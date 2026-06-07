Не просто "глаз-алмаз": как на украинском назвать человека с точным глазомером

О чем вы узнаете
- Почему выражение "глаз-алмаз" является калькой с русского языка
- Какие украинские эквиваленты лучше использовать
Точный глазомер или умение замечать мельчайшие детали всегда вызывают восхищение. Из-за длительного русификационного влияния в нашей речи закрепилось выражение "глаз-алмаз". Однако в украинском языке органы зрения называют "очима", а не "глазами".
Как рассказывает блогер Валентина Ярощук на своей странице в Instagram, вместо русского калькованного выражения стоит использовать исконно украинские эквиваленты. В фразеологических словарях есть много точных синонимов.
Лучшие украинские эквиваленты
- Острый глаз (или острый на глаз): наиболее близкое по значению выражение, описывающее наблюдательного и внимательного человека.
- Звездный глаз: указывает на способность хорошо и четко видеть на расстоянии, замечая мелочи.
- Соколиный глаз (или орлиный взор): традиционные народные метафоры, заимствованные у дневных хищных птиц, которые обладают феноменальным зрением во время охоты.
Важно: не стоит использовать сравнения с ночными птицами. Например, фразеологизм "глаза совы" указывает лишь на большой размер глаз, а выражение "смотреть совиным взглядом" описывает мрачный или подозрительный взгляд, а не точность зрения.
Видео о том, как правильно сказать на украинском "глаз-алмаз", можно посмотреть здесь:
Что на самом деле означает поговорка об алмазе
Полная версия русского выражения звучит как "свой глаз — алмаз, а чужой — стекло". Ее первоначальное значение совсем другое — оно означает, что свои вещи человек бережет, а чужое имущество ему не жалко.
Для этого значения в украинском языке есть свои колоритные соответствия:
- За чужое сердце не болит;
- Не свое — не жалко;
- За чужим не плачут;
- Свое болит, а чужое — как водой смыло;
- В чужом глазу слеза — вода.
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О персонаже: Валентина Ярощук
Валентина Ярощук (@ukr_valentyna) — авторка украиноязычного Instagram-аккаунта, публикующая образовательный контент, связанный с украинским языком. Ее страница имеет образовательную направленность и содержит короткие видео и объяснения языковых тем в формате Reels. Другие подтвержденные публичные биографические данные, такие как место работы, образование или детали личной жизни, в открытых источниках отсутствуют или не являются достоверно подтвержденными.
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