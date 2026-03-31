Пушкин - великий мастер плагиата: у кого российский поэт крал идеи для произведений

По словам учительницы, многие из его известных произведений имеют истоки в мировой литературе.

Откуда Пушкин заимствовал идеи для своих произведений

В соцсетях набрало обороты видео учительницы зарубежной литературы Алины Мец, которая заявила, что значительная часть творчества Александра Пушкина содержит явные заимствования из мировой литературы.

Ее анализ стал неожиданным поводом для спора о том, где проходит грань между вдохновением и плагиатом. Об этом пишет 24 Канал.

Что именно утверждает педагог

В своем ролике Мец рассказала, что многие пушкинские сюжеты имеют четкие параллели с европейскими сказками и литературными традициями. Она привела несколько примеров, которые, по ее мнению, демонстрируют зависимость русского классика от предшествующих авторов:

"Сказка о рыбаке и рыбке" почти повторяет сюжет братьев Гримм о рыбаке и его жене, хотя Пушкин и переработал историю в стихотворную форму.

почти повторяет сюжет братьев Гримм о рыбаке и его жене, хотя Пушкин и переработал историю в стихотворную форму. "Мертвая царевна" имеет очевидные переклички с "Белоснежкой".

имеет очевидные переклички с "Белоснежкой". "Золотой петушок" созвучен новелле Вашингтона Ирвинга.

созвучен новелле Вашингтона Ирвинга. "Сказка о царе Салтане" содержит мотивы, характерные для произведений итальянского драматурга Карло Гоцци.

Учительница также подчеркнула, что подобные влияния прослеживаются не только в сказках. По ее словам, "Евгений Онегин" демонстрирует сильное влияние Джорджа Байрона, а "Капитанская дочь" — традиций Вальтера Скотта.

Видео быстро стало вирусным и разделило аудиторию на два лагеря.

Сторонники считают, что Мец лишь озвучила давно известный факт: мировая литература всегда развивалась через переосмысление чужих сюжетов.

Критики же убеждены, что такие утверждения приуменьшают роль Пушкина, ведь адаптация мотивов — нормальная практика, которая не равна плагиату. Они напоминают, что большинство классиков вдохновлялись народными историями и предшествующими авторами.

