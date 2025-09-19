Как сделать отношения крепче: два ключа к вечному браку от психолога

Одной лишь любви недостаточно для поддержания крепкого брака.

https://glavred.info/stosunky/kak-sdelat-otnosheniya-krepche-dva-klyucha-k-vechnomu-braku-ot-psihologa-10699583.html Ссылка скопирована

Что делает брак крепким / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

О чем рассказали психологи:

Что должна знать каждая пара перед свадьбой

Почему даже самые лучшие пары ссорятся

Известный американский психолог Марк Треверс поделился мыслями о самых важных уроках, которые стоит усвоить парам перед тем, как официально соединить свои жизни. В статье для Forbes он подчеркнул: одной лишь любви часто недостаточно, чтобы супруги выдержали все испытания.

"Тем не менее, когда браки распадаются, партнеры по привычке называют причинами "разлюбили друг друга" или "не подходят друг другу". Но в девяти случаях из десяти проблема не сводится к одному неправильному выбору или к одной неудачной ночи. Чаще всего партнеры просто не знают, как быть женатыми, когда вступают в брак", - пояснил он. видео дня

Специалист отметил, что существуют определенные "уроки брака", которые пары должны понять еще до свадьбы.

Два из них он назвал ключевыми, опираясь на многолетние психологические исследования:

Проблемы не исчезнут после свадьбыНаучные работы доктора Джона Готтмана свидетельствуют: около 69% семейных трудностей остаются "постоянными". То есть конфликты нельзя решить раз и навсегда, ведь их приходится обсуждать снова и снова. Это совершенно естественно, ведь в брак вступают люди с разными характерами и привычками. Ошибочное представление, что "любовь все преодолеет", часто приводит к разочарованиям. Даже у счастливых супружеских пар случаются ссоры.

Брак - это ежедневный выбор. Распространенный миф гласит, что самый тяжелый момент - это день свадьбы, после которого все автоматически наладится. На самом же деле союз двух людей - это не статус, а постоянная работа. Как показывает исследование 2014 года в Psychological Inquiry, современные пары ожидают от партнера очень многого: от роли лучшего друга и советчика до вдохновителя и соучастника в воспитании детей. Такой брак требует усилий, внимания и готовности вносить вклад каждый день.

Как укрепить отношения в паре / Главред - инфографика

Психолог подытожил: стоит смотреть на брак не как на одноразовый контракт, а как на процесс, требующий постоянной заботы. Иногда поддерживать отношения легко, а иногда очень сложно, но именно этот подход делает союз крепким и выносливым.

Психологи рассказали, как найти вторую "половинку". Существует ТОП-4 простых шага.

Больше новостей о психологии:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред