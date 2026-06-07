Не просто "глаз-алмаз": как на украинском назвать человека с точным глазомером

Каково истинное значение поговорки "свой глаз — алмаз"? Украинские аналоги и правильные языковые замены.

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Как правильно сказать "глаз-алмаз" на украинском языке / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете

Почему выражение "глаз-алмаз" является калькой с русского языка

Какие украинские эквиваленты лучше использовать

Точный глазомер или умение замечать мельчайшие детали всегда вызывают восхищение. Из-за длительного русификационного влияния в нашей речи закрепилось выражение "глаз-алмаз". Однако в украинском языке органы зрения называют "очима", а не "глазами".

Как рассказывает блогер Валентина Ярощук на своей странице в Instagram, вместо русского калькованного выражения стоит использовать исконно украинские эквиваленты. В фразеологических словарях есть много точных синонимов.

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Лучшие украинские эквиваленты

Острый глаз (или острый на глаз): наиболее близкое по значению выражение, описывающее наблюдательного и внимательного человека.

Звездный глаз: указывает на способность хорошо и четко видеть на расстоянии, замечая мелочи.

Соколиный глаз (или орлиный взор): традиционные народные метафоры, заимствованные у дневных хищных птиц, которые обладают феноменальным зрением во время охоты.

Важно: не стоит использовать сравнения с ночными птицами. Например, фразеологизм "глаза совы" указывает лишь на большой размер глаз, а выражение "смотреть совиным взглядом" описывает мрачный или подозрительный взгляд, а не точность зрения.

Видео о том, как правильно сказать на украинском "глаз-алмаз", можно посмотреть здесь:

Что на самом деле означает поговорка об алмазе

Полная версия русского выражения звучит как "свой глаз — алмаз, а чужой — стекло". Ее первоначальное значение совсем другое — оно означает, что свои вещи человек бережет, а чужое имущество ему не жалко.

Для этого значения в украинском языке есть свои колоритные соответствия:

За чужое сердце не болит;

Не свое — не жалко;

За чужим не плачут;

Свое болит, а чужое — как водой смыло;

В чужом глазу слеза — вода.

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О персонаже: Валентина Ярощук Валентина Ярощук (@ukr_valentyna) — авторка украиноязычного Instagram-аккаунта, публикующая образовательный контент, связанный с украинским языком. Ее страница имеет образовательную направленность и содержит короткие видео и объяснения языковых тем в формате Reels. Другие подтвержденные публичные биографические данные, такие как место работы, образование или детали личной жизни, в открытых источниках отсутствуют или не являются достоверно подтвержденными.

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