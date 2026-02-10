Названа причина неожиданной смерти 'мамы Кевина' - Кэтрин О'Хары

Оказалось, что к актрисы был редкостный синдром.

Кэтрин О’Хара страдала от рака / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube

Кратко:

От чего умерла Кэтрин О’Хара

Какой был основной диагноз

30 января в возрасте 71 года скончалась канадская и американская актриса, режиссер и сценаристка Кэтрин О’Хара, наиболее известная ролью мамы главного героя фильмов "Один дома" и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке".

Издание Page Six сообщило причины смерти легендарной актрисы. Оказалось, что Кэтрин О’Хара скончалась от тромба в легких.

По данным Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес, непосредственной причиной смерти стала легочная эмболия. Между тем, основной причиной был рак прямой кишки.

Кэтрин О’Хара была любимицей многих / фото: imdb.com

В понедельник издание сообщило, что, согласно свидетельству о смерти, О’Хара была кремирована, а ее останки были переданы мужу Бо Уэлчу.

Хотя ее состояние перед смертью оставалось неясным, О’Хара страдала редким заболеванием, называемым situs inversus, при котором расположение внутренних органов является зеркальным отражением нормальной анатомии, согласно данным NIH.

Это состояние обычно безвредно, но может затруднить диагностику будущих осложнений, поскольку симптомы могут проявляться по-разному у людей с зеркальными органами. После её смерти источник сообщил Daily Mail, что она, возможно, знала, "что произойдёт", но "многие из близких О’Хары не знали о её состоянии в последние дни".

Внутренние органы Кэтрин О’Хара были расположены зеркально / ua.depositphotos.com

Источники сообщили изданию, что некоторые друзья были в "полном шоке" от её смерти.

У комедиантки была плодотворная карьера, она прославилась благодаря ролям в таких культовых фильмах, как "Битлджус", "Один дома" и "Один дома 2", а также в телешоу "Шиттс-Крик". Совсем недавно она снялась в "Последних из нас" вместе с Педро Паскалем и в "Студии" с Сетом Рогеном.

Что такое "Один дома"? "Один дома" - американская рождественская комедийная медиафраншиза, появившаяся на волне успеха первых двух семейно-комедийных фильмов серии: "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), сообщает Википедия. Всего под названием "Один дома" вышло шесть фильмов, три компьютерных игры и новелизация первого фильма.

