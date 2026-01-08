Укр
Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверить

Дарья Пшеничник
8 января 2026, 23:15
Средняя продолжительность жизни кошек составляет от 13 до 17 лет.
Кот
Кот, которому 27 лет / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, freepik

Главное из новостей:

видео дня
  • 27-летний кот удивил ветеринара, который дал ему на 10 лет меньше
  • Сейбр живет с хозяйкой более 25 лет и стал сенсацией в сети

В Великобритании женщина привезла к ветеринару своего 27-летнего кота, и врач был не менее впечатлен, чем миллионы пользователей в соцсетях. О необычном долгожителе рассказывает издание wamiz.co.uk.

Катарина, владелица кота по имени Сейбр, засняла момент, когда ее любимец неторопливо исследует кабинет ветеринара. По словам женщины, врач был искренне удивлен тем, насколько хорошо выглядит животное, ведь сначала подумал, что коту примерно 17 лет.

Сейбр живет в семье с 2000 года. Тогда Катарине было всего четыре, а коту - два. С тех пор он стал полноправным членом семьи и сопровождает свою хозяйку уже более четверти века.

Пользователи сети не скрывают восторга: видео с котом быстро набрало популярность. И недаром - средняя продолжительность жизни домашних кошек обычно составляет 13-17 лет, поэтому 27-летний возраст считается настоящим феноменом.

Специалисты напоминают, что на долголетие животных влияют условия содержания, питание, генетика и регулярная профилактика. А мировой рекорд, кстати, принадлежит коту, прожившему 38 лет.

Смотрите, как выглядит кот-долгожитель Сейбр, которому уже исполнилось 27 лет:

Об источнике: Wamiz.co.uk

Wamiz.co.uk — это британский веб-сайт, посвященный всем аспектам ухода за домашними животными, в частности собаками и кошками. Он предлагает широкий спектр информации и советов по вопросам здоровья, питания, тренировок, поведения животных и их содержания. Кроме того, Wamiz.co.uk является платформой для любителей животных, где можно найти полезные статьи, новости, обзоры продуктов, а также информацию о различных породах животных. Сайт также содержит инструменты для поиска ветеринаров и других специалистов в сфере ухода за животными.

