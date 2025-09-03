Укр
Читать на украинском
В чем мужчины больше всего боятся признаться женам: психологи назвали 11 вещей

Даяна Швец
3 сентября 2025, 14:08
Нежелание мужчин делиться своими эмоциями не означает, что их у них нет.
психология, ссора, любовь, отношения / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем рассказали психологи:

  • Почему мужчины чувствуют себя несчастными, но молчат
  • Как мужчины дистанцируются в семейной жизни

Брак - это союз, который требует от обоих партнеров не только любви, но и умения слышать друг друга, проявлять терпение и открыто говорить о собственных потребностях. Но на практике далеко не все мужчины способны выражать то, что их беспокоит, пишет Your Tango.

По данным нового исследования, большинство мужчин, которые чувствуют себя несчастными в отношениях, сталкиваются с проблемой выражения эмоций. Психологи считают, что этому в значительной степени способствуют стереотипы о "мужской выдержке" и "сдержанности".

Такие ожидания общества формируют ложное представление, что мужчина всегда должен оставаться сильным и не показывать слабости. В результате многие подавляют собственные чувства, что лишь усугубляет кризис в семье.

Специалисты выделяют одиннадцать вещей, которые мужчины хотели бы озвучить своим женам, но в основном молчат:

  • "Я чувствую себя недооцененным". Многие мужчины воспринимают свою ценность через работу и вклад в семью. Отсутствие благодарности или поддержки от жены снижает их самооценку и вызывает чувство ненужности.
  • "Мне не хватает поддержки" Они привыкли быть опорой для других, но редко получают это в ответ. Обратиться за эмоциональной помощью мужчинам часто сложно, ведь они боятся выглядеть слабыми.
  • "Я чувствую, что проваливаю брак". Когда реальность не соответствует общественным ожиданиям, мужчины испытывают сильное чувство вины и неудачи.
  • "Я несчастен в этих отношениях". Нередко мужчины вместо откровенного разговора выбирают эмоциональное отстранение: больше времени проводят с друзьями, избегают разговоров и проблем.
  • "Меня до сих пор болит прошлое". Нерешенные обиды или травматические события продолжают влиять на их настоящее, даже если они не признаются в этом.
  • "Я накопил обиду". Игнорирование потребностей или недостаток внимания со стороны жены порождает внутреннее недовольство, которое со временем становится серьезным барьером для счастливых отношений.
  • "Я чувствую себя просто другом, а не любимым". Когда романтика исчезает, мужчинам сложно признать, что им не хватает близости и интимности.
  • "Я недоволен нашей интимной жизнью". Отсутствие физической близости усиливает эмоциональную дистанцию и может стать одним из главных источников конфликтов.
  • "Я сожалею о некоторых вещах в наших отношениях". Мужчины редко решаются говорить о своих разочарованиях, ведь не хотят причинить боль партнерше.
  • "Я скучаю по тому, как было когда-то". С появлением детей или изменением стиля жизни романтика и легкость первых лет часто исчезают.
  • "Я устал от постоянных упреков". Непрерывная критика или замечания постепенно разрушают доверие и отдаляют партнеров друг от друга.

Специалисты подчеркивают: скрытые чувства со временем накапливаются и становятся взрывоопасными. Именно поэтому умение вести откровенные диалоги и слушать друг друга - главный ключ к здоровому браку.

Новости о психологии - что известно

Недавно американский психолог Марк Треверс назвал неожиданный сигнал настоящих чувств. Более того, оказывается, что он раздражает не одну пару.

Более того, для тех, кто в сомнениях, психолог дал неожиданный ответ, стоит ли возвращаться к бывшим. Эксперт отмечает, что оба партнера должны быть одинаково преданными восстановлению отношений.

Также Главред рассказывал 4 неочевидных сигнала психологов, которые объясняют, что мужчина тайно влюблен в вас. Стоит знать пару секретов и все становится очевидным.

Больше новостей о психологии:

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

После разрешения на выезд: в ОП сказали, снизится ли мобилизационный возраст

После разрешения на выезд: в ОП сказали, снизится ли мобилизационный возраст

13:32Украина
Дожди внезапно возвращаются в Украину: синоптик рассказала, где изменится погода

Дожди внезапно возвращаются в Украину: синоптик рассказала, где изменится погода

11:50Синоптик
"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

11:47Война
"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

