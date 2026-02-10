В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию – подробности

Кратко:
- Регион находится под постоянными вражескими обстрелами
- Государство оказывает помощь от 100 до 300 тысяч грн для ОCББ
В Харьковской области после многочисленных обстрелов объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня. Об этом в своем телеграмм-канале заявил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
"Регион находится под постоянными вражескими обстрелами. Учитывая сложную ситуацию, приняли решение о признании сложившейся в энергетической сфере Харьковщины обстановки чрезвычайной ситуацией регионального уровня", - сообщил Синегубов.видео дня
Он добавил, что региональные власти обратятся к правительству для присоединения Харьковской области к проекту "СвітлоДім".
В рамках этой программы жителям прифронтовых территорий предоставляется возможность привлекать средства для повышения уровня энергетической устойчивости и бесперебойного функционирования ключевых систем жизнеобеспечения многоквартирных домов:
- государство оказывает помощь от 100 до 300 тысяч грн для ОCББ, жилых и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирных домов любой формы собственности;
- средства можно потратить на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и прочего энергооборудования;
- подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домов онлайн через "Дію", рассматривает и одобряет заявки комиссия при Минразвития.
Смотрите видео заявления Олега Синегубова
Когда отменят режим чрезвычайной ситуации в энергетике - мнение эксперта
Как писал Главред, чрезвычайный режим в энергетическом секторе Украины будет действовать до тех пор, пока не улучшится ситуация с энергоснабжением, а предпосылки для его отмены могут появиться только после завершения отопительного сезона. Об этом сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина.
По его словам, все введенные ограничения и меры будут оставаться в силе до полной стабилизации, сроки которой пока трудно предсказать.
"Никаких жестких мер не применены, и я не исключаю, что действие ЧС продлится до окончания отопительного сезона", - сказал Рябцев.
Новости Харькова - главное
Как сообщал Главред, в ночь на 3 февраля российские войска нанесли по Харькову комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами, целенаправленно нацелившись на объекты критической инфраструктуры.
В тот же день в Харькове из-за последствий массированных ударов российских оккупационных войск по энергетическим объектам города и области введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного уровня. Об этом сообщил Харьковский городской совет.
Городской голова Харькова Игорь Терехов во время заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил, что в результате ночных массированных обстрелов Харькова и области 3 февраля были повреждены ключевые объекты ПАО "Харьковская ТЭЦ-5", а также электроподстанции "Харьковская" и "Залютино".
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что РФ нанесла удары по многоэтажкам, теплоэлектроцентралям, а также ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.
Другие новости:
- Беспрецедентный удар по энергетике: Терехов раскрыл последствия ночной атаки РФ на Харьков
- "Шахед" попал в многоэтажку в Харькове: бушуют пожары, есть раненые
- Мороз и гололедица: в среду в Харькове снова будет опасно
О персоне: Олег Синегубов
Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред