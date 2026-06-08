Украинский аналог "старость — не радость": каково продолжение этой поговорки

О чем вы узнаете:
- Как перевести на украинский язык выражение "старость — не радость"
- Какие народные поговорки передают тот же смысл
Фразеологизмы — это меткие народные выражения, которые делают наш язык ярким и живым. Однако переводить их дословно с других языков не стоит, ведь так теряется весь смысл и красота выражения. Одно из самых известных выражений о пожилом возрасте — это русская фраза "старость — не радость". О том, как правильно заменить ее украинскими эквивалентами, расскажет Главред.
Как сообщают на OBOZ.UA, это выражение используют, когда говорят о трудностях, болезнях или других проблемах, которые приходят вместе с годами.
Как на украинском сказать "старость — не радость"
В Русско-украинском народном современном словаре есть несколько замечательных вариантов. Самый простой из них очень похож на оригинал, но имеет продолжение: "старость — не радость, а смерть — не свадьба" или "старость — не утешение, а смерть — не свадьба".
Народные поговорки о старости, которые стоит знать
Также в украинском языке есть много других народных поговорок с таким же смыслом:
- "Старость не придет с добром: если не с кашлем, то с горбом";
- "Старость идет и болезни ведет";
- "Молодое — золотое, а старое — гнилое".
Почему важно избегать дословного перевода фразеологизмов
Устоявшиеся выражения нельзя переводить слово в слово. Если вместо кальки использовать настоящие украинские поговорки, ваш язык станет гораздо богаче, чище и приятнее на слух.
Знание таких народных выражений не только спасает от русизмов, но и помогает лучше понимать старшее поколение. Ведь именно меткие поговорки часто становятся лучшим аргументом в споре или просто поднимают настроение во время беседы.
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Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
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