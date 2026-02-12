Какой будет мирная сделка с РФ - Зеленский выдвинул условия и объяснил позицию Украины

Зеленский заявил, что Украина не согласится на унизительные условия мира, выразив готовность к переговорам и компромиссам для завершения войны.

Зеленский выдвинул условие относительно мирного соглашения с Россией / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Дональд Трамп/Facebook, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Зеленский отметил, что Украина не пойдет на унизительные условия мира

Россия хочет отстранить президента Украины от должности

Четких гарантий безопасности со стороны США пока нет

Украина не потерпит поражения в войне против России, а вопросы безопасности и национальных интересов остаются безусловным приоритетом. Любые договоренности должны быть справедливыми и предусматривать надежные гарантии для государства. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью The Atlantic.

Президент подчеркнул, что скорее откажется от подписания любого соглашения, чем согласится на мир, который будет невыгодным для украинцев.

"Я думаю, что для Трампа нет большей победы, чем прекращение войны между Россией и Украиной. Для его наследия это номер один. Самая выгодная ситуация для Трампа — сделать это до промежуточных выборов. Да, он хочет, чтобы было меньше смертей. Но если мы с вами говорим как взрослые, то для него это просто победа, политическая победа", — указал президент.

Он также отметил, что не примет договоренностей на унизительных условиях.

"Мы спешим закончить войну", — сказал он, однако это не означает готовность спешно соглашаться на любые условия.

Комментируя переговоры в Абу-Даби, Зеленский объяснил, что была выбрана такая тактика, чтобы в США не сложилось впечатление, будто Украина заинтересована в продолжении войны. Именно поэтому Киев начал поддерживать американские инициативы в любом формате, который способен ускорить процесс.

"Украинцы практически отказались от своей прежней позиции, согласно которой российский президент Владимир Путин и его генералы должны предстать перед судом за военные преступления. Зеленский согласился встретиться с Путиным практически в любом месте, кроме Москвы, без каких-либо предварительных условий. Двое его советников сказали мне, что Украина может быть готова принять самую тяжелую уступку из всех: отказаться от контроля над территориями на востоке Донецкой области", - рассказывает журналист Саймон Шустер, который брал интервью у Зеленского.

Он также отметил, что определенные шаги могут способствовать повышению явки и затруднить для России возможность ставить под сомнение результаты.

В то же время президент подчеркнул, что любое соглашение должно соответствовать интересам Украины, и выносить на референдум невыгодные договоренности нецелесообразно. Идею проведения выборов во время войны он связал с позицией России, которая, по его словам, стремится отстранить его от должности.

Несмотря на риск потерять внимание Трампа как посредника, украинский лидер заявляет, что будет твердо стоять на своем основном требовании: первым шагом к миру должна быть гарантия от США и Европы, что после установления перемирия они будут защищать Украину от любых будущих атак со стороны России. В противном случае перемирие будет казаться бессмысленным для многих украинцев, давая России лишь возможность подготовиться к очередному вторжению.

В своем интервью Владимир Зеленский отметил, что ключевые вопросы, связанные с документом о гарантиях безопасности для Украины со стороны США, до сих пор остаются открытыми. В частности, речь идет о том, будут ли Соединенные Штаты готовы сбивать ракеты над территорией Украины в случае нарушения Россией возможных договоренностей и возобновления ударов по гражданским.

"Это еще не решено. Мы подняли этот вопрос и будем продолжать поднимать его", — сказал Зеленский

Он подчеркнул, что ответы американской стороны пока слишком нечеткие и не дают оснований для окончательного согласования таких условий.

"Нам нужно, чтобы все это было прописано", — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что вопросы, касающиеся территорий, могут рассматриваться исключительно во время личных переговоров между ним и Путиным.

"Мы никогда не были против окончания войны. Это россияне показали, что не готовы к диалогу. Сегодня есть новые люди (в администрации Трампа, - ред.), которые по-другому смотрят на вещи", - резюмирует он.

Когда может закончиться война России против Украины - прогноз нардепа

Как писал Главред, завершение войны в 2026 году пока выглядит маловероятным, поскольку российские оккупационные войска действуют в соответствии с определенными задачами и установленными сроками по захвату украинских территорий. Об этом в интервью РБК-Украина заявил народный депутат от партии "Голос" и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Он также отметил, что даже в случае уступок это способно лишь временно сдержать противника — примерно на месяц, после чего российские силы могут перегруппироваться на другом направлении и возобновить активные боевые действия.

"С точки зрения того, как сейчас это происходит (вероятно, речь идет о мирных переговорах, - ред.), для меня маловероятен сценарий, что война вообще закончится в этом году. Но это я говорю с точки зрения того, что я знаю намерения Российской Федерации", - указал он.

Проект мирного плана из 20 пунктов США / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва якобы стремится завершить процесс возвращения так называемых "исторически российских территорий", имея в виду временно оккупированный Крым, Донецкую область и части Херсонской и Запорожской областей.

Соединенные Штаты располагают действенными инструментами влияния на Россию, которые могли бы заставить ее пойти на уступки, однако ключевым фактором остается не только наличие таких механизмов, но и готовность американского руководства использовать их в полном объеме, отметил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

В то же время Bloomberg со ссылкой на эстонскую разведку сообщило, что Россия использует мирные переговоры как инструмент давления и манипуляций, пытаясь улучшить отношения с США без реального намерения прекращать войну против Украины.

