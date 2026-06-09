Никакая не "умничка": как правильно и красиво похвалить за ум на украинском языке

В украинском языке есть все необходимые слова, чтобы выразить похвалу естественно и без суржика.

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Как правильно и красиво сказать по-украински "умничка" / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

Как сказать на украинском "умничка"

Какие прилагательные можно использовать вместо этого русизма

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Украинский язык имеет достаточно собственных благозвучных слов, поэтому нет необходимости "заимствовать" русизмы. Одно из самых распространенных — "умничка". Лингвист Мария Словолюб объяснила, как корректно и естественно заменить это слово украинскими аналогами.

В своей подборке Словолюб подчеркивает, что слово "умничка" не является украинским, а вариант "толковый" — тоже суржик. Зато в языке есть немало точных и красивых слов, которые передают ту же мысль.

Какие слова можно использовать вместо "умничка"

Для обращения или похвалы подойдут исконно украинские формы:

"розумник" / "розумничка" — нейтральный и самый точный эквивалент;

— нейтральный и самый точный эквивалент; "молодець" / "молодчина" — подчеркивает усердие и результат;

— подчеркивает усердие и результат; "мудра голова" — теплое, образное обращение.

Какие прилагательные советует использовать лингвист

Если нужно описать человека, а не обратиться к нему, языковой эксперт предлагает следующие варианты:

"кмітливий" — тот, кто быстро ориентируется;

— тот, кто быстро ориентируется; "тямущий" — хорошо понимает суть дела;

— хорошо понимает суть дела; "меткий" — действует быстро и ловко;

— действует быстро и ловко; "вправний" — искушенный в своем деле;

— искушенный в своем деле; "догадливий" — легко догадывается о важном.

Вывод

Украинский язык имеет все необходимые слова, чтобы выразить похвалу естественно и без суржика. Поэтому вместо русизма "умничка" стоит выбирать исконные формы — они звучат и правильно, и красиво.

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О персонаже: Мария Словолюб Мария Словолюб — украинская филолог и преподавательница украинского языка, которая активно популяризирует грамотность и культуру речи в соцсетях. Она ведет Instagram-страницу slovo_lyub, где у нее более 200 тысяч подписчиков, и регулярно делится советами по правописанию, дикции и публичным выступлениям. В своих постах Мария объясняет сложные языковые правила простыми словами, приводит примеры из повседневной жизни и помогает готовиться к Национальному мультипредметному тесту. Помимо преподавания, она работает диктором, ведущей мероприятий и создает собственные курсы по украинскому языку и культуре речи.

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