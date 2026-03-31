Как сказать по-украински 'с бухты-барахты' - выражения, о которых мало кто знает

Актриса дубляжа Виктория Хмельницкая поделилась правильными украинскими эквивалентами русского выражения "с бухты-барахты".

Как перевести на украинский "с бухты барахты"

Украинский язык богат точными идиомами, которые способны заменить любое заимствование из русского. Одним из таких "паразитов" в речи является выражение "с бухты-барахты". Как избавиться от этого калькированного выражения и чем его заменить, рассказала в своем TikTok-блоге актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.

Что не так с "бухтой-барахтой"

Выражение описывает действие, которое произошло неожиданно, без предварительной подготовки или видимых причин. Однако в украинском языке для этого существуют гораздо более колоритные варианты, которые придают речи особый шарм.

Как сказать "с бухты-барахты" на украинском

По словам Виктории Хмельницкой, в украинском языке есть собственные поговорки, которые передают смысл русского "с бухты-барахты". Самые распространенные соответствия:

Ни с того ни с сего. Это, пожалуй, самый точный синоним. Существует даже полная народная версия этой поговорки: "Ни с того ни с сего — дай, бабушка, сала!" Ни с того ни с сего. Когда что-то происходит без каких-либо видимых причин. Из-за доброго чуда или из-за какого-то чуда. Используется, когда поступок вызывает искреннее удивление. От скуки. Когда что-то делается внезапно, часто от скуки или без особой цели.

Вас также может заинтересовать:

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

