Их исказили и вытеснили в СССР: о каких колоритных украинских словах идет речь

Дарья Пшеничник
20 марта 2026, 18:27
Часто эти слова формально не были "запрещены", но их перестали печатать в словарях и учебниках, поэтому они постепенно вышли из употребления.
Их исказили и вытеснили в СССР: о каких колоритных украинских словах идет речь
Какие колоритные украинские слова у нас украли "советские" / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

  • Какие украинские слова запретила советская власть
  • В каких словах специально изменили буквы

В украинском языковом пространстве все чаще появляются слова, которые советская власть когда-то пыталась вытеснить или сделать "неправильными". Лингвисты называют это естественным процессом восстановления языковой нормы, а языковые блогеры и преподаватели активно поддерживают этот тренд.

Репетитор украинского языка Ирина Ваврик собрала подборку таких слов — и напомнила, почему они исчезли из употребления на несколько поколений, пишет 24 Канал.

Как "советы" переписывали украинский

В ХХ веке советская языковая политика целенаправленно сближала украинский с русским. После короткого периода украинизации в 1920-х годах началось обратное движение — русификационная нормализация. Особенно ощутимым оно стало после орфографической реформы 1933 года, когда из словарей исключили или заменили десятки исконных слов.

Цель была проста: сделать украинский язык максимально похожим на русский, чтобы легче продвигать концепцию "единого советского народа" и постепенно вытеснять украинский из общественной жизни.

Какие слова вытеснили

В словари и официальные тексты вводили русские кальки, а исконные формы объявляли "нежелательными". Среди них:

  • аркуш → лист

  • безнастанний → неперервний

  • жмуток → пучок

  • либо́нь → мабуть

  • обрус → скатертина

Часть слов не запрещали формально — их просто перестали печатать. Так они и исчезали из употребления, хотя продолжали жить в диалектах и семейном языке.

Замена не только слов, но и букв

Русификация коснулась и заимствований из других языков. В словах греческого происхождения заменяли отдельные буквы, чтобы приблизить их к русским формам:

  • міт → міф

  • катедра → кафедра

  • авдієнція → аудієнція

  • павза → пауза

  • ієрархія → гієрархія

  • фіяско → фіаско

Только с принятием Украинского правописания 2019 года часть исконных форм вернулась как равноправная норма. Теперь допустимы оба варианта: міт і міф, етер і ефір, Атени й Афіни.

Языковое возрождение после обретения независимости

После 1991 года украинский язык постепенно восстанавливает вытесненные слова. Они возвращаются в СМИ, научные тексты, образовательные материалы и даже в повседневную речь. Лингвисты, блогеры и преподаватели активно популяризируют исконные формы — и не только из любви к языку, но и потому, что такие задания появляются на НМТ.

История украинского языка показывает, что политическая власть может влиять на языковые нормы не меньше, чем естественное развитие общества. Сегодня же украинцы сознательно возвращают себе языковое наследие, которое десятилетиями пытались стереть.

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей – детали

В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей – детали

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

ВСУ нанесли удар по важному объекту в РФ: подробности от Генштаба

ВСУ нанесли удар по важному объекту в РФ: подробности от Генштаба

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

Гороскоп Таро на апрель 2026: Весам - завершение, Скорпионам - доход, Стрельцам - победа

Гороскоп Таро на апрель 2026: Весам - завершение, Скорпионам - доход, Стрельцам - победа

