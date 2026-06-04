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Вербицкий думал, что это стихотворение Шевченко — как был создан украинский гимн

Марина Иваненко
4 июня 2026, 22:34обновлено 4 июня, 23:06
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Будущий гимн Украины впервые прозвучал не в Киеве. Здесь прозвучала знаменитая песня и рассказали, как она стала национальным символом украинцев.
Де вперше прозвучав Гімн України
Де вперше прозвучав Гімн України / Колаж: Главред, скріншоти

О чём вы узнаете:

  • Где впервые прозвучала песня "Ще не вмерла Україна"
  • Почему Михаил Вербицкий считал автором слов Тараса Шевченко
  • Как песня стала главным украинским национальным гимном

Национальный гимн "Ще не вмерла Украина" впервые прозвучал за пределами современной Украины — в Перемышле, который сейчас находится на территории Польши. В XIX веке город входил в состав Австрийской империи, а впоследствии — Австро-Венгрии и был одним из важнейших центров украинской культурной жизни. Главред расскажет об этом подробнее.

Как рассказал украинский историк Александр Алферов на своем YouTube-канале, история появления украинского славяна полна неожиданных совпадений. В частности, композитор Михаил Вербицкий долгое время был убежден, что создает музыку на слова Тараса Шевченко.

видео дня

Ошибка в журнале и "авторство" Шевченко

В 1863 году текст стихотворения Павла Чубинского попал на западноукраинские земли. Его напечатали в журнале "Мета" вместе с произведениями Тараса Шевченко. Из-за редакционной ошибки под всеми стихотворениями стояла только одна подпись — Шевченко.

Стихотворение попадает и получает свою идентификацию как стихотворение Шевченко, — отмечает историк.

Именно поэтому отец Михаил Вербицкий — священник, композитор и общественный деятель — решил положить эти слова на музыку, вдохновившись авторитетом Кобзаря.

Видео о том, как появился украинский гимн, можно посмотреть здесь:

Первые исполнения будущего гимна

Сначала Вербицкий исполнял новую песню под гитару вместе со студентами в помещении духовной семинарии в Перемышле. Вскоре состоялись и первые публичные исполнения произведения.

  • 1 июля 1864 года песню впервые исполнили для украинской общины во время празднования дня Иоанна Крестителя.
  • 10 марта 1865 года состоялось первое официальное публичное исполнение произведения на торжествах, посвященных памяти Тараса Шевченко.

Именно после этого соединившиеся в Перемышле слова Павла Чубинского и музыка Михаила Вербицкого стали одним из главных символов украинского национального движения.

Александр Алферов
Александр Алферов / Инфографика: Главред

Драматическая судьба авторов

Несмотря на то, что Чубинский и Вербицкий вместе создали произведение, ставшее национальным гимном, они ни разу не встретились лично. Препятствием стали политические границы и преследования со стороны властей.

Ни Павел Чубинский, ни отец Михаил Вербицкий никогда не виделись — их развела система, — подчеркивает Александр Алферов.

Вскоре после написания стихотворения российские власти сослали Павла Чубинского далеко от Киева. Тем временем Михаил Вербицкий продолжал жить и работать в Перемышле. Авторы так и не познакомились, но созданная ими песня впоследствии объединила миллионы украинцев.

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О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алфьоров (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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