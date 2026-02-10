Укр
Мороз и гололедица: в среду в Харькове снова будет опасно

Виталий Кирсанов
10 февраля 2026, 18:23
Водителей и пешеходов призывали быть внимательными и осторожными.
Харькову 11 февраля присвоили I уровень опасности, желтый
В среду, 11 февраля, погода в Харькове будет облачной и морозной.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

"С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный, 2, 7 м/с.

Ближайшей ночью столбики термометров покажут -15° ... 13°. Температура воздуха днем 11 февраля будет -7° ... 4°.

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харькове завтра, 11 февраля.

"В течение суток по городу будет сохраняться гололедица. На дорогах гололед. І уровень опасности, желтый", - пишут синоптики.

Водителей и пешеходов призывали быть внимательными и осторожными.

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, вчера синоптик Наталья Диденко сообщила, что период самых суровых морозов в Украине подходит к концу. По ее словам, в ближайшие дни температура будет расти. Хотя зима еще напомнит о себе отдельными волнами холода, общая тенденция - к смягчению.

Тем временем в Одессе и области 10 февраля - самый холодный день. Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, самым холодным днем недели будет 10 февраля. В дальнейшем температура воздуха начнет постепенно повышаться и достигнет +10° в южных районах области, +5° в центральных и около +2° в северных. Температура морской воды существенно не изменится и составит 0–2°.

В ближайшие дни Житомирскую область также ожидает резкое изменение температуры и погодных условий — от сильных морозов в начале недели до оттепели и осадков в конце.

В Ровенской области с 11 февраля температура воздуха также постепенно будет повышаться. Атлантический теплый воздух принесет оттепель и осадки.

Морозы отступят: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Житомирской области

12:06

Урок для Украины: как бедный Сингапур стал экономическим чудом

11:56

Что надеть на День святого Валентина: 5 привлекательных идей от Андре Тана

