в повседневной речи.
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Об источнике: 24 канал
24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
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