Мороз и гололедица: в среду в Харькове снова будет опасно

Кратко:
- Харькову 11 февраля присвоили I уровень опасности, желтый
- В течение суток по городу будет сохраняться гололедица
В среду, 11 февраля, погода в Харькове будет облачной и морозной.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.
"С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер юго-восточный, 2, 7 м/с.
Ближайшей ночью столбики термометров покажут -15° ... 13°. Температура воздуха днем 11 февраля будет -7° ... 4°.
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харькове завтра, 11 февраля.
"В течение суток по городу будет сохраняться гололедица. На дорогах гололед. І уровень опасности, желтый", - пишут синоптики.
Водителей и пешеходов призывали быть внимательными и осторожными.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, вчера синоптик Наталья Диденко сообщила, что период самых суровых морозов в Украине подходит к концу. По ее словам, в ближайшие дни температура будет расти. Хотя зима еще напомнит о себе отдельными волнами холода, общая тенденция - к смягчению.
Тем временем в Одессе и области 10 февраля - самый холодный день. Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, самым холодным днем недели будет 10 февраля. В дальнейшем температура воздуха начнет постепенно повышаться и достигнет +10° в южных районах области, +5° в центральных и около +2° в северных. Температура морской воды существенно не изменится и составит 0–2°.
В ближайшие дни Житомирскую область также ожидает резкое изменение температуры и погодных условий — от сильных морозов в начале недели до оттепели и осадков в конце.
В Ровенской области с 11 февраля температура воздуха также постепенно будет повышаться. Атлантический теплый воздух принесет оттепель и осадки.
Вам также может быть интересно:
- Мороз в Полтавской области пойдет на спад, но есть нюанс: как изменится погода
- Киев прошел самые сильные морозы: когда в столицу придет оттепель - синоптик
- Морозы отступят: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Житомирской области
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред