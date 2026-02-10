Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Названа причина неожиданной смерти "мамы Кевина" - Кэтрин О'Хары

Алена Кюпели
10 февраля 2026, 18:04
65
Оказалось, что к актрисы был редкостный синдром.
Названа причина неожиданной смерти 'мамы Кевина' - Кэтрин О'Хары
Кэтрин О’Хара страдала от рака / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube

Кратко:

  • От чего умерла Кэтрин О’Хара
  • Какой был основной диагноз

30 января в возрасте 71 года скончалась канадская и американская актриса, режиссер и сценаристка Кэтрин О’Хара, наиболее известная ролью мамы главного героя фильмов "Один дома" и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке".

Издание Page Six сообщило причины смерти легендарной актрисы. Оказалось, что Кэтрин О’Хара скончалась от тромба в легких.

видео дня

По данным Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес, непосредственной причиной смерти стала легочная эмболия. Между тем, основной причиной был рак прямой кишки.

Кэтрин О’Хара
Кэтрин О’Хара была любимицей многих / фото: imdb.com

В понедельник издание сообщило, что, согласно свидетельству о смерти, О’Хара была кремирована, а ее останки были переданы мужу Бо Уэлчу.

Хотя ее состояние перед смертью оставалось неясным, О’Хара страдала редким заболеванием, называемым situs inversus, при котором расположение внутренних органов является зеркальным отражением нормальной анатомии, согласно данным NIH.

Это состояние обычно безвредно, но может затруднить диагностику будущих осложнений, поскольку симптомы могут проявляться по-разному у людей с зеркальными органами. После её смерти источник сообщил Daily Mail, что она, возможно, знала, "что произойдёт", но "многие из близких О’Хары не знали о её состоянии в последние дни".

Кэтрин О’Хара
Внутренние органы Кэтрин О’Хара были расположены зеркально / ua.depositphotos.com

Источники сообщили изданию, что некоторые друзья были в "полном шоке" от её смерти.

У комедиантки была плодотворная карьера, она прославилась благодаря ролям в таких культовых фильмах, как "Битлджус", "Один дома" и "Один дома 2", а также в телешоу "Шиттс-Крик". Совсем недавно она снялась в "Последних из нас" вместе с Педро Паскалем и в "Студии" с Сетом Рогеном.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что Иво Бобул начал встречаться со своей четвертой женой еще во время брака с Лилией Сандулесой.

Ранее также стало известно, что украинский певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский больше не будет занимать свою должность.

Вас также может заинтересовать:

Что такое "Один дома"?

"Один дома" - американская рождественская комедийная медиафраншиза, появившаяся на волне успеха первых двух семейно-комедийных фильмов серии: "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), сообщает Википедия. Всего под названием "Один дома" вышло шесть фильмов, три компьютерных игры и новелизация первого фильма.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

19:39Война
В РФ выдвинули новые условия для завершения войны и вспомнили Трампа - чего они хотят

В РФ выдвинули новые условия для завершения войны и вспомнили Трампа - чего они хотят

19:24Мир
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию – подробности

В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию – подробности

19:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины в костюме за 91 секунду

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины в костюме за 91 секунду

Последние новости

19:46

Для чего на самом деле нужен маленький карман на джинсах: неожиданное объяснение

19:39

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

19:26

Исполнитель хита "Смарагдове небо" женится - детали

19:24

В РФ выдвинули новые условия для завершения войны и вспомнили Трампа - чего они хотят

19:11

В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию – подробности

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - ЖовтенкоКремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко
19:10

Как "пленки Эпштейна" всколыхнули мирмнение

18:51

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

18:47

$70 миллионов в год и тайная комната с золотом: куда исчезли сокровища ОстрожскихВидео

18:31

"Нафиг тебе это": Мозговая раскритиковала Руслану из-за LaudВидео

Реклама
18:26

Группа Алиби выпустила легендарный трек на украинском языкеВидео

18:23

Мороз и гололедица: в среду в Харькове снова будет опасно

18:15

Топ-3 токсичные привычки, которые могут разрушить даже самые крепкие отношения

18:04

Названа причина неожиданной смерти "мамы Кевина" - Кэтрин О'Хары

17:51

На фоне бесконечных ссор: Лорак с мужем пошли на крайние меры

17:45

Уникальное крошечное озеро, которое является одним из самых глубоких в мире: где находится

17:42

Евро бьет рекорд, а доллар слабеет: НБУ обновил курс валют на 11 февраля

17:41

Цели и дата удара определены: украинцев предупредили о массированной атаке РФ

17:21

"Мобресурс на полтора года": нардеп рассказал о перспективе "бусификации" в Украине

17:11

НАБУ превратилась в инструмент сбора компромата и контроля над элитами, – эксперт

16:59

"Таким обманом": Сандулеса вспомнила о жене Бобула, которая 5 лет была любовницей

Реклама
16:54

Кино на 14 февраля: топ-5 романтических комедий ко Дню святого Валентина

16:51

Путин пойдет на уступки, все решит один нюанс: раскрыт сценарий завершения войны

16:27

Чем протереть экран телевизора, чтобы не повредить его: полезный лайфхак

16:24

Почему 11 февраля нельзя спорить с родными: какой церковный праздник

16:14

Где строго запрещено праздновать День святого Валентина: список стран

15:57

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

15:52

"Два важных решения": Ксения Мишина появилась с сыном за границейВидео

15:26

2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

15:24

Кот женщины бесследно исчез: через 10 лет ей позвонили и рассказали правду

14:40

Не нужно готовить начинку: рецепт бомбических сытных блинов на МасленицуВидео

14:40

Кошка увидела, как ребенок приближался к лестнице: ее реакция поразила всех

14:32

Родственники военного, которого считали погибшим, должны вернуть 15 млн гривен

14:20

Вечно недовольны: астрологи назвали знаки зодиака, которые любят жаловаться

14:19

Картофель не будет прорастать до лета, если возле него положить один продукт: лайфхак

14:17

Гороскоп Таро на завтра 11 февраля: Раку - поспешить, Скорпионам - открытия

14:07

Тайный язык казацких знамен: что на самом деле означают полумесяц и звезда

13:58

Поплавский больше не ректор Университета Культуры: кто пока занял его место

13:56

Гороскоп на завтра 11 февраля: Ракам - большой вызов, Весам - сюрприз

13:52

"Вернулись с победой": раскрыта позиция Нурлана Сабурова о войнеВидео

13:42

Может умереть в любой момент: молчун Игорь Николаев решился на отчаянный шаг

Реклама
13:18

"Не стоит надевать розовые очки": эксперт рассказал, что ждет Украину до мая

13:17

Минобороны доработало законопроект о праве на отсрочку - детали

13:12

"Мне очень жаль": у Нади Дорофеевой серьезные проблемы со здоровьем

12:59

Весит 47 кг: популярная российская актриса умирает от рака

12:52

Может ли Украина провести выборы и референдум в мае: эксперт указал на нюанс

12:26

Предательница Ани Лорак стала неузнаваемой и показала новый имидж - детали

12:20

"Красивые девочки": Вера Брежнева показала три поколения семьи

12:07

Морозы отступят: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Житомирской области

12:06

Урок для Украины: как бедный Сингапур стал экономическим чудом

11:56

Что надеть на День святого Валентина: 5 привлекательных идей от Андре Тана

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять