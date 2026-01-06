Укр
Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот касается хозяина лапкой

Юрий Берендий
6 января 2026, 04:09
Едва заметное прикосновение кошачьей лапки часто скрывает важное сообщение, которое хозяева интуитивно чувствуют, но не всегда правильно понимают.
Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот касается хозяина лапкой
Почему кот касается хозяина лапкой - как кот проявляет любовь / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем идет речь в материале:

  • Что значит, если кот кладет лапу на тебя
  • Что значит, когда кошка протягивает вам лапу
  • Почему кошка мне лапками и мурлычет

Коты часто общаются с людьми не звуками, а жестами, и один из самых распространенных сигналов - прикосновение лапкой. Зооэксперты YouTube проекта "The Purring Journal" в видео объясняют, что такое поведение может иметь сразу несколько важных значений - от просьбы о еде до проявления доверия и любви.

Главред выяснил, что значит, если кот кладет лапу на хозяина.

Как кот просит еду

"Когда ваша кошка кладет на вас лапу, она пытается о чем-то вас попросить," - отмечают зооэксперты YouTube-проекта "The Purring Journal".

Специалисты объясняют, что кошки не могут прямо озвучить свои потребности, поэтому используют жесты для привлечения внимания.

"Где-то посередине находится классическая лапа на ноге, за которой обычно следует взгляд или мяуканье," - объясняют эксперты.

В большинстве случаев кот хочет либо еды, либо внимания.

"В основном ваша кошка, вероятно, хочет одного из двух: еды или внимания," - добавляют они.

Смотрите видео о том, что означает, когда кот кладет лапу на лицо:

Сколько раз в день надо готовить кота

Если кот касается лапкой из-за еды, эксперты советуют оценить ситуацию.

"Вы должны кормить кошку дважды в день в количествах, рекомендованных для ее возраста и размера", - отмечают в "The Purring Journal".

Специалисты предостерегают, что частые подкармливания могут сформировать нежелательную привычку.

"Попрошайничество часто является обученным поведением, которое усиливается, когда его вознаграждают", - объясняют зооэксперты.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Что значит, когда ваша кошка касается лица

Иногда прикосновение лапкой имеет совсем другое значение.

"Коты имеют запаховые железы по всему телу, но они в основном сосредоточены на голове, основании хвоста и лапах," - рассказывают эксперты.

Именно поэтому регулярное прикосновение лапой может означать мечение.

"Если ваш кот часто и повторно кладет на вас лапу, есть большая вероятность, что он помечает вас своим запахом," - отмечают в "The Purring Journal".

Какие признаки, что кот любит хозяина

Еще одна важная причина такого поведения - ощущение защищенности.

"Ваша кошка может положить на вас лапу, чтобы напомнить себе, что вы рядом," - объясняют зооэксперты.

Это особенно заметно во время отдыха или сна. "Это отличный знак того, что ваша кошка чувствует себя с вами в безопасности. Она доверяет вам и верит, что вы ее защитите," - подчеркивают специалисты.

В таких случаях прикосновение обычно мягкое и нежное.

"Если она дремлет, вытянувшись, и ее язык тела спокоен, есть большая вероятность, что она кладет на вас лапу, потому что чувствует себя в безопасности и спокойствии рядом с вами," - добавляют эксперты.

Как кот проявляет любовь

Прикосновение лапкой также может быть проявлением привязанности.

"Это также может быть способом вашей кошки сказать: "Я люблю тебя"," - объясняют в "The Purring Journal".

Эксперты отмечают, что хотя такой сигнал очень тонкий, он имеет большое значение.

"Хотя это может быть одним из самых тонких проявлений привязанности, часто это простое, но милое напоминание о том, что они вас любят", - отмечают они.

Как понять, что кот хочет играть

Особенно часто лапкой касаются котята.

"Чтобы привлечь ваше внимание или начать игру, котенок может не очень деликатно положить на вас лапу, а даже шлепнуть вас, чтобы вызвать реакцию", - объясняют эксперты.

При этом важно не поощрять игру руками.

"В таком случае важно не поощрять такое поведение, поскольку оно может усилиться," - предупреждают в "The Purring Journal".

Как понять, что коту скучно

Коты могут лапать хозяина, если им не хватает активности.

"Коты - очень умные животные, а это значит, что они могут легко скучать, если с ними недостаточно взаимодействуют," - объясняют зооэксперты.

Сколько нужно играть с котом в день

Они советуют уделять время играм.

"Уделяйте не менее 20 минут ежедневно играм, не только для того, чтобы наладить с ними крепкие отношения, но и для того, чтобы они получали достаточно физических нагрузок", - отмечают специалисты.

Проверка и установление границ

Иногда кот касается лапкой, чтобы проверить реакцию хозяина.

"Коты - очень социальные животные", - отмечают эксперты, добавляя, что они хорошо считывают эмоции людей.

Специалисты добавляют, что коты также испытывают вас, чтобы оценить вашу реакцию. В таких случаях специалисты советуют не реагировать агрессивно.

"Один из лучших способов сделать это - не реагировать на такое поведение гневом или раздражением, а просто встать и уйти из помещения," - подчеркивают они.

Кот устанавливает собственные границы

Иногда лапка означает совсем другое сообщение. "Иногда ваша кошка кладет на вас лапы, чтобы сказать: "Эй, хватит"," - объясняют эксперты.

Обычно это случается во время длительного глажения. "Лапа - это способ вашей кошки вежливо дать вам знать, что она устала от глажки," - отмечают в "The Purring Journal".

Специалисты советуют не обижаться.

"Это не значит, что она не ценит ваше внимание или не любит, когда ее гладят, это просто означает, что она на данный момент достигла своего предела," - заключают эксперты.

Об источнике: The Purring Journal

The Purring Journal - это YouTube-канал, посвященный котам, кошачьему поведению, здоровью, интересным фактам и обзорам товаров для домашних любимцев. На сегодняшний день канал имеет примерно 231 тысячу подписчиков.

19:10

РФ готовит массированный удар: оккупанты накопили около 900 дроновмнение

19:05

45-летняя звезда "Домика на счастье" дала редкий комментарий о свадьбе

19:04

Почему желтеют листья у комнатных растений: причины, о которых многие не догадываются

18:55

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

18:47

Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подорожал базовый продукт

