Становятся ловушкой: 13 слов, в которых украинцы чаще всего ставят лишний апостроф

Вы узнаете:
- Какие слова в украинском языке пишутся без апострофа
- Как избежать типичных ошибок
В украинском языке есть немало слов, в которых апостроф ставят ошибочно — "на всякий случай". Хотя правила четко определяют, когда этот знак нужен, именно в словах с сочетаниями св-, тв-, кв-, дв- и подобных чаще всего встречаются ошибки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на лингвистов.
Украинский апостроф — не аналог английского, где он обозначает пропуск букв. У нас он сигнализирует о разделительном произношении после губных согласных м, в, п, б, ф перед гласными я, ю, є, ї. Запомнить помогает мнемоника "МаВПи БуФ": мяч, пять, бьют, жирафьячий.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
Впрочем, есть слова, где апостроф не ставится, хотя многие интуитивно добавляют его. Причина проста: перед я, ю, є, ї стоит не один согласный, а сочетание — поэтому звук [й] не отделяется.
Наиболее распространенные слова, которые пишутся без апострофа
В перечень таких слов входят:
- свято;
- святий;
- священник;
- цвях;
- цвіркун;
- дзвякнути;
- духмяний;
- тьмяний;
- морквяний;
- буряний;
- мавпячий;
- рутвяний;
- горохвяний.
Все они подпадают под правило, зафиксированное в "Украинском правописании" (2019): если перед я, ю, є, ї стоят две согласные, апостроф не пишется.
Например:
- свято → перед я стоит сочетание св, а не только в;
- морквяный → перед я стоит сочетание кв;
- мавпячий → перед я стоит п, но перед ним — другой согласный.
Еще одно исключение:
Апостроф не ставится, когда я, ю обозначают смягчение перед а, у: бязь, бюджет, бюро, пюпітр, мюрид, фюзеляж, кювет, рюкзак, рюш.
Также апостроф не ставится перед йо: курйоз, серйозный.
Лингвисты подчеркивают, что стоит лишь запомнить структуру согласных перед я, ю, є, ї — и проблема "лишнего апострофа" исчезнет навсегда.
Вас может заинтересовать:
- Слово, которое озадачило украинцев: что на самом деле означает "дзигар"
- Выражение "сколько души угодно" является ошибкой — как сказать по-украински
- Их исказили и вытеснили в СССР: о каких колоритных украинских словах идет речь
Об источнике: 24 канал
24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред