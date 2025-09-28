Немецкий барон 250 лет сравнил россиян и украинцев - что он особо отметил

Немецкий барон XVIII века оставил в своих воспоминаниях яркое описание украинцев, сравнив их с русскими и отметив уникальные черты нашего народа.

В чем разница между украинцами и россиянами - немецкий барон объяснил / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов рассказал об уникальных воспоминаниях немецкого барона Лейона Пирса Бальтазара фон Кампенгаузена, который посещал Украину в конце XVIII века.

Чем украинцы отличались от россиян

В своих воспоминаниях барон особо подчеркнул разницу между двумя народами. Алферов в видео на YouTube цитирует его так:

"Они любят выпить, но не настолько, как россияне. И их трунки приятнее на вкус, хотя и очень хмельны", - писал Кампенгаузен.

Таким образом, даже в бытовых привычках иностранцы видели существенные различия между украинцами и россиянами.

Какой была Украина 300 лет назад

Особое внимание путешественник обратил на культурные черты украинцев.

"От природы склонные к поэзии они воспевают в живописных песнях природу, любовь и благородный хмельной напиток", - приводит Алферов слова барона.

Украинская песня, которая сочетала поэзию и музыку, поразила иностранного наблюдателя как один из главных признаков национальной идентичности.

Еще одной чертой, которая отличала украинцев, была их любовь к музыке и танцам.

"Музыка - это их страсть, которую также можно непрерывно слышать во время работы. Украинцы поют, играют и танцуют так живо, как только могут. Их танцы полны чувственных образов", - Алферов приводит слова барона.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

