Знают даже не все учителя: пять украинских слов, значение которых удивит многих

Украинский язык скрывает немало малоизвестных слов, и о пяти таких языковых открытиях рассказал журналист Аль Шайер Рами.

Украинский язык скрывает немало слов, значение которых не всегда знают даже филологи. О пяти таких неожиданных языковых жемчужинах рассказал в Tik Tok видео украинский журналист, музыкант и популяризатор языка Аль Шайер Рами.

Главред выяснил , какие пять слов знают не все украинцы.

Что означает слово "обава"

Первое слово, которое может ввести в заблуждение, — "обава". Оно часто встречается в классической украинской литературе, в частности в произведениях Ивана Франко.

"Он обнял эту чародейку, среди поцелуев и ласк исчезли все сомнения, все вопросы, все опасения", — писал Франко.

Как объясняет Аль Шайер Рами, "обава" означает страхи или предостережения, а не что-то легкое или воздушное, как может показаться на первый взгляд.

Что означает слово "ралець"

Второе слово — "ралець" — способно удивить даже опытных говорящих. Его значение сложно угадать интуитивно.

По словам популяризатора языка, "ралець" является синонимом слова "подарок", хотя сегодня это слово почти вышло из активного употребления.

Значение слова "кухта"

Третье слово — "кухта" — касается кулинарной сферы и имеет вполне современное применение.

Как объясняет Аль Шайер Рами, "кухта" означает молодого или младшего помощника повара, то есть полноценный украинский эквивалент популярного иноязычного термина "сушеф".

Что означает слово "лихвар"

Четвертое слово в списке имеет явно негативную окраску — "лихвар".

"Ростовщик — это лицо, которое предоставляет ссуду под большие проценты", — отмечает Аль Шайер Рами.

В современных реалиях этим словом можно назвать структуры, выдающие микрозаймы на кабальных условиях, поэтому значение слова остается актуальным и сегодня.

Значение слова "пащекувати"

Последнее слово подборки — "пащекувати", которое точно не украсит речь.

"Пащекувати" означает говорить злобно и неразборчиво, поэтому употреблять его следует осторожно и уместно.

О персоне: Рами Аль Шайер Рами Айманович Аль Шайер — украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

