'Имеет два названия': немецкий барон 300 лет назад раскрыл правду об Украине

Немецкий барон XVIII века в своих путевых заметках оставил неожиданное свидетельство об Украине как отдельном и самодостаточном крае, отметил историк.

Еще несколько веков назад иностранные путешественники четко фиксировали Украину как отдельный край с собственным названием, историей и границами, что подтверждают записи немецкого барона Леона Пирса фон Кампенгаузена. Об этом рассказал в видео на YouTube историк , глава Украинского института национальной памяти Александр Алфьоров.

Главред выяснил , какой раньше была Украина.

Кто такой барон Кампенгаузен и почему его записи важны

По словам историка, главы Украинского института национальной памяти Александра Алфьорова, барон фон Кампенгаузен был военным, который пытался позиционировать себя как интеллектуал и оставил после себя подробные путевые дневники.

Речь идет о книге под названием "Украина и соседние земли в XVIII веке", в которой автор описывает не только Украину, но и Россию, Молдову, Бессарабию и Крым. Ценность этой работы заключается в комплексном взгляде человека, который находился внутри имперской среды, но в то же время фиксировал реальную картину региона.

"На тот момент он человек, который слышит от просвещенных монархий, что создается империя, и понятно, что он является человеком, который интеллектуально должен принадлежать к менстриму, к имперской традиции. И в этом тоже есть преимущество этой книги, потому что мы видим российские мифы, на которые ведется Кампенгаузен", — предупреждает Алферов.

Украина как отдельный край, а не часть империи

Александр Алфьоров обращает внимание на то, что Кампенгаузен выделяет Украину в отдельный раздел, что уже само по себе является важным историческим фактом.

"Иначе называется Украиной малороссийская губерния от слова край, край, граница. Потому что здесь заканчивается древняя Россия, Альтер Русланд", — сказал Александр Алфьоров.

Таким образом, в тексте четко зафиксировано, что Украина рассматривается как территория, где заканчивается древняя Русь, а не как ее составная часть.

Альфьоров отметил, что это описание является показательным, ведь далее автор начинает путаться в собственных утверждениях. Фактически речь идет о трактовке названия Украина как производного от слова "край" и упоминании о границе, на которой якобы заканчивалось древнее государство. При этом используется термин "Россия", который, как известно, имеет греческое происхождение и является названием Руси.

По словам Алферова, немецкий барон таким образом пытается очертить границу "древнего" государства, отделяя его от территорий, которые были присоединены позже — Сибири, Астрахани и других земель.

Каким был Киев раньше — воспоминания немецкого барона

Описывая украинские города, барон не скрывает восхищения их развитием и богатством.

"Киев на Днепре — большой город с бесчисленным количеством церквей и монастырей, в котором также расположена резиденция архиепископа. В нем есть катакомбы, к которым совершаются большие паломничества, потому что там находятся святые мощи, которые очень хорошо сохранились. Эти катакомбы больше и красивее римских", — цитирует его историк.

Отдельно упоминается и Нежин, который в XVIII веке был важным торговым центром.

"Нежин — очаровательный город с процветающей торговлей в руках греков и армян, которые почти исключительно и населяют город", — добавлял Кампенгаузен.

По словам Кампенгаузена, вся территория Украины представляется как чрезвычайно богатый край.

"Вся эта губерния — райский уголок благодаря прекрасному климату, плодородию и численности населения", — приводит слова немецкого барона из записей глава Института национальной памяти.

Гетман как признак независимой власти

Отдельное внимание барон уделяет политическому устройству Украины и роли гетмана.

"Главу казаков, которые там жили, называли гетманом. Титул, который указывал на независимого правителя, и который Екатерина II отменила", — сказал Александр Алферов.

Этот фрагмент важен, поскольку прямо указывает на уничтожение украинской автономии решением российской имперской власти.

"Малороссия" или "Украина": почему название было двойным

Самый интересный момент, по мнению историка, — объяснение двойного названия Украины. Алфьоров отметил, что далее автор снова обращается к историческому контексту, в частности к теме так называемой "Малороссии" или Украины, однако именно в этом месте его аргументация становится противоречивой, что легко проследить через сравнительный анализ.

"Этот прекрасный край, который природа по-матерински одарила всем, чего только можно желать для жизни, недаром имеет это двойное название. "Малороссия" или "Украина". Ведь он такой же большой, как и старая Россия — Альтер-Русланд. То есть он указывает, что эта часть Украины такая же большая, как и бывшая Русь. До того, как к ней были присоединены Сибирь, Астрахань и азиатские владения. То, что на Востоке. В принципе – логично", – отмечает глава Института нацпамяти.

Украинский историк делает вывод, что далее в тексте уже прослеживается имперская идеология.

"Как бывший рубеж Руси она получила название Украина от российской власти, что означает пограничную местность", — сказал Александр Алферов.

По его словам, именно в этом моменте видно, как в текст начинает проникать пропагандистская логика Российской империи.

