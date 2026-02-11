Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Мороз постепенно отступает: какая будет погода в Днепре в конце недели

Руслан Иваненко
11 февраля 2026, 18:47обновлено 11 февраля, 19:54
22
Ветер изменит направление и немного ослабнет, влияя на ощущение температуры.
Днепр
Морозы сохранятся ночью, а днем воздух постепенно прогреется / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

Кратко:

  • В Днепре 12–13 февраля сохранится облачная погода без осадков
  • Температура ночью -4…-3 °C, днем +2…+5 °C
  • Ветер слабый, северо-западный в четверг, юго-западный в пятницу

В Днепре в конце рабочей недели сохранится облачная, но относительно спокойная погода. По данным Sinoptik, существенных осадков в течение двух дней не ожидается. В то же время синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха.

Четверг, 12 февраля

Ночь и утренние часы в четверг будут морозными. Температура воздуха будет колебаться в пределах -4…-3 °C. Из-за северо-западного ветра со скоростью до 4,7 м/с будет ощущаться холоднее — до -8…-9 °C.

видео дня

В течение дня небо будет затянуто облаками. Около 9:00 температура составит -1 °C. После обеда воздух прогреется до +2…+4 °C — это будет самый теплый период суток, хотя по ощущениям температура будет приближаться к нулевой отметке.

Вечером столбики термометров будут показывать +2…+3 °C. Влажность воздуха возрастет до 96%, что может создавать ощущение сырости.

Наши предки обращали внимание на приметы этого дня. Если ночью луна имела красноватый оттенок — ждали сильного ветра. А о влажной погоде говорили: "Ветер поднялся — к сырому году". Если же ветер дул с севера при ясном небе, готовились к значительному похолоданию.

Погода в Днепре 12 января
Погода в Днепре 12 января / Фото: скриншот sinoptik

Пятница, 13 февраля

В пятницу в городе также будет преобладать облачная погода без осадков. Температура будет оставаться выше нуля даже ночью.

Ночью и утром ожидается около +1 °C, однако из-за влажности воздуха будет ощущаться легкий мороз — до -2…-3 °C.

Днем воздух прогреется до +5 °C. Ветер изменит направление на юго-западное и ослабнет до 2,5–3,2 м/с. Атмосферное давление будет пониженным — 733–735 мм рт. ст., что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

По народным наблюдениям, если 13 февраля появлялся иней, снега в ночь на 14-е не ждали. Если же выпадал снег, ожидали оттепели. Считалось также, что усиление ветра в этот день могло предвещать метель.

Погода в Днепре 13 января
Погода в Днепре 13 января / Фото: скриншот sinoptik

Когда мороз пойдет на спад - прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что период самых сильных морозов в Украине постепенно завершается.

По ее прогнозу, в ближайшие дни температура начнет расти. Хотя зима еще напомнит о себе короткими волнами холода, общая тенденция — к потеплению.

Антициклон обеспечит сухую погоду по всей стране. Только в Закарпатье возможен небольшой мокрый снег. В Киеве сильные морозы постепенно уходят в прошлое: ночью еще возможны до -20 °C, но днем ожидается солнечная, сухая погода и около -10 °C. Во второй половине дня усилится южный ветер.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что начиная с 11 февраля, синоптики фиксируют изменение синоптической ситуации. По словам Екатерины Ткачук, Житомирская область войдет под влияние впадины глубокого атлантического циклона, что принесет повышение температуры.

Также после недель, когда температура воздуха не поднималась выше 0 градусов, в Полтаве и области ожидается потепление. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни температура воздуха в Киеве будет держаться около нуля, а после 16 февраля ожидается небольшое похолодание. Максимально температура воздуха может снизиться до -15 градусов.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра погода прогноз погоды Погода в Днепре
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Шквалы, снег и лавины: Украину накрывает штормовая погода

Шквалы, снег и лавины: Украину накрывает штормовая погода

19:45Синоптик
Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

17:56Энергетика
Паузы не будет: эксперт назвал, куда РФ готовится перебросить 150-тысячный кулак

