Что означает выражение "хоч греблю гати": учительница дала неожиданное объяснение

Дарья Пшеничник
24 марта 2026, 16:13
Преподавательница предложила представить себе реку, настолько полноводную, что её можно перекрыть плотиной — и воды всё равно останется в избытке.
Фразеологизм, который "валит" на НМТ по украинскому языку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik

  • Что означает фразеологизм "хоч греблю гати"
  • Как может выглядеть задание с этим фразеологизмом на НМТ

Учительница украинского языка Оксана Николаевна, которая готовит школьников к Национальному мультипредметному тесту, разобрала одно из потенциально самых сложных заданий НМТ-2026.

В своем видео в TikTok она объяснила значение фразеологизма "хоч греблю гати" и поделилась приемом, который помогает запомнить его за считанные секунды.

По словам преподавательницы, это устойчивое выражение означает "очень много чего-либо". Чтобы украинцам было легче понять образ, она предложила представить реку, настолько полноводную, что ее можно перекрыть плотиной — и воды все равно останется в избытке.

Оксана Николаевна также показала, как может выглядеть тестовое задание на самом НМТ: ученику предлагают фразеологизм и три варианта синонимов, среди которых нужно выбрать правильный.

В примере, который привела педагог, были такие варианты:

  • "як кіт наплакав" — то есть очень мало;
  • "хоч мак сій" — очень тихо, безветренно;
  • "хоч лопатою греби" — очень много.

Правильным, подчеркивает преподавательница, является именно третий вариант, ведь он передает ту самую идею чрезмерности: "так много, что можно загребать лопатой".

Смотрите видео о том, что означает украинский фразеологизм "хоч греблю гати":

О личности: Оксана Николаевна

Оксана Николаевна — репетитор по украинскому языку и литературе, блогер под ником litera.zno, которая в соцсетях публикует видео об особенностях и интересных фактах об украинском языке. В TikTok на страницу Оксаны Николаевны подписались более 235 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык культура
