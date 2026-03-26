Никакой не "творог": как на украинском правильно назвать этот кисломолочный продукт

В украинском языке нет слова "творог"

Правильным является употребление слова "сыр" вместо русизма

Украинцы ежедневно используют десятки слов, которые кажутся естественными и "родными", хотя на самом деле они не относятся к украинской литературной норме. Одно из самых распространенных — "творог". Несмотря на то, что это слово давно укоренилось в быту, специалисты отмечают, что в словарях его нет.

Об этой языковой ошибке в свое время напоминал доктор филологических наук Александр Пономарив. Он объяснял, что "творог" — это русское слово, которое в украинском языке имеет точный эквивалент: сыр. Речь идет именно о кисломолочном продукте, полученном в результате брожения и отделения сыворотки, пишет РадиоТрек.

В быту же украинцы часто называют "творогом" домашний мягкий сыр, не подозревая, что фактически используют русизм. Более того, многие люди убеждены, что это древнее диалектное слово или региональная особенность. Однако лингвисты подчеркивают: это типичный пример суржика — искусственного смешения языков, которое противоречит нормам украинского языка.

Филологи предупреждают, что такие "удобные" слова постепенно загрязняют речь и вытесняют исконные украинские формы. Поэтому советуют внимательнее относиться к лексике, которую мы используем ежедневно, и сознательно избавляться от языковых наслоений, пришедших из русского языка.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: РадиоТрек РадиоТрек — украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

