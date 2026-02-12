Укр
Не ромкомами едиными: лучшие триллеры для просмотра в День всех влюбленных

Анна Подгорная
12 февраля 2026, 23:26
Что посмотреть в День святого Валентина, если романтика сейчас не вдохновляет, расскажет Главред.
День святого Валентина что посмотреть - киноподборка на 14 февраля / коллаж: Главред, фото: imdb.com

День святого Валентина - это необязательно про сердечки, поцелуйчики и толстопузых купидончиков. Провести вечер 14 февраля можно за просмотром интересного кино, где человеческие отношения ложатся в основу закрученных сюжетов, которые оставляют долгое послевкусие.

Лучшие триллеры для просмотра в День всех влюбленных Главред собрал для вас по рекомендации IMDb.

Вуайеристы (2021)

Молодая пара начинает подглядывать за соседом напротив - фотографом, чья личная жизнь оказывается куда интереснее их собственной. Невинное любопытство постепенно перерастает в одержимость, и вот они уже они втянуты в чужие тайны и опасные игры.

Вуайеристы
Вуайеристы / фото: imdb.com

Служанка (2016)

Мошенник нанимает девушку-служанку, чтобы та помогла ему соблазнить богатую наследницу и завладеть ее состоянием. Но у служанки - свои планы, у наследницы - свои секреты, и тщательно выстроенная на первый взгляд схема постепенно начинает рушиться.

Служанка
Служанка / фото: imdb.com

Плохая девочка (2024)

Успешная бизнеследи заводит тайный роман со своим молодым стажером, рискуя карьерой, репутацией и своим браком. Отношения строятся на власти и подчинении, но постепенно становится сложно понять, кто из любовников на самом деле контролирует ситуацию.

Плохая девочка
Плохая девочка / фото: imdb.com

Глубокие воды (2022)

Богатый муж молча наблюдает за романами жены - такова их договоренность, позволяющая сохранить брак. Однако любовники начинают постепенно исчезать при подозрительных обстоятельствах, что вызывает у детектива, соседа пары, подозрения.

Глубокие воды
Глубокие воды / фото: imdb.com

Все самое лучшее (2010)

Успешный молодой человек из богатой нью-йоркской семьи женится на девушке из простой семьи, и сперва их жизнь вместе кажется идиллией. Но постепенно брак превращается в кошмар: муж становится нестабильным и жестоким, а его половинка бесследно исчезает. Сюжет основан на реальном нераскрытом деле об исчезновении женщины в восьмидесятых годах.

Все самое лучшее
Все самое лучшее / фото: imdb.com

Что такое IMDb?

Internet Movie Database - крупнейшая в мире база данных о кинематографе. Основана в октябре 1990 и содержит информацию о более чем 6.5 миллионах кинофильмов, мультфильмов, сериалов, а также свыше 10.5 миллионов статей про личностей, так или иначе связанных с миром кинематографа - режиссеров, актеров, сценаристов и т.д.

