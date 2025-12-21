Самая старая кошка в мире прожила 38 лет - владелец раскрыл секрет ее долголетия

О чем идет речь в материале:
История кошки по имени Крим Пафф из американского Остина поражает даже опытных зооспециалистов, ведь она официально признана самой старой кошкой в мире, прожив более 38 лет - втрое больше средней продолжительности жизни домашних котов. Об этом говорится в видео проекта "The Purring Journal" в видео на YouTube.
Сколько обычно живут коты
Эксперты отмечают, что большинство домашних котов живут значительно меньше.
"Средняя продолжительность жизни котов составляет от 12 до 16 лет", - указывают зооэксперты проекта The Purring Journal.
На этом фоне история Крим Пафф выглядит настоящим исключением.
Самая старая кошка в мире: рекорд Крим Пафф
Кошка по имени Крим Пафф, которая жила в Остине, штат Техас, официально вошла в Книгу рекордов Гиннеса.
"Крим Пафф, домашняя кошка смешанной породы, прожила впечатляющие 38 лет и 3 дня", - говорится в видео.
Известно, что она родилась 3 августа 1967 года и умерла 6 августа 2005 года.
Была ли кошка, которая могла побить этот рекорд
Единственное животное, которое потенциально могло превзойти Крим Пафф, - черная короткошерстная кошка Бэби.
"Считается, что Бэби прожил около 37-38 лет, хотя точная дата его рождения неизвестна", - добавляют специалисты.
Именно отсутствие подтвержденной даты рождения не позволило зафиксировать новый рекорд.
Кто ухаживал за кошкой-долгожительницей
Опекуном Крим Пафф был Джейк Перри - пенсионер-сантехник из Остина, который посвятил свою жизнь котам.
"Говорят, что 85-летний пенсионер-сантехник из Остина с 1980-х годов усыновил и переселил сотни котов", - отмечается в видео.
Более того, долголетие было характерно не только для одного животного.
"Кроме Пафф, Джейк Перри имел по меньшей мере шесть котов, которые дожили до 30 лет", - отмечают зооэксперты проекта The Purring Journal.
Необычный рацион Кроме Пафф
Сам Джейк Перри открыто рассказывал, что кормил свою любимицу нетрадиционно.
"Он дополнял традиционный сухой корм для кошек брокколи, яйцами и индюшачьим беконом", - утверждают специалисты.
Однако наибольшее удивление вызвали другие продукты.
"Он также давал Крим Пафф кофе со сливками и небольшое количество красного вина через день", - добавляют они
По словам самого владельца, именно вино играло особую роль.
"По словам Перри, вино было особенно полезным для продления жизни Крим Пафф", - отмечается в видео.
Что на это говорят ветеринары
Специалисты отмечают, что такие подходы не имеют научного подтверждения.
"Несмотря на то, что Перри настаивает, что красное вино улучшает кровообращение в артериях, научных доказательств этого нет", - отмечают эксперты.
Отдельное внимание уделяют кофеину.
"Кофеин, как правило, считается очень опасным для кошек, даже до степени токсичности", - предупреждают зооэксперты.
Активная среда как часть долголетия
Перри делал ставку не только на питание, но и на активность.
"Он фактически превратил свой дом в большую игровую площадку для своих котов", - добавляют они.
В доме были обустроены специальные дорожки, лестницы и даже домашний кинотеатр для котов.
"Он сделал это все, чтобы повысить уровень активности своих котов и дать им возможность реализовать свои природные инстинкты", - отметили специалисты.
Любовь как главный фактор
Самым важным фактором эксперты называют эмоциональную связь.
"Он установил тесные, доверительные отношения со всеми своими котами", - указали в видео проекта The Purring Journal.
По их словам, Перри знал день рождения каждого кота и всегда его праздновал.
Что реально влияет на продолжительность жизни котов
"Коты являются обязательными плотоядными, то есть им нужно есть мясо, чтобы выжить", - добавили в The Purring Journal.
Также важна подвижность.
"У котов в возрасте от 8 до 12 лет, страдающих ожирением, смертность в 2,8 раза выше, чем у здоровых котов", - указали они.
И еще один фактор - стерилизация.
"Большинство ветеринаров сходятся во мнении, что одним из важнейших факторов, влияющих на продолжительность жизни кошки, является ее стерилизация", - резюмируют специалисты.
