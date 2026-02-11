Мороз постепенно отступает: какая будет погода в Днепре в конце недели

Ветер изменит направление и немного ослабнет, влияя на ощущение температуры.

Морозы сохранятся ночью, а днем воздух постепенно прогреется / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

Кратко:

В Днепре 12–13 февраля сохранится облачная погода без осадков

Температура ночью -4…-3 °C, днем +2…+5 °C

Ветер слабый, северо-западный в четверг, юго-западный в пятницу

В Днепре в конце рабочей недели сохранится облачная, но относительно спокойная погода. По данным Sinoptik, существенных осадков в течение двух дней не ожидается. В то же время синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха.

Четверг, 12 февраля

Ночь и утренние часы в четверг будут морозными. Температура воздуха будет колебаться в пределах -4…-3 °C. Из-за северо-западного ветра со скоростью до 4,7 м/с будет ощущаться холоднее — до -8…-9 °C.

В течение дня небо будет затянуто облаками. Около 9:00 температура составит -1 °C. После обеда воздух прогреется до +2…+4 °C — это будет самый теплый период суток, хотя по ощущениям температура будет приближаться к нулевой отметке.

Вечером столбики термометров будут показывать +2…+3 °C. Влажность воздуха возрастет до 96%, что может создавать ощущение сырости.

Наши предки обращали внимание на приметы этого дня. Если ночью луна имела красноватый оттенок — ждали сильного ветра. А о влажной погоде говорили: "Ветер поднялся — к сырому году". Если же ветер дул с севера при ясном небе, готовились к значительному похолоданию.

Погода в Днепре 12 января / Фото: скриншот sinoptik

Пятница, 13 февраля

В пятницу в городе также будет преобладать облачная погода без осадков. Температура будет оставаться выше нуля даже ночью.

Ночью и утром ожидается около +1 °C, однако из-за влажности воздуха будет ощущаться легкий мороз — до -2…-3 °C.

Днем воздух прогреется до +5 °C. Ветер изменит направление на юго-западное и ослабнет до 2,5–3,2 м/с. Атмосферное давление будет пониженным — 733–735 мм рт. ст., что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

По народным наблюдениям, если 13 февраля появлялся иней, снега в ночь на 14-е не ждали. Если же выпадал снег, ожидали оттепели. Считалось также, что усиление ветра в этот день могло предвещать метель.

Погода в Днепре 13 января / Фото: скриншот sinoptik

Когда мороз пойдет на спад - прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что период самых сильных морозов в Украине постепенно завершается.

По ее прогнозу, в ближайшие дни температура начнет расти. Хотя зима еще напомнит о себе короткими волнами холода, общая тенденция — к потеплению.

Антициклон обеспечит сухую погоду по всей стране. Только в Закарпатье возможен небольшой мокрый снег. В Киеве сильные морозы постепенно уходят в прошлое: ночью еще возможны до -20 °C, но днем ожидается солнечная, сухая погода и около -10 °C. Во второй половине дня усилится южный ветер.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что начиная с 11 февраля, синоптики фиксируют изменение синоптической ситуации. По словам Екатерины Ткачук, Житомирская область войдет под влияние впадины глубокого атлантического циклона, что принесет повышение температуры.

Также после недель, когда температура воздуха не поднималась выше 0 градусов, в Полтаве и области ожидается потепление. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни температура воздуха в Киеве будет держаться около нуля, а после 16 февраля ожидается небольшое похолодание. Максимально температура воздуха может снизиться до -15 градусов.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

