Их исказили и вытеснили в СССР: о каких колоритных украинских словах идет речь

Часто эти слова формально не были "запрещены", но их перестали печатать в словарях и учебниках, поэтому они постепенно вышли из употребления.

https://glavred.info/culture/ih-iskazili-i-vytesnili-v-sssr-o-kakih-koloritnyh-ukrainskih-slovah-idet-rech-10750646.html Ссылка скопирована

Какие колоритные украинские слова у нас украли "советские" / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

Какие украинские слова запретила советская власть

В каких словах специально изменили буквы

В украинском языковом пространстве все чаще появляются слова, которые советская власть когда-то пыталась вытеснить или сделать "неправильными". Лингвисты называют это естественным процессом восстановления языковой нормы, а языковые блогеры и преподаватели активно поддерживают этот тренд.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Репетитор украинского языка Ирина Ваврик собрала подборку таких слов — и напомнила, почему они исчезли из употребления на несколько поколений, пишет 24 Канал.

Как "советы" переписывали украинский

В ХХ веке советская языковая политика целенаправленно сближала украинский с русским. После короткого периода украинизации в 1920-х годах началось обратное движение — русификационная нормализация. Особенно ощутимым оно стало после орфографической реформы 1933 года, когда из словарей исключили или заменили десятки исконных слов.

Цель была проста: сделать украинский язык максимально похожим на русский, чтобы легче продвигать концепцию "единого советского народа" и постепенно вытеснять украинский из общественной жизни.

Какие слова вытеснили

В словари и официальные тексты вводили русские кальки, а исконные формы объявляли "нежелательными". Среди них:

аркуш → лист

безнастанний → неперервний

жмуток → пучок

либо́нь → мабуть

обрус → скатертина

Часть слов не запрещали формально — их просто перестали печатать. Так они и исчезали из употребления, хотя продолжали жить в диалектах и семейном языке.

Замена не только слов, но и букв

Русификация коснулась и заимствований из других языков. В словах греческого происхождения заменяли отдельные буквы, чтобы приблизить их к русским формам:

міт → міф

катедра → кафедра

авдієнція → аудієнція

павза → пауза

ієрархія → гієрархія

фіяско → фіаско

Только с принятием Украинского правописания 2019 года часть исконных форм вернулась как равноправная норма. Теперь допустимы оба варианта: міт і міф, етер і ефір, Атени й Афіни.

Смотрите видео о том, как меняли буквы в украинских словах:

Языковое возрождение после обретения независимости

После 1991 года украинский язык постепенно восстанавливает вытесненные слова. Они возвращаются в СМИ, научные тексты, образовательные материалы и даже в повседневную речь. Лингвисты, блогеры и преподаватели активно популяризируют исконные формы — и не только из любви к языку, но и потому, что такие задания появляются на НМТ.

История украинского языка показывает, что политическая власть может влиять на языковые нормы не меньше, чем естественное развитие общества. Сегодня же украинцы сознательно возвращают себе языковое наследие, которое десятилетиями пытались стереть.

Об источнике: 24 канал

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред