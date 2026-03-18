Как слово "дзиґар" объясняет словарь

Неожиданное языковое открытие вызвало оживленное обсуждение среди родителей первоклассников в Киевской области. Ученики, обучающиеся по программе "Интеллект Украины", получили задание объяснить значение слова "дзиґар" — и это оказалось сложнее, чем казалось.

Мама одного из школьников призналась, что справиться с заданием не смогли даже взрослые. По ее словам, слово смутило не только их семью, но и других родителей, пишет Oboz.ua.

"Откуда первоклассникам знать такие вещи?" — возмущается женщина.

Что говорит словарь

Академические словари украинского языка объясняют:

"дзиґар / дзиґарі" — это часы, обычно большие настенные или напольные;

— это часы, обычно большие настенные или напольные; но есть и второе значение — сигарета, которое сохранилось в отдельных карпатских говорах и созвучно слову "цигарка".

Именно эта двойственность и стала причиной путаницы. Украинцы из западных областей чаще всего воспринимают "дзиґар" как часы, тогда как жители других регионов иногда ошибочно считают, что речь идет о табачном изделии.

"Дзигарок на руці, а викурюють дзиґар" — отмечают украинцы в комментариях под постом об обсуждении этого слова.

Архаизм, который хотят вернуть

Лингвисты отмечают, что слово "дзиґар" сейчас считается архаизмом и в большинстве словарей обозначено как устаревшее. В то же время все больше украинцев стремятся возрождать исконно украинские слова, чтобы вытеснить чрезмерные заимствования.

История со школьным заданием лишь подчеркнула, насколько богат и регионально разнообразен украинский язык — и как легко даже простое слово может стать поводом для дискуссии.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

