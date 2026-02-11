Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Подкормка деревьев и кустарников: почему опытные садоводы делают это именно зимой

Марина Иваненко
11 февраля 2026, 13:58
28
Подкормка сада по снегу — простой способ сэкономить время весной. Какие удобрения работают и как правильно их применять.
Подкормка сада зимой
Подкормка сада зимой / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему опытные садоводы подкармливают сад зимой
  • Какие именно удобрения разбрасывают по снегу

Зимний период в садоводстве традиционно считается временем отдыха, однако опытные хозяева знают: именно зимой можно заложить прочный фундамент для будущего урожая. Разбрасывание удобрений непосредственно по снегу — это не только экономия времени весной, но и продуманная стратегия питания растений.

видео дня

Во время таяния снега талые воды становятся естественным проводником питательных веществ, доставляя их прямо к корневой системе в наиболее благоприятный момент — в начале вегетации. Главред расскажет более подробно.

Почему удобрения работают именно зимой

Как рассказывают на канале "Дача Агноронома", главное преимущество зимнего внесения — постепенное таяние снега. Вода равномерно проникает в почву, растворяет гранулы удобрений и переносит микроэлементы на нужную глубину. Растения получают питание без стресса и риска локального перенасыщения.

Кроме того, такой способ уменьшает риск высокой концентрации солей, которая иногда возникает при сухом весеннем внесении.

Важно: метод эффективен только на ровных участках. На склонах талая вода может просто смыть удобрения.

Какие удобрения можно разбрасывать по снегу

Для зимней подкормки подходят только определенные виды удобрений:

▪ Древесная зола

Богата калием, фосфором и кальцием. Темная зола притягивает солнце, ускоряя таяние снега и прогрев почвы у корней.

▪ Аммиачная селитра

Одно из немногих азотных удобрений, которое работает в холодной почве. Дает растениям азот сразу после пробуждения. Важно не превышать дозу, чтобы избежать преждевременного роста.

▪ Суперфосфат

Фосфор медленно перемещается в почве, поэтому внесение по снегу позволяет ему вовремя достичь корневой зоны.

Видео о том, как удобрять сад зимой, можно посмотреть здесь:

Для каких растений это особенно полезно

Зимняя подкормка идеально подходит для:

  • плодовых деревьев;
  • ягодных кустарников (смородина, крыжовник, малина).

Удобрения вносят по приствольным кругам, ориентируясь на проекцию кроны — именно там расположены активные корни.

Основные правила зимнего внесения

Высота снега — оптимально 10–15 см.

Отсутствие льда — на настоящие удобрения не проникают в почву.

Точная дозировка — никакого "на глаз".

Нарушение этих правил может привести к ожогам коры, вреду микрофлоре почвы и загрязнению грунтовых вод.

Зимняя подкормка по снегу — это разумный и эффективный инструмент для тех, кто хочет здоровый сад и сильный старт весной. Главное — выбрать правильные удобрения, учесть рельеф и не нарушать нормы.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"

YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород удобрения интересные новости сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Полетели Кинжалы: РФ запустила ракеты, по всей стране тревога

Полетели Кинжалы: РФ запустила ракеты, по всей стране тревога

14:46Война
"Справедливые правила игры": ВРУ одобрила отсрочку для контрактников 18-24 лет

"Справедливые правила игры": ВРУ одобрила отсрочку для контрактников 18-24 лет

14:13Украина
"Семья патриотов": погибший в Богодухове отец был демобилизованным бойцом с ампутацией

"Семья патриотов": погибший в Богодухове отец был демобилизованным бойцом с ампутацией

13:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

Последние новости

15:48

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

15:44

"Мгла" возвращается: в Голливуде снимут новую экранизацию книги Стивена Кинга

15:18

Старт в стриминге: оборудование для начинающих и профессионалов, которые хотят начать трансляции новости компании

