Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Кратко:
- Леся Никитюк показала новое фото сына
- Звезда раскрыла, какой продукт нравится Оскару
Украинская ведущая Леся Никитюк от всей души радуется своему материнству - в июне 2025 года на свет появился ее первенец. Оскару всего 8 месяцев, но звездная мама уже прививает малышу особый вкус к жизни.
Пока вместе с сыном Никитюк радуется простым мелочам. Например, дегустации новых продуктов и формированию пищевых привычек.
Стоит отметить, что малыш растет гурманом: в своем блоге в Instagram Леся с гордостью назвала продукт, который покорил сердце мальчика. "Мы любим хлебушек", - написала звезда, и опубликовала фото, как Оскар с большим азартом уплетает хлеб, придерживая кусочек обоими ручками.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, как певица Руслана объяснила свою агитацию за Lelѐka во время Нацотбора-2026. Чрезмерную настойчивость члена жюри многие восприняли враждебно.
Также украинская актриса Екатерина Тышкевич призналась, от каких "костылей" ей удалось избавиться, чтобы улучшить качество своей жизни с хроническим болевым синдромом.
Читайте также:
- Слегла: Ада Роговцева рассказала о проблемах со здоровьем
- "Противно": Настя Каменских попала в новый скандал из-за своего поступка
- Позиции крепчают: что изменилось в прогнозах букмекеров на Евровидение-2026
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред