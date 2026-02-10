Топ-3 токсичные привычки, которые могут разрушить даже самые крепкие отношения

Три мифа, которые кажутся невинными, на самом деле могут подрывать основу долгосрочных отношений.

В длительных отношениях конфликты неизбежны, но их природа часто связана не с самими разногласиями, а с убеждениями, которые незаметно подрывают честное общение.

Семейный психолог Молли Берретс, которая работает с парами более 15 лет, выделяет три распространенных мифа, которые вредят доверию и близости. Об этом пишет CNBC.

Миф №1. "Если бы партнер действительно меня любил, он бы читал мои мысли"

Берретс отмечает, что настоящее партнерство невозможно без открытого выражения потребностей. Когда человек замалчивает обиду или выражает ее через сарказм или пассивную агрессию, это только усиливает дистанцию.

Она советует говорить прямо: "Если у тебя есть ко мне претензии, скажи мне напрямую". Речь не идет об обвинениях или крике, а о честном описании собственного опыта и приглашении к диалогу.

Миф №2. "Здоровые пары не ссорятся"

По словам психолога, конфликты неизбежны в длительных отношениях. Важно не избегать споров, а уметь их решать. Когда партнеры отказываются брать на себя ответственность и извиняться, нет пространства для восстановления доверия. Берретс подчеркивает, что извинение — это выражение уважения. Даже если намерение не было вредным, стоит признать последствия своих слов или действий. Простое осознание своей роли в конфликте побуждает другого человека ответить тем же и уменьшает риск бесконечных обвинений.

Миф №3. "Если я сказал это в гневе, это не считается"

Гнев не оправдывает обидные слова. Хотя эмоции могут быстро утихнуть, их влияние остается и подрывает основу доверия. Унижение, угрозы или презрение не решают проблему, а только разрушают отношения. Психолог советует во время споров использовать спокойную лексику, сосредотачиваться на самой проблеме, а не на личности партнера, и не перебивать. Это помогает сохранить ощущение командной работы и найти конструктивное решение.

"Если вы замечаете, что эти три убеждения влияют на ваше взаимодействие с партнером, первый шаг – проявить сочувствие к себе. Мы не виноваты в убеждениях, которым нас научили, но мы ответственны за свой собственный рост. Эти стратегии требуют намерения, размышлений и смирения. У вас не всегда будет все идеально, но ваши усилия по соблюдению этих принципов окупятся", — подытожила Берретс.

