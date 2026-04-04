Слово "гимн" является ошибкой - как правильно называть главную песню Украины

Часто мы используем слова, к которым настолько привыкли, что даже не задумываемся об их происхождении. Одно из таких слов касается нашего главного государственного символа.
В украинском языке есть собственное, невероятно мелодичное слово для обозначения гимна. Об этой тонкой лингвистической детали рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok.
Как отмечает эксперт, слово "гимн" на самом деле является заимствованным. Оно пришло к нам из древнегреческого языка и буквально означает "похвальная песня". Хотя оно является официальным и общепринятым, у украинского языка есть свой уникальный эквивалент.
"Кто-то скажет: вот эта Хмельницкая, уже и до гимна добралась. Дело в том, что это заимствованное слово... А у нас есть свое прекрасное слово — славень", — пояснила она.
Это слово происходит от "слава" и "славить" и означает песню, прославляющую. Именно поэтому, отмечает языковой эксперт, использование слова "славень" может быть более естественным и исконным для украинского языка.
Как сообщал Главред,"дебера" — древнее диалектное слово в украинском языке, которое означает глубокую впадину: овраг, котловину или лесистую долину. В разных регионах оно имеет варианты "дебра", "дебрі" и связано с праславянским корнем, означающим глубину.
Также в разговорной речи часто говорят "ты красиво выглядишь", но это ошибка — калька с русского языка. Глагол "выглядеть" означает "выглядывать", а не описывать внешность.
Кроме того, украинцы часто употребляют кальку "приторный", хотя в языке есть много точных соответствий. Для описания слишком сладкой еды подойдут другие слова.
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
