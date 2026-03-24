Что означает выражение "хоч греблю гати": учительница дала неожиданное объяснение

- Что означает фразеологизм "хоч греблю гати"
- Как может выглядеть задание с этим фразеологизмом на НМТ
Учительница украинского языка Оксана Николаевна, которая готовит школьников к Национальному мультипредметному тесту, разобрала одно из потенциально самых сложных заданий НМТ-2026.
В своем видео в TikTok она объяснила значение фразеологизма "хоч греблю гати" и поделилась приемом, который помогает запомнить его за считанные секунды.
По словам преподавательницы, это устойчивое выражение означает "очень много чего-либо". Чтобы украинцам было легче понять образ, она предложила представить реку, настолько полноводную, что ее можно перекрыть плотиной — и воды все равно останется в избытке.
Оксана Николаевна также показала, как может выглядеть тестовое задание на самом НМТ: ученику предлагают фразеологизм и три варианта синонимов, среди которых нужно выбрать правильный.
В примере, который привела педагог, были такие варианты:
- "як кіт наплакав" — то есть очень мало;
- "хоч мак сій" — очень тихо, безветренно;
- "хоч лопатою греби" — очень много.
Правильным, подчеркивает преподавательница, является именно третий вариант, ведь он передает ту самую идею чрезмерности: "так много, что можно загребать лопатой".
Смотрите видео о том, что означает украинский фразеологизм "хоч греблю гати":
Вас может заинтересовать:
- Их исказили и вытеснили в СССР: о каких колоритных украинских словах идет речь
- Становятся ловушкой: 13 слов, в которых украинцы чаще всего ставят лишний апостроф
- Как на украинском языке точно заменить русское слово "язвить": есть несколько интересных вариантов
О личности: Оксана Николаевна
Оксана Николаевна — репетитор по украинскому языку и литературе, блогер под ником litera.zno, которая в соцсетях публикует видео об особенностях и интересных фактах об украинском языке. В TikTok на страницу Оксаны Николаевны подписались более 235 тысяч пользователей.
