Как сказать по-украински 'с бухты-барахты' - выражения, о которых мало кто знает

Вы узнаете:
- Что означает русское выражение "с бухты-барахты"
- Какие украинские выражения передают его значение
- Какова полная народная поговорка
Украинский язык богат точными идиомами, которые способны заменить любое заимствование из русского. Одним из таких "паразитов" в речи является выражение "с бухты-барахты". Как избавиться от этого калькированного выражения и чем его заменить, рассказала в своем TikTok-блоге актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.
Что не так с "бухтой-барахтой"
Выражение описывает действие, которое произошло неожиданно, без предварительной подготовки или видимых причин. Однако в украинском языке для этого существуют гораздо более колоритные варианты, которые придают речи особый шарм.
Как сказать "с бухты-барахты" на украинском
По словам Виктории Хмельницкой, в украинском языке есть собственные поговорки, которые передают смысл русского "с бухты-барахты". Самые распространенные соответствия:
- Ни с того ни с сего. Это, пожалуй, самый точный синоним. Существует даже полная народная версия этой поговорки: "Ни с того ни с сего — дай, бабушка, сала!"
- Ни с того ни с сего. Когда что-то происходит без каких-либо видимых причин.
- Из-за доброго чуда или из-за какого-то чуда. Используется, когда поступок вызывает искреннее удивление.
- От скуки. Когда что-то делается внезапно, часто от скуки или без особой цели.
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред