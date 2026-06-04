Вербицкий думал, что это стихотворение Шевченко — как был создан украинский гимн

Будущий гимн Украины впервые прозвучал не в Киеве. Здесь прозвучала знаменитая песня и рассказали, как она стала национальным символом украинцев.

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Де вперше прозвучав Гімн України / Колаж: Главред, скріншоти

О чём вы узнаете:

Где впервые прозвучала песня "Ще не вмерла Україна"

Почему Михаил Вербицкий считал автором слов Тараса Шевченко

Как песня стала главным украинским национальным гимном

Национальный гимн "Ще не вмерла Украина" впервые прозвучал за пределами современной Украины — в Перемышле, который сейчас находится на территории Польши. В XIX веке город входил в состав Австрийской империи, а впоследствии — Австро-Венгрии и был одним из важнейших центров украинской культурной жизни. Главред расскажет об этом подробнее.

Как рассказал украинский историк Александр Алферов на своем YouTube-канале, история появления украинского славяна полна неожиданных совпадений. В частности, композитор Михаил Вербицкий долгое время был убежден, что создает музыку на слова Тараса Шевченко.

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Ошибка в журнале и "авторство" Шевченко

В 1863 году текст стихотворения Павла Чубинского попал на западноукраинские земли. Его напечатали в журнале "Мета" вместе с произведениями Тараса Шевченко. Из-за редакционной ошибки под всеми стихотворениями стояла только одна подпись — Шевченко.

Стихотворение попадает и получает свою идентификацию как стихотворение Шевченко, — отмечает историк.

Именно поэтому отец Михаил Вербицкий — священник, композитор и общественный деятель — решил положить эти слова на музыку, вдохновившись авторитетом Кобзаря.

Видео о том, как появился украинский гимн, можно посмотреть здесь:

Первые исполнения будущего гимна

Сначала Вербицкий исполнял новую песню под гитару вместе со студентами в помещении духовной семинарии в Перемышле. Вскоре состоялись и первые публичные исполнения произведения.

1 июля 1864 года песню впервые исполнили для украинской общины во время празднования дня Иоанна Крестителя.

10 марта 1865 года состоялось первое официальное публичное исполнение произведения на торжествах, посвященных памяти Тараса Шевченко.

Именно после этого соединившиеся в Перемышле слова Павла Чубинского и музыка Михаила Вербицкого стали одним из главных символов украинского национального движения.

Александр Алферов / Инфографика: Главред

Драматическая судьба авторов

Несмотря на то, что Чубинский и Вербицкий вместе создали произведение, ставшее национальным гимном, они ни разу не встретились лично. Препятствием стали политические границы и преследования со стороны властей.

Ни Павел Чубинский, ни отец Михаил Вербицкий никогда не виделись — их развела система, — подчеркивает Александр Алферов.

Вскоре после написания стихотворения российские власти сослали Павла Чубинского далеко от Киева. Тем временем Михаил Вербицкий продолжал жить и работать в Перемышле. Авторы так и не познакомились, но созданная ими песня впоследствии объединила миллионы украинцев.

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алфьоров (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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