Слово, которое озадачило украинцев: что на самом деле означает "дзиґар"

Неожиданное языковое открытие вызвало оживленное обсуждение среди родителей первоклассников в Киевской области. Ученики, обучающиеся по программе "Интеллект Украины", получили задание объяснить значение слова "дзиґар" — и это оказалось сложнее, чем казалось.
Мама одного из школьников призналась, что справиться с заданием не смогли даже взрослые. По ее словам, слово смутило не только их семью, но и других родителей, пишет Oboz.ua.
"Откуда первоклассникам знать такие вещи?" — возмущается женщина.
Что говорит словарь
Академические словари украинского языка объясняют:
- "дзиґар / дзиґарі" — это часы, обычно большие настенные или напольные;
- но есть и второе значение — сигарета, которое сохранилось в отдельных карпатских говорах и созвучно слову "цигарка".
Именно эта двойственность и стала причиной путаницы. Украинцы из западных областей чаще всего воспринимают "дзиґар" как часы, тогда как жители других регионов иногда ошибочно считают, что речь идет о табачном изделии.
"Дзигарок на руці, а викурюють дзиґар" — отмечают украинцы в комментариях под постом об обсуждении этого слова.
Архаизм, который хотят вернуть
Лингвисты отмечают, что слово "дзиґар" сейчас считается архаизмом и в большинстве словарей обозначено как устаревшее. В то же время все больше украинцев стремятся возрождать исконно украинские слова, чтобы вытеснить чрезмерные заимствования.
История со школьным заданием лишь подчеркнула, насколько богат и регионально разнообразен украинский язык — и как легко даже простое слово может стать поводом для дискуссии.
