Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Леся Никитюк стала мамой - свежее фото ведущей с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/special_my_profession

Леся Никитюк показала новое фото сына

Звезда раскрыла, какой продукт нравится Оскару

Украинская ведущая Леся Никитюк от всей души радуется своему материнству - в июне 2025 года на свет появился ее первенец. Оскару всего 8 месяцев, но звездная мама уже прививает малышу особый вкус к жизни.

Пока вместе с сыном Никитюк радуется простым мелочам. Например, дегустации новых продуктов и формированию пищевых привычек.

Стоит отметить, что малыш растет гурманом: в своем блоге в Instagram Леся с гордостью назвала продукт, который покорил сердце мальчика. "Мы любим хлебушек", - написала звезда, и опубликовала фото, как Оскар с большим азартом уплетает хлеб, придерживая кусочек обоими ручками.

Леся Никитюк стала мамой - свежее фото ведущей с сыном / фото: instagram.com/lesia_nikituk

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

