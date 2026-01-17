Укр
7 вещей, которые самые счастливые пары делают каждое утро: об этом знают единицы

Инна Ковенько
17 января 2026, 03:22
12
Рассказываем, каких простых привычек придерживаются счастливые пары, чтобы укрепить доверие и спокойствие в отношениях.
7 вещей, которые самые счастливые пары делают каждое утро: об этом знают единицы
7 вещей, которые самые счастливые пары делают каждое утро/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Что делать, чтобы улучшить отношения
  • Что нужно для крепких отношений

Утром мы обычно спешим, просыпаемся и сразу думаем о делах, которые ждут впереди. Но именно эти первые минуты могут стать фундаментом для гармоничных отношений.

Психологи отмечают, что небольшие ежедневные действия способны укрепить доверие, поддержку и чувство команды между партнерами, отмечает CNBC.

Рекомендуем прочитать наш материал: Все по-настоящему: семь признаков того, что вы нашли настоящую любовь

Остановитесь и уделите внимание друг другу

Психолог Джон Готтман, исследующий динамику отношений, подчеркивает: мелкие проявления внимания имеют решающее значение. Даже несколько секунд зрительного контакта или короткий разговор без телефона в руках создают ощущение близости. Если этого нет, партнер может чувствовать себя "невидимым" еще до начала дня.

Дайте себе время на синхронизацию

Рекомендуем избегать тяжелых тем сразу после пробуждения. В это время уровень кортизола повышен, и организм подвержен стрессу. Лучше начать день с нескольких минут покоя рядом: посидеть вместе в тишине, выпить кофе или просто выполнить мелкие дела рядом. Это помогает настроить нервную систему и сделать день более управляемым.

Поделитесь несколькими словами о своем настроении

Психологи рекомендуют каждое утро озвучивать хотя бы одно чувство или настроение. "Я волнуюсь", "Я устал", "Я еще не проснулся" - простые слова, которые дают партнеру контекст. Это помогает избегать недоразумений и делает общение более открытым. Такая практика формирует привычку эмоциональной прозрачности.

Создайте свой маленький ритуал

Счастливые пары советуют иметь "свою" утреннюю традицию: объятия перед подъемом, выгул собаки или совместный завтрак. Главное, чтобы это было просто и повторяемо. Такой ритуал становится символом единства и напоминает, что вы команда, даже в повседневных мелочах.

Объятия и поцелуи как источник стабильности

Исследования показывают, что физический контакт активирует гормон окситоцин, который снижает уровень стресса. Поэтому психологи советуют не ограничиваться поспешным поцелуем на ходу. Объятия или несколько секунд близости помогают почувствовать стабильность и спокойствие перед разлукой. Это простой способ укрепить эмоциональную связь.

Делите утренние дела поровну

Утро должно быть совместным процессом, а не индивидуальным забегом. Если нужно покормить животных, приготовить обед или собрать детей, стоит распределить задачи так, чтобы никто не чувствовал перегрузки.

Добавьте несколько слов поддержки

Психологи советуют завершать утро коротким, но искренним пожеланием:

  • "Удачи на встречу";
  • "Ты справишься";
  • "Напиши, если будет трудно".

Такие фразы придают сил и показывают, что вы настроены на успех партнера. Это небольшой жест, который оказывает большое влияние на ощущение поддержки в течение дня.

Читайте также:

Об источнике: CNBC

CNBC — это американский кабельный телеканал и онлайн-платформа, специализирующаяся на бизнес-новостях, финансовых рынках и экономике. Канал принадлежит корпорации NBCUniversal и был основан в 1989 году. Его главный офис расположен в городе Энглвуд-Клиффс, штат Нью-Джерси. CNBC освещает биржевые индексы, корпоративные новости, инвестиционные тенденции и глобальные экономические процессы, а также предлагает аналитику и комментарии от ведущих экспертов. Онлайн-версия ресурса, доступная по адресу www.cnbc.com, является одним из самых популярных мировых источников оперативной информации о финансах, бизнесе и технологиях, ориентированных как на профессионалов, так и на широкую аудиторию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отношения интересные новости
Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

В феврале придет апрель: какой будет погода в Одессе в последний месяц зимы

В феврале придет апрель: какой будет погода в Одессе в последний месяц зимы

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

Женщина оставила собаку дома на 45 минут и чуть не заплакала, когда вернулась

Женщина оставила собаку дома на 45 минут и чуть не заплакала, когда вернулась

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

15:59

На Полтавщине вводят дополнительные ограничения электроэнергии - что изменится

15:24

Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем и печалей - кто они

15:17

Свет будет несмотря на графики: Шмыгаль назвал дома, которых не коснутся отключения

