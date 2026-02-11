Путинистка Дана Борисова положила свою дочь в психбольницу

Дана Борисова избавилась от своей дочери и сдала ее в больницу.

Борисова сделала операцию своей дочери, а теперь уложила лечиться / Коллаж Главред, фото Instagram/danaborisova_official

Российская телеведущая Дана Борисова, которая построила скандальную карьеру в стране-оккупанте России, а также лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, поместила свою родную дочь на принудительное лечение.

Как пишут российские пропагандисты, дочь оголтелой путинистки Полина давно страдает от биполярного расстройства. Этот диагноз и у ее дочери Полины. Обе неоднократно признавались, что частые конфликты в их семье происходит именно по причине болезни.

Дочь Борисовой находится в психушке / Фото Стархит

Оказалось, положить дочь в клинику решила сама ведущая. Сейчас Борисова-младшая находится под наблюдением медиков, но ее диагноз вызывает вопросы.

"Я легла в больницу Шурова из-за ухудшения состояния. У меня уже год как диагностировано биполярное расстройство, но сейчас врачи сомневаются в этом вердикте. Думают, что это пограничное расстройство личности. Мама знает, она меня сюда и положила после одного инцидента. Я второй день лежу, мама обещала завтра приехать", — призналась она.

Дана Борисова разрешила ей делать пластику / скриншот YouTube

Отметим, раннее путинистка и "мать года" разрешила дочери сделать пластическую операцию на груди, а также закрыла глаза на ее отношения с 35-летним мужчиной.

О персоне: Дана Борисова Дана Борисова — российская телеведущая, журналистка и актриса. По данным Википедии, в 2022 году поддержала вторжение России на Украину. Она также была внесена в санкционные списки Украины "за посещение оккупированных территорий после начала вторжения, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и режима Путина. 3 февраля 2023 года внесена в санкционный список Канады как причастная к распространению российской дезинформации и пропаганды.

