Становятся ловушкой: 13 слов, в которых украинцы чаще всего ставят лишний апостроф

Украинский язык — один из немногих, в котором есть такой знак препинания, как апостроф.

13 украинских слов, в которых не нужно ставить апостроф

В украинском языке есть немало слов, в которых апостроф ставят ошибочно — "на всякий случай". Хотя правила четко определяют, когда этот знак нужен, именно в словах с сочетаниями св-, тв-, кв-, дв- и подобных чаще всего встречаются ошибки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на лингвистов.

Украинский апостроф — не аналог английского, где он обозначает пропуск букв. У нас он сигнализирует о разделительном произношении после губных согласных м, в, п, б, ф перед гласными я, ю, є, ї. Запомнить помогает мнемоника "МаВПи БуФ": мяч, пять, бьют, жирафьячий.

Впрочем, есть слова, где апостроф не ставится, хотя многие интуитивно добавляют его. Причина проста: перед я, ю, є, ї стоит не один согласный, а сочетание — поэтому звук [й] не отделяется.

Наиболее распространенные слова, которые пишутся без апострофа

В перечень таких слов входят:

свято; святий; священник; цвях; цвіркун; дзвякнути; духмяний; тьмяний; морквяний; буряний; мавпячий; рутвяний; горохвяний.

Все они подпадают под правило, зафиксированное в "Украинском правописании" (2019): если перед я, ю, є, ї стоят две согласные, апостроф не пишется.

Например:

свято → перед я стоит сочетание св , а не только в ;

стоит сочетание , а не только ; морквяный → перед я стоит сочетание кв ;

стоит сочетание ; мавпячий → перед я стоит п, но перед ним — другой согласный.

Еще одно исключение:

Апостроф не ставится, когда я, ю обозначают смягчение перед а, у: бязь, бюджет, бюро, пюпітр, мюрид, фюзеляж, кювет, рюкзак, рюш.

Также апостроф не ставится перед йо: курйоз, серйозный.

Лингвисты подчеркивают, что стоит лишь запомнить структуру согласных перед я, ю, є, ї — и проблема "лишнего апострофа" исчезнет навсегда.

Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

