Слово "гимн" является ошибкой - как правильно называть главную песню Украины

Обычное слово "гимн" на самом деле имеет древнегреческое происхождение.

Почему слово "гимн" является неправильным

Часто мы используем слова, к которым настолько привыкли, что даже не задумываемся об их происхождении. Одно из таких слов касается нашего главного государственного символа.

В украинском языке есть собственное, невероятно мелодичное слово для обозначения гимна. Об этой тонкой лингвистической детали рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok.

Как отмечает эксперт, слово "гимн" на самом деле является заимствованным. Оно пришло к нам из древнегреческого языка и буквально означает "похвальная песня". Хотя оно является официальным и общепринятым, у украинского языка есть свой уникальный эквивалент.

"Кто-то скажет: вот эта Хмельницкая, уже и до гимна добралась. Дело в том, что это заимствованное слово... А у нас есть свое прекрасное слово — славень", — пояснила она.

Это слово происходит от "слава" и "славить" и означает песню, прославляющую. Именно поэтому, отмечает языковой эксперт, использование слова "славень" может быть более естественным и исконным для украинского языка.

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