Паузы не будет: эксперт назвал, куда РФ готовится перебросить 150-тысячный кулак

17:55Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

Гороскоп на завтра 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

РФ может захватить три важных города в ближайшие месяцы - NYT

РФ может захватить три важных города в ближайшие месяцы - NYT

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

Последние новости

20:14

Один дом в Харькове опередил время и его назвали первым: в чем уникальность

20:04

Вкусно, как в детстве: рецепт блюда, перед которым невозможно устоятьВидео

19:49

Кто может завоевать медаль для Украины на Олимпиаде: известен главный претендент

19:45

Шквалы, снег и лавины: Украину накрывает штормовая погода

19:31

"Противно": Настя Каменских попала в новый скандал из-за своего поступка

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - ХарченкоУкраине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко
19:29

Ситуация со светом для четырех городов самая сложная - в чем проблема

19:18

Слегла: Ада Роговцева рассказала о проблемах со здоровьем

19:14

Украина и РФ не подпишут договор о мире: неожиданный прогноз завершения войны

19:13

Рыхлые и румяные оладьи без молока и яиц: лучший рецепт

Реклама
19:10

Почему РФ провалит цифровую диктатурумнение

18:50

"Дедлайн" Трампа: названы точные сроки завершения войны в Украине

18:47

Мороз постепенно отступает: какая будет погода в Днепре в конце недели

18:30

Повышение тарифов на свет и тепло в Украине - в СНБО предупредили украинцев

18:21

Легкие макияжи для Дня влюбленных: 3 идеи для свидания и тематической фотосессииВидео

18:17

"Сам вызвал скорую": известный украинский певец попал в больницу с инфарктом

18:12

Цены существенно снизились: в Украине подешевел популярный вид мяса

17:56

Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

17:55

Паузы не будет: эксперт назвал, куда РФ готовится перебросить 150-тысячный кулак

17:45

Один трюк в доме разгоняет тепло за минуты: радиаторы "кочегарят" по максимумуВидео

17:14

На Полтавщину возвращается долгожданное тепло: синоптики назвали дату

Реклама
17:00

Лучшие духи на весну/лето-2026: эксклюзивное парфюмерное "предсказание"

16:44

Война закончится в ближайшие месяцы, но есть условие — что решили на переговорах в ОАЭ

16:41

Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

16:38

Китайский гороскоп на завтра 12 февраля: Драконам - одиночество, Лошадям - страх

16:36

Украинцев призвали запастись водой: названа дата обстрела

16:35

Как правильно сказать "перчатки": филолог удивила неожиданным ответом

16:32

Что будет с ценами на продукты: украинцев предупредили о нюансе из-за обстрелов

16:20

Кто сделал монстра из Путина и почему мира не будет после его смерти - командирВидео

16:07

"Отдать медаль россиянам": Ризатдинова сделала заявление о скандале на Олимпиаде-2026

16:06

ВСУ впервые сбили редкий вражеский дрон с искусственным интеллектом: чем он опасен

15:48

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

15:44

"Мгла" возвращается: в Голливуде снимут новую экранизацию книги Стивена Кинга

15:18

Старт в стриминге: оборудование для начинающих и профессионалов, которые хотят начать трансляции новости компании

15:17

Всегда будут свежие: как никогда не ошибиться с выбором яиц в магазине

15:11

"От любимого": Мозговая похвасталась оригинальным подарком от Аксельрода

15:05

"Вырвалось": Руслана объяснила свою агитацию во время нацотбора за Lelѐka

14:49

Как распознать опасную привязанность в отношениях: 5 тревожных сигналов

14:46

Полетели Кинжалы: РФ запустила ракеты, по всей стране тревога

14:23

Самая длинная змея в истории: в Книге рекордов Гиннеса показали дикого гиганта

14:20

Гороскоп Таро на завтра 12 февраля: Скорпиону - гармония, Льву - путь вперед

Реклама
14:13

"Справедливые правила игры": ВРУ одобрила отсрочку для контрактников 18-24 лет

14:12

Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати - что говорят приметы

13:58

Подкормка деревьев и кустарников: почему опытные садоводы делают это именно зимой

13:51

Избавилась от "костылей": актриса Тышкевич рассказала о важном решении

13:44

"Семья патриотов": погибший в Богодухове отец был демобилизованным бойцом с ампутациейФото

13:38

Собаку после четырех возвратов забрали из приюта: реакция животного растрогала

13:24

"Я не разбираюсь": победительница Нацотбора не выбирала песню на конкурсВидео

13:11

Статуя Девы Марии ожила на глазах у толпы: паломники сняли все на видео

12:50

Когда Киев вернется к комфортным графикам отключений: эксперт назвал срок

12:48

Путинистка Дана Борисова положила свою дочь в психбольницу

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять