Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

"Имеет два названия": немецкий барон 300 лет назад раскрыл правду об Украине

Юрий Берендий
25 января 2026, 10:39
901
Немецкий барон XVIII века в своих путевых заметках оставил неожиданное свидетельство об Украине как отдельном и самодостаточном крае, отметил историк.
'Имеет два названия': немецкий барон 300 лет назад раскрыл правду об Украине
Происхождение названия Украина - какой была Украина 300 лет назад / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Какой была Украина в XVIII веке
  • Как раньше выглядел Киев
  • Что говорили в Европе об Украине

Еще несколько веков назад иностранные путешественники четко фиксировали Украину как отдельный край с собственным названием, историей и границами, что подтверждают записи немецкого барона Леона Пирса фон Кампенгаузена. Об этом рассказал в видео на YouTube историк , глава Украинского института национальной памяти Александр Алфьоров.

Главред выяснил , какой раньше была Украина.

видео дня

Кто такой барон Кампенгаузен и почему его записи важны

По словам историка, главы Украинского института национальной памяти Александра Алфьорова, барон фон Кампенгаузен был военным, который пытался позиционировать себя как интеллектуал и оставил после себя подробные путевые дневники.

Речь идет о книге под названием "Украина и соседние земли в XVIII веке", в которой автор описывает не только Украину, но и Россию, Молдову, Бессарабию и Крым. Ценность этой работы заключается в комплексном взгляде человека, который находился внутри имперской среды, но в то же время фиксировал реальную картину региона.

"На тот момент он человек, который слышит от просвещенных монархий, что создается империя, и понятно, что он является человеком, который интеллектуально должен принадлежать к менстриму, к имперской традиции. И в этом тоже есть преимущество этой книги, потому что мы видим российские мифы, на которые ведется Кампенгаузен", — предупреждает Алферов.

Украина как отдельный край, а не часть империи

Александр Алфьоров обращает внимание на то, что Кампенгаузен выделяет Украину в отдельный раздел, что уже само по себе является важным историческим фактом.

"Иначе называется Украиной малороссийская губерния от слова край, край, граница. Потому что здесь заканчивается древняя Россия, Альтер Русланд", — сказал Александр Алфьоров.

Таким образом, в тексте четко зафиксировано, что Украина рассматривается как территория, где заканчивается древняя Русь, а не как ее составная часть.

Альфьоров отметил, что это описание является показательным, ведь далее автор начинает путаться в собственных утверждениях. Фактически речь идет о трактовке названия Украина как производного от слова "край" и упоминании о границе, на которой якобы заканчивалось древнее государство. При этом используется термин "Россия", который, как известно, имеет греческое происхождение и является названием Руси.

По словам Алферова, немецкий барон таким образом пытается очертить границу "древнего" государства, отделяя его от территорий, которые были присоединены позже — Сибири, Астрахани и других земель.

Каким был Киев раньше — воспоминания немецкого барона

Описывая украинские города, барон не скрывает восхищения их развитием и богатством.

"Киев на Днепре — большой город с бесчисленным количеством церквей и монастырей, в котором также расположена резиденция архиепископа. В нем есть катакомбы, к которым совершаются большие паломничества, потому что там находятся святые мощи, которые очень хорошо сохранились. Эти катакомбы больше и красивее римских", — цитирует его историк.

Отдельно упоминается и Нежин, который в XVIII веке был важным торговым центром.

"Нежин — очаровательный город с процветающей торговлей в руках греков и армян, которые почти исключительно и населяют город", — добавлял Кампенгаузен.

Смотрите видео о том, как раньше называли Украину:

По словам Кампенгаузена, вся территория Украины представляется как чрезвычайно богатый край.

"Вся эта губерния — райский уголок благодаря прекрасному климату, плодородию и численности населения", — приводит слова немецкого барона из записей глава Института национальной памяти.

Гетман как признак независимой власти

Отдельное внимание барон уделяет политическому устройству Украины и роли гетмана.

"Главу казаков, которые там жили, называли гетманом. Титул, который указывал на независимого правителя, и который Екатерина II отменила", — сказал Александр Алферов.

Этот фрагмент важен, поскольку прямо указывает на уничтожение украинской автономии решением российской имперской власти.

"Малороссия" или "Украина": почему название было двойным

Самый интересный момент, по мнению историка, — объяснение двойного названия Украины. Алфьоров отметил, что далее автор снова обращается к историческому контексту, в частности к теме так называемой "Малороссии" или Украины, однако именно в этом месте его аргументация становится противоречивой, что легко проследить через сравнительный анализ.

"Этот прекрасный край, который природа по-матерински одарила всем, чего только можно желать для жизни, недаром имеет это двойное название. "Малороссия" или "Украина". Ведь он такой же большой, как и старая Россия — Альтер-Русланд. То есть он указывает, что эта часть Украины такая же большая, как и бывшая Русь. До того, как к ней были присоединены Сибирь, Астрахань и азиатские владения. То, что на Востоке. В принципе – логично", – отмечает глава Института нацпамяти.

Украинский историк делает вывод, что далее в тексте уже прослеживается имперская идеология.

"Как бывший рубеж Руси она получила название Украина от российской власти, что означает пограничную местность", — сказал Александр Алферов.

По его словам, именно в этом моменте видно, как в текст начинает проникать пропагандистская логика Российской империи.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алфьоров (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

12:05Война
Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

10:28Украина
"Каждый удар может стать разрушительным": Зеленский назвал главные мишени России

"Каждый удар может стать разрушительным": Зеленский назвал главные мишени России

10:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Последние новости

12:14

"Стала ангелом-хранителем": Сеитаблаев назвал актрису, заменившую ему мать

12:05

Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

12:04

РФ не прекращает уничтожать энергетику Украины: в ISW раскрыли главную цель врага

12:01

Китайский гороскоп на завтра 26 января: Драконам - гармония, Змеям - завал

11:44

Любовный гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляПутину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля
11:27

Тональный крем, BB, CC, DD-крем: в чем разница и как не ошибиться с выбором

11:20

"Жинка у меня": жених Леси Никитюк сделал трогательное признание

11:09

Евро может показать характер: украинцев предупредили о скачках стоимости валюты

11:05

Действительно ли русский язык ближе всего: какой язык на самом деле родственен украинскому

Реклама
10:39

"Имеет два названия": немецкий барон 300 лет назад раскрыл правду об УкраинеВидео

10:28

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

10:25

"Каждый удар может стать разрушительным": Зеленский назвал главные мишени РоссииВидео

10:17

Елена Кравец рассказала о новой влюбленности — детали

10:17

Гороскоп Таро на неделю с 26 января по 1 февраля: Ракам - озарение, Львам - действовать

09:48

Галкин жестко прошелся по РФ: защищал украинцев

09:44

Россияне атаковали дронами Харьков: в жилом секторе произошел пожарФото

09:37

Гороскоп Таро на завтра 26 января: Скорпионам - возрождение от боли, Льву - смелость

09:11

Гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля: Козерогам - ответственность, Девам - пауза

08:59

Россию трясло от взрывов: сразу несколько городов остались без света, деталиВидео

08:59

Зима сдает позиции: синоптик рассказал, когда на Житомирщине прекратятся сильные морозы

Реклама
08:16

Почему Колобка "съели": историки дали неожиданное объяснение

08:12

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

07:58

В США говорят о прорыве в переговорах и возможной встрече Зеленского и Путина

05:55

Жизнь с мамой после 30: психологи назвали истинную цену "экономии"

05:45

Один знак зодиака ждет очень мощное событие: гороскоп на февраль 2026

05:16

Соленые Рафаэлло, которые удивят всех: рецепт шикарной закуски за 5 минут

04:47

Жизнь страшнее кино: 8 фильмов, основанных на реальных событиях

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика-геймера за 71 секунду

03:23

Самый популярный фрукт становится роскошью: дефицит поднял цены до уровня экзотики

02:35

Климат против человека: ученые установили, что быстро ускоряет старение

24 января, суббота
23:11

Люди, родившиеся в эти месяцы, становятся сильнее с возрастом – кто они

23:00

Отключения 25 января: украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии

22:31

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

21:32

Есть продвижение в важном вопросе: СМИ о ключевых деталях переговоров в Абу-Даби

21:21

"Город освобожден": Тимочко рассказал о зачистке Купянска от оккупантов

20:45

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там былоВидео

20:31

Света не будет до 7 часов: графики отключений для Львова и области на 25 января

20:29

Без тепла, воды и электричества: Кличко назвал самый проблемный район Киева

20:28

Самойлова заберет все у путиниста-подкаблучника Джигана: лишится всего

19:58

Лайза Миннелли выпустила первую песню за 13 лет: для этого использовался ИИ

Реклама
19:43

Может "склеить ласты": неожиданный прогноз о том, сколько осталось КадыровуВидео

19:29

Украина поговорила с глазу на глаз с РФ: появились детали и дата новых переговоров

19:10

Никакой сделки Трампа нетмнение

19:05

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

18:49

Украина имеет только один выбор: либо умереть, либо уничтожить РФ – нардеп

18:47

Не только Киев и Харьков: какой город трижды становился столицей УкраиныВидео

18:24

Одна скрытая функция меняет все: многие используют неправильно палочки для еды

17:55

Голливуд готовится к свадьбе года: СМИ назвали имена влюбленных

17:31

РФ планирует серийное производство Орешника: в разведке узнали планы Кремля

17:31

Настоящий День Независимости Украины — не 24 августа: историк удивил открытиемВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять