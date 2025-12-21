Самая старая кошка в мире прожила 38 лет - владелец раскрыл секрет ее долголетия

Кошка из США сумела прожить почти 40 лет, ее владелец рассказал, какие условия, уход и привычки, по его мнению, стали ключом к уникальному долголетию животного.

Самая старая кошка в мире - владелец раскрыл секрет ее долголетия / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

История кошки по имени Крим Пафф из американского Остина поражает даже опытных зооспециалистов, ведь она официально признана самой старой кошкой в мире, прожив более 38 лет - втрое больше средней продолжительности жизни домашних котов. Об этом говорится в видео проекта "The Purring Journal" в видео на YouTube.

Сколько обычно живут коты

Эксперты отмечают, что большинство домашних котов живут значительно меньше.

"Средняя продолжительность жизни котов составляет от 12 до 16 лет", - указывают зооэксперты проекта The Purring Journal.

На этом фоне история Крим Пафф выглядит настоящим исключением.

Самая старая кошка в мире: рекорд Крим Пафф

Кошка по имени Крим Пафф, которая жила в Остине, штат Техас, официально вошла в Книгу рекордов Гиннеса.

"Крим Пафф, домашняя кошка смешанной породы, прожила впечатляющие 38 лет и 3 дня", - говорится в видео.

Известно, что она родилась 3 августа 1967 года и умерла 6 августа 2005 года.

Была ли кошка, которая могла побить этот рекорд

Единственное животное, которое потенциально могло превзойти Крим Пафф, - черная короткошерстная кошка Бэби.

"Считается, что Бэби прожил около 37-38 лет, хотя точная дата его рождения неизвестна", - добавляют специалисты.

Именно отсутствие подтвержденной даты рождения не позволило зафиксировать новый рекорд.

Кто ухаживал за кошкой-долгожительницей

Опекуном Крим Пафф был Джейк Перри - пенсионер-сантехник из Остина, который посвятил свою жизнь котам.

"Говорят, что 85-летний пенсионер-сантехник из Остина с 1980-х годов усыновил и переселил сотни котов", - отмечается в видео.

Более того, долголетие было характерно не только для одного животного.

"Кроме Пафф, Джейк Перри имел по меньшей мере шесть котов, которые дожили до 30 лет", - отмечают зооэксперты проекта The Purring Journal.

Необычный рацион Кроме Пафф

Сам Джейк Перри открыто рассказывал, что кормил свою любимицу нетрадиционно.

"Он дополнял традиционный сухой корм для кошек брокколи, яйцами и индюшачьим беконом", - утверждают специалисты.

Однако наибольшее удивление вызвали другие продукты.

"Он также давал Крим Пафф кофе со сливками и небольшое количество красного вина через день", - добавляют они

По словам самого владельца, именно вино играло особую роль.

"По словам Перри, вино было особенно полезным для продления жизни Крим Пафф", - отмечается в видео.

Что на это говорят ветеринары

Специалисты отмечают, что такие подходы не имеют научного подтверждения.

"Несмотря на то, что Перри настаивает, что красное вино улучшает кровообращение в артериях, научных доказательств этого нет", - отмечают эксперты.

Отдельное внимание уделяют кофеину.

"Кофеин, как правило, считается очень опасным для кошек, даже до степени токсичности", - предупреждают зооэксперты.

Активная среда как часть долголетия

Перри делал ставку не только на питание, но и на активность.

"Он фактически превратил свой дом в большую игровую площадку для своих котов", - добавляют они.

В доме были обустроены специальные дорожки, лестницы и даже домашний кинотеатр для котов.

"Он сделал это все, чтобы повысить уровень активности своих котов и дать им возможность реализовать свои природные инстинкты", - отметили специалисты.

Любовь как главный фактор

Самым важным фактором эксперты называют эмоциональную связь.

"Он установил тесные, доверительные отношения со всеми своими котами", - указали в видео проекта The Purring Journal.

По их словам, Перри знал день рождения каждого кота и всегда его праздновал.

Что реально влияет на продолжительность жизни котов

"Коты являются обязательными плотоядными, то есть им нужно есть мясо, чтобы выжить", - добавили в The Purring Journal.

Также важна подвижность.

"У котов в возрасте от 8 до 12 лет, страдающих ожирением, смертность в 2,8 раза выше, чем у здоровых котов", - указали они.

И еще один фактор - стерилизация.

"Большинство ветеринаров сходятся во мнении, что одним из важнейших факторов, влияющих на продолжительность жизни кошки, является ее стерилизация", - резюмируют специалисты.

Об источнике: The Purring Journal The Purring Journal - это YouTube-канал, посвященный котам, кошачьему поведению, здоровью, интересным фактам и обзорам товаров для домашних питомцев. На сегодняшний день канал имеет около 231 тысячи подписчиков.

