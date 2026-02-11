Одно действие — и орхидея зацветет на месяцы: проверенный метод

Что делать если орхидея не цветет? Самое главное - не отчаиваться. Есть один секретный способ, который поможет стимулировать цветение.

Что мешает орхидее цвести: ошибка, которую допускают почти все / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как заставить орхидею цвести

Какое значение имеет солнечный свет для цветения орхидей

Где лучше всего разместить орхидею

Каждый любитель комнатных растений знает, что орхидеи — не самые простые в уходе растения. Для хорошего роста и красивого цветения им требуется немного больше внимания. Очень часто у цветоводов возникает вопрос: почему орхидея не цветет? Секретом цветения орхидей поделились на сайте Еxpress.

Если вам интересно, как правильно выбрать субстрат для орхидей и что будет, если залить орхидею водой, читайте материал: Будет пышно цвести круглый год: как сделать так, чтобы орхидея выпустила цветонос.

Орхидея не цветет - что делать

Автор материала Анжела Патроне поделилась собственным опытом. По ее словам, она всегда увлекалась орхидеями из-за их прекрасных и экзотических цветов.

"Однако есть одна проблема, с которой я постоянно сталкиваюсь: мне никак не удаётся заставить мои орхидеи цвести повторно или поддерживать их цветение в течение длительного времени", - говорится в статье.

Чтобы добиться появления бутонов, Анжела пробовала менять способы полива, подкормки и даже обрезки, но один из этих способов не работал на 100%. А если орхидея и расцветала, то длилось цветение совсем недолго.

"Услышав множество восторженных отзывов от садоводов- экспертов о том, как освещение способствует цветению орхидей, я последовала их совету. Свет — это то, что питает все процессы в жизни орхидеи - от роста корней до образования цветов. Орхидеям необходим постоянный приток яркого рассеянного света для восстановления сил", - рассказала она.

Анжела отметила, что раньше ее орхидея стояла на кухне подальше от окна. Таким образом, орхидея не получала необходимого света для цветения.

Девушка перенесла свою орхидею в столовую на подоконник. Это место оказалось идеальным, так как окно в этой комнате выходит на север, поэтому орхидея получала яркий свет, но без прямых солнечных лучей.

"Я обнаружила, что местоположение сыграло огромную роль в том, что моя орхидея цвела в течение трех месяцев", - поделилась она.

Следует избегать размещения орхидеи под прямыми солнечными лучами, так как это может обжечь ее листья.

Если дома недостаточно естественного освещения, то небольшая фитолампа может существенно изменить ситуацию. Ее нужно разместить на высоте примерно 25-30 см над растением и включать на 12-14 часов в день, чтобы имитировать условия тропического дневного света.

"Поскольку моей орхидее раньше не хватало света, она смогла отрастить листья, но ей не хватило энергии для повторного цветения", - добавила Анжела.

Ранее Главред, писал, что делать, если орхидея наращивает листья и не цветет, а также как подкормить орхидею молоком.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

