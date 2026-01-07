Укр
Что можно и нельзя говорить при ссоре: эксперты рассказали, как не сделать хуже

Сергей Кущ
7 января 2026, 11:30
50
Любые отношения строятся на уважении, диалоге и умении слышать друг друга. Именно это помогает пережить даже самые сложные ссоры.
Что можно и нельзя говорить после ссоры
Что можно и нельзя говорить после ссоры

Вы узнаете:

  • Как помирится со своей второй половинкой
  • Что нужно и не рекомендуется говорить во время и после ссоры

Даже в самых крепких и гармоничных отношениях случаются ссоры и серьезные конфликты. Часто именно неумение вовремя договориться и пойти на примирение становится причиной расставаний.

При этом девушки, как правило, легче идут на контакт, если чувствуют искренность, тогда как мужчины нередко теряются и не знают, как помириться с девушкой после ссоры, особенно если конфликт был сильным, пишет психолог Дмитрий Потеев..

видео дня

С чего начать примирение после ссоры

По словам эксперта, первый и самый важный шаг — понять истинную причину конфликта. Необходимо спокойно пересмотреть ситуацию и честно признать свои ошибки. Главное правило, которое помогает помириться с девушкой после серьезной ссоры, — не оправдываться, а взять ответственность за свои слова или поступки.

Если эмоции еще слишком сильны, дайте девушке немного пространства. Попытка немедленно "разрулить" конфликт, когда она все еще злится, может только усугубить ситуацию. Уважение к ее чувствам — основа любого примирения.

Что сделать, чтобы помириться с девушкой

Когда момент для разговора наступил, важно прямо сказать, что вам жаль, и показать, что вы действительно понимаете ее чувства. Объясните, что осознали свою ошибку и хотите исправить ситуацию. Именно искренность, а не красивые слова, помогает восстановить доверие.

Если девушка пока не готова мириться, не стоит давить или требовать ответа. Спокойно дайте понять, что вы открыты к диалогу и готовы поговорить тогда, когда она будет к этому готова. Такой подход часто оказывается решающим.

Подарок или символический жест могут стать хорошим дополнением, но важно помнить: прощение нельзя купить. Это лишь способ подчеркнуть ваше отношение, а не заменить разговор. Такой вариант подойдет тем, кто ищет, как оригинально помириться с девушкой.

Что написать девушке после ссоры

Если общение пока возможно только в сообщениях, то текст должен быть простым, искренним и уважительным:

  • признайте свою вину и покажите, что понимаете ее чувства;
  • коротко объясните свою позицию, не оправдываясь;
  • дайте понять, что хотите наладить отношения и готовы к разговору.

Даже нейтральное, теплое сообщение может стать первым шагом к примирению и показать, что вы настроены серьезно.

О персоне: Дмитрий Потеев

Дмитрий Потеев - руководитель и разработчик проекта образовательных курсов и программ - "Системная наладка жизни". Практикующий психолог - консультант, коуч, тренер (опыт работы 10 лет). Его деятельность ориентирована на улучшение сфер жизни: здоровье, интимная жизнь, взаимоотношения, постановка и достижение целей, личностный рост, работа и деньги.

Что нельзя говорить при ссоре

Тренер по ораторскому мастерству Павел Мацьопа утверждает, что худшее, что вы можете сделать после ссоры - это упрекать своего партнера.

"Спокойствие в словах важнее любого сарказма или упреков", - отметил эксперт.

О персоне: Павел Мацьопа

Павел Мацьопа - это украинский тренер по ораторскому искусству, эксперт по технике речи и коммуникаций, который учит украинцев говорить красиво и профессионально на украинском языке, заменяя слова-паразиты и русизмы, а также является актером, певцом и танцором.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отношения интересные новости
