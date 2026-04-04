Слово "гимн" является ошибкой - как правильно называть главную песню Украины

Руслана Заклинская
4 апреля 2026, 21:10обновлено 4 апреля, 23:00
Обычное слово "гимн" на самом деле имеет древнегреческое происхождение.
Почему слово "гимн" является неправильным / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

  • Есть ли в украинском языке собственный эквивалент слова "гимн"
  • Каково происхождение слова "гимн"
  • Что означает слово "гимн"

Часто мы используем слова, к которым настолько привыкли, что даже не задумываемся об их происхождении. Одно из таких слов касается нашего главного государственного символа.

В украинском языке есть собственное, невероятно мелодичное слово для обозначения гимна. Об этой тонкой лингвистической детали рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok.

Как отмечает эксперт, слово "гимн" на самом деле является заимствованным. Оно пришло к нам из древнегреческого языка и буквально означает "похвальная песня". Хотя оно является официальным и общепринятым, у украинского языка есть свой уникальный эквивалент.

"Кто-то скажет: вот эта Хмельницкая, уже и до гимна добралась. Дело в том, что это заимствованное слово... А у нас есть свое прекрасное слово — славень", — пояснила она.

Это слово происходит от "слава" и "славить" и означает песню, прославляющую. Именно поэтому, отмечает языковой эксперт, использование слова "славень" может быть более естественным и исконным для украинского языка.

Как сообщал Главред,"дебера" — древнее диалектное слово в украинском языке, которое означает глубокую впадину: овраг, котловину или лесистую долину. В разных регионах оно имеет варианты "дебра", "дебрі" и связано с праславянским корнем, означающим глубину.

Также в разговорной речи часто говорят "ты красиво выглядишь", но это ошибка — калька с русского языка. Глагол "выглядеть" означает "выглядывать", а не описывать внешность.

Кроме того, украинцы часто употребляют кальку "приторный", хотя в языке есть много точных соответствий. Для описания слишком сладкой еды подойдут другие слова.

О личности: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

