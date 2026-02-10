Укр
Путин пойдет на уступки, все решит один нюанс: раскрыт сценарий завершения войны

Юрий Берендий
10 февраля 2026, 16:51
Кремль постепенно теряет внешние опоры, а российская экономика входит в фазу стремительного и потенциально управляемого извне ослабления, указал аналитик.
  • США могут заставить Россию пойти на уступки на переговорах
  • Во второй половине года в экономике России начнутся серьезные проблемы

Соединенные Штаты имеют реальные рычаги влияния на Россию для принуждения ее к уступкам. В то же время решающим фактором остается не только потенциал этих механизмов, но и политическая готовность американского руководства применить их в полном объеме. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Он подчеркнул, что Дональд Трамп обладает полным спектром экономических и силовых рычагов, которые могли бы в сжатые сроки остановить российскую агрессию и войну против Украины. Впрочем, суть проблемы заключается в том, что, учитывая объективные и субъективные факторы, Трамп не только не спешит принимать такие жесткие меры, но фактически даже не рассматривает их.

"В то же время ни сам Трамп, ни его окружение не могут не замечать того, что происходит с российской экономикой в течение последних четырех-пяти месяцев, прежде всего с момента введения американских санкций против "Роснефти" и "Лукойла". Кумулятивный эффект как американских, так и европейских санкций уже стал заметным в российской экономике, и с каждым месяцем этот эффект только усиливается. Дополнительным ударом стала ситуация с Венесуэлой в начале января этого года, в результате чего РФ потеряла доступ к венесуэльской нефти как ключевому элементу обхода санкций. Ведь один из механизмов заключался в физическом смешивании российской нефти с венесуэльской во время перевалки в открытом море, что позволяло продавать ее по рыночным ценам", - указал он.

Жовтенко также пояснил, что после заявления Трампа о передаче не менее 50 миллионов баррелей уже добытой венесуэльской нефти новыми властями Венесуэлы Соединенным Штатам с последующей продажей под американским контролем началось фактическое преследование танкеров. Значительная часть из них принадлежит к так называемому теневому флоту, связанному с Кремлем. Хотя эти действия направлены не против России напрямую, а обусловлены тем, что нефть считается собственностью США, для Москвы это стало серьезным ударом, который ограничивает возможности сбывать нефть по рыночным ценам и получать валютные поступления.

Аналитик отметил, что из этой схемы фактически выбыла Индия. Еще в конце августа прошлого года после саммита ШОС появлялась информация о контактах Нарендры Моди и Си Цзиньпина по совместному противодействию западным санкциям и давлению США в вопросе закупок российских энергоносителей. В то же время, по оценке Жовтенко, после исчезновения венесуэльского фактора стали заметны два принципиальных шага: во-первых, заключение масштабного торгового соглашения между Индией и Европейским Союзом, во-вторых — договоренности Моди с Дональдом Трампом о снижении пошлин и постепенном сворачивании закупок российской нефти, что нанесло очередной серьезный удар по экономике России.

В итоге складывается картина, при которой во второй половине года РФ может столкнуться с глубокими системными проблемами, с которыми власть не справится, потому что экономика может терять управляемость. Попытки России выбить через Трампа снятие санкций, например, с "Беларуськалия" проблем российской экономики (на фоне других проблем) не решит. С этой точки зрения экономическое давление на Россию сегодня преобладает над определенными силовыми факторами. Именно эти проблемы сделали экономический блок центральной темой в переговорах", - сказал он.

Он также обратил внимание, что после появления инициативы Трампа о создании "Совета мира" почти сразу прозвучали заявления о якобы готовности России заплатить миллиард долларов за участие в нем за счет заблокированных в США российских активов, хотя для этого эти средства сначала должны быть разморожены.

По словам Жовтенко, в Кремле постепенно осознают, что в таком режиме долго продержаться не удастся и ставка на союз с Китаем не сработала, а Индия оказалась временным партнером без геополитических амбиций, ведь для Моди приоритетом всегда оставалась экономика, а не глобальные политические игры.

"Если анализировать эту картину шире, то мы видим, что для российской экономики ситуация ухудшается, причем скорость этого ухудшения постоянно растет. На самом деле, чем дальше, тем Трампу будет легче обрушить российскую экономику. Единственный вопрос – для этого в Овальном кабинете должно быть принято соответствующее политическое решение. И тогда американцы, имея влияние на ключевые болевые точки российской экономики, могут, в случае постановки такой цели, добиться согласия России к лету – на условиях Соединенных Штатов, Украины и Европы. Более того, это можно сделать даже не к лету, а где-то в конце весны", – резюмирует он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

От чего зависит завершение войны РФ против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, переговоры между Украиной, США и Россией о завершении войны продолжаются, и пока ни одна из сторон не демонстрирует намерения выходить из переговорного процесса. Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в комментарии 24 Каналу отметил, что принятие ключевых решений в значительной степени зависит от позиции одного человека в Кремле.

Он также отметил, что ход переговоров может свидетельствовать о постепенном движении войны к сценарию замораживания боевых действий, в то же время влияние европейских стран в этом процессе постепенно уменьшается.

"Европа также хочет участвовать в этом, но она, к сожалению, стала второстепенным участником. Вопрос войны постепенно движется к замораживанию, несмотря на определенное торможение со стороны Европы, которая не способна самостоятельно дать отпор России", — отметил Клочок.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что возможное мирное урегулирование войны должно предусматривать так называемые гарантии безопасности для РФ, а не учитывать исключительно интересы Украины. По его словам, без выполнения этого условия достижение мирного соглашения невозможно.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее цинично подчеркивал, что существенный прогресс в переговорах по завершению российско-украинской войны возможен только при условии соблюдения подходов, согласованных во время встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже на Аляске.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик высказал мнение, что Китай не заинтересован в скором завершении войны, поскольку затягивание боевых действий низкой интенсивности, по его убеждению, способствует истощению военного и экономического потенциала западных государств.

Другие новости:

О персоне: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по вопросам безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

До присоединения к "Демининициативам" в 2023 году был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах — в частности, в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.

Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.

Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