15:17

Всегда будут свежие: как никогда не ошибиться с выбором яиц в магазине

15:11

"От любимого": Мозговая похвасталась оригинальным подарком от Аксельрода

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - ЖовтенкоКремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко
15:05

"Вырвалось": Руслана объяснила свою агитацию во время нацотбора за Lelѐka

14:49

Как распознать опасную привязанность в отношениях: 5 тревожных сигналов

14:46

Полетели Кинжалы: РФ запустила ракеты, по всей стране тревога

14:23

Самая длинная змея в истории: в Книге рекордов Гиннеса показали дикого гиганта

Реклама
14:20

Гороскоп Таро на завтра 12 февраля: Скорпиону - гармония, Льву - путь вперед

14:13

"Справедливые правила игры": ВРУ одобрила отсрочку для контрактников 18-24 лет

14:12

Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати - что говорят приметы

13:58

Подкормка деревьев и кустарников: почему опытные садоводы делают это именно зимой

13:51

Избавилась от "костылей": актриса Тышкевич рассказала о важном решении

13:44

"Семья патриотов": погибший в Богодухове отец был демобилизованным бойцом с ампутациейФото

13:38

Собаку после четырех возвратов забрали из приюта: реакция животного растрогала

13:24

"Я не разбираюсь": победительница Нацотбора не выбирала песню на конкурсВидео

13:11

Статуя Девы Марии ожила на глазах у толпы: паломники сняли все на видео

12:50

Когда Киев вернется к комфортным графикам отключений: эксперт назвал срок

12:48

Путинистка Дана Борисова положила свою дочь в психбольницу

Реклама
12:33

"Вернулась": Горбунов заговорил про отношения с первой женой

12:24

ВСУ освободили от оккупантов село в Запорожской областиВидео

12:10

Русский на уроке английского: в Одессе разгорелся языковой скандал

12:09

Может ли учитель требовать от ученика включить камеру: правила "дистанционки"

12:08

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

11:58

Первая "панелька" СССР стоит в Харькове: в чем уникальность этого домаФото

11:57

Миллионы людей совершают одну рискованную ошибку при выборе пароля

11:10

"Отсрочка до конца жизни": Сеть взорвал торт с необычным дизайном

11:10

Почему 12 февраля нельзя планировать свое будущее: какой церковный праздник

10:58

Россия не собирается останавливаться, она готовится воевать и дальше - Зеленский

10:39

"Лучше не подходить": известный актер раскрыл настоящий нрав Натальи Сумской

10:34

Бежали от войны и погибли: дроны РФ убили отца и троих детей, выжила лишь беременная матьФото

10:26

Рожденные в конкретные 4 месяца обладают природной проницательностью – кто они

10:25

Обрезать - мало: как избавиться от поросли раз и навсегдаВидео

10:25

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко

10:19

Путин шантажом требует от Трампа капитуляции Украинымнение

09:56

Кремль может начать наземное вторжение: страна НАТО готовится к войне с РФ

09:48

Друг Мурата Налчаджиоглу расскрыл его секрет о связи с Ани Лорак - детали

09:07

В Украине создали лазерную пушку против российских дронов - The Atlantic

09:05

Гороскоп на завтра 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

Реклама
08:56

Неузнаваемая Лилия Ребрик показалась в органзе и цветах

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

08:42

Им мало "нормально": пять знаков зодиака, которые требуют идеала во всём

08:39

В Берлине жестоко убили гражданку Украины: тело нашли возле детской площадки

08:19

Зеленский готов объявить о выборах и референдуме: FT назвал сроки

08:15

"Очень хотела": жених Квитковой совершил признание об их отношениях

08:13

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:47

В Волгограде после атаки дронов горит стратегический НПЗ "Лукойла"Видео

07:01

Трагедия в Богодухове: дрон РФ разрушил дом, под завалами погибли трое детейФотоВидео

06:10

Мир изменился окончательно: как выжить Европемнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять