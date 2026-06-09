Никакая не "умничка": как правильно и красиво похвалить за ум на украинском языке

Вы узнаете:
- Как сказать на украинском "умничка"
- Какие прилагательные можно использовать вместо этого русизма
Украинский язык имеет достаточно собственных благозвучных слов, поэтому нет необходимости "заимствовать" русизмы. Одно из самых распространенных — "умничка". Лингвист Мария Словолюб объяснила, как корректно и естественно заменить это слово украинскими аналогами.
В своей подборке Словолюб подчеркивает, что слово "умничка" не является украинским, а вариант "толковый" — тоже суржик. Зато в языке есть немало точных и красивых слов, которые передают ту же мысль.
Какие слова можно использовать вместо "умничка"
Для обращения или похвалы подойдут исконно украинские формы:
- "розумник" / "розумничка" — нейтральный и самый точный эквивалент;
- "молодець" / "молодчина" — подчеркивает усердие и результат;
- "мудра голова" — теплое, образное обращение.
Какие прилагательные советует использовать лингвист
Если нужно описать человека, а не обратиться к нему, языковой эксперт предлагает следующие варианты:
- "кмітливий" — тот, кто быстро ориентируется;
- "тямущий" — хорошо понимает суть дела;
- "меткий" — действует быстро и ловко;
- "вправний" — искушенный в своем деле;
- "догадливий" — легко догадывается о важном.
Вывод
Украинский язык имеет все необходимые слова, чтобы выразить похвалу естественно и без суржика. Поэтому вместо русизма "умничка" стоит выбирать исконные формы — они звучат и правильно, и красиво.
Интересное по теме:
- Украинский аналог "старость – не радость": какое продолжение имеет эта поговорка
- В Украине нет никаких "ясеней", "тополей" и "ев": как правильно называть деревья на украинском
- Как сказать "за спрос денег не берут" на украинском — назван правильный вариант
О персонаже: Мария Словолюб
Мария Словолюб — украинская филолог и преподавательница украинского языка, которая активно популяризирует грамотность и культуру речи в соцсетях. Она ведет Instagram-страницу slovo_lyub, где у нее более 200 тысяч подписчиков, и регулярно делится советами по правописанию, дикции и публичным выступлениям.
В своих постах Мария объясняет сложные языковые правила простыми словами, приводит примеры из повседневной жизни и помогает готовиться к Национальному мультипредметному тесту. Помимо преподавания, она работает диктором, ведущей мероприятий и создает собственные курсы по украинскому языку и культуре речи.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред