В чем мужчины больше всего боятся признаться женам: психологи назвали 11 вещей

Нежелание мужчин делиться своими эмоциями не означает, что их у них нет.

https://glavred.info/stosunky/v-chem-muzhchiny-bolshe-vsego-boyatsya-priznatsya-zhenam-psihologi-nazvali-11-veshchey-10694975.html Ссылка скопирована

психология, ссора, любовь, отношения / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем рассказали психологи:

Почему мужчины чувствуют себя несчастными, но молчат

Как мужчины дистанцируются в семейной жизни

Брак - это союз, который требует от обоих партнеров не только любви, но и умения слышать друг друга, проявлять терпение и открыто говорить о собственных потребностях. Но на практике далеко не все мужчины способны выражать то, что их беспокоит, пишет Your Tango.

По данным нового исследования, большинство мужчин, которые чувствуют себя несчастными в отношениях, сталкиваются с проблемой выражения эмоций. Психологи считают, что этому в значительной степени способствуют стереотипы о "мужской выдержке" и "сдержанности".

видео дня

Такие ожидания общества формируют ложное представление, что мужчина всегда должен оставаться сильным и не показывать слабости. В результате многие подавляют собственные чувства, что лишь усугубляет кризис в семье.

Специалисты выделяют одиннадцать вещей, которые мужчины хотели бы озвучить своим женам, но в основном молчат:

"Я чувствую себя недооцененным". Многие мужчины воспринимают свою ценность через работу и вклад в семью. Отсутствие благодарности или поддержки от жены снижает их самооценку и вызывает чувство ненужности.

Многие мужчины воспринимают свою ценность через работу и вклад в семью. Отсутствие благодарности или поддержки от жены снижает их самооценку и вызывает чувство ненужности. "Мне не хватает поддержки" Они привыкли быть опорой для других, но редко получают это в ответ. Обратиться за эмоциональной помощью мужчинам часто сложно, ведь они боятся выглядеть слабыми.

Они привыкли быть опорой для других, но редко получают это в ответ. Обратиться за эмоциональной помощью мужчинам часто сложно, ведь они боятся выглядеть слабыми. "Я чувствую, что проваливаю брак". Когда реальность не соответствует общественным ожиданиям, мужчины испытывают сильное чувство вины и неудачи.

Когда реальность не соответствует общественным ожиданиям, мужчины испытывают сильное чувство вины и неудачи. "Я несчастен в этих отношениях". Нередко мужчины вместо откровенного разговора выбирают эмоциональное отстранение: больше времени проводят с друзьями, избегают разговоров и проблем.

Нередко мужчины вместо откровенного разговора выбирают эмоциональное отстранение: больше времени проводят с друзьями, избегают разговоров и проблем. "Меня до сих пор болит прошлое". Нерешенные обиды или травматические события продолжают влиять на их настоящее, даже если они не признаются в этом.

Нерешенные обиды или травматические события продолжают влиять на их настоящее, даже если они не признаются в этом. "Я накопил обиду". Игнорирование потребностей или недостаток внимания со стороны жены порождает внутреннее недовольство, которое со временем становится серьезным барьером для счастливых отношений.

Игнорирование потребностей или недостаток внимания со стороны жены порождает внутреннее недовольство, которое со временем становится серьезным барьером для счастливых отношений. "Я чувствую себя просто другом, а не любимым". Когда романтика исчезает, мужчинам сложно признать, что им не хватает близости и интимности.

Когда романтика исчезает, мужчинам сложно признать, что им не хватает близости и интимности. "Я недоволен нашей интимной жизнью". Отсутствие физической близости усиливает эмоциональную дистанцию и может стать одним из главных источников конфликтов.

Отсутствие физической близости усиливает эмоциональную дистанцию и может стать одним из главных источников конфликтов. "Я сожалею о некоторых вещах в наших отношениях". Мужчины редко решаются говорить о своих разочарованиях, ведь не хотят причинить боль партнерше.

Мужчины редко решаются говорить о своих разочарованиях, ведь не хотят причинить боль партнерше. "Я скучаю по тому, как было когда-то". С появлением детей или изменением стиля жизни романтика и легкость первых лет часто исчезают.

С появлением детей или изменением стиля жизни романтика и легкость первых лет часто исчезают. "Я устал от постоянных упреков". Непрерывная критика или замечания постепенно разрушают доверие и отдаляют партнеров друг от друга.

Специалисты подчеркивают: скрытые чувства со временем накапливаются и становятся взрывоопасными. Именно поэтому умение вести откровенные диалоги и слушать друг друга - главный ключ к здоровому браку.

Новости о психологии - что известно

Недавно американский психолог Марк Треверс назвал неожиданный сигнал настоящих чувств. Более того, оказывается, что он раздражает не одну пару.

Более того, для тех, кто в сомнениях, психолог дал неожиданный ответ, стоит ли возвращаться к бывшим. Эксперт отмечает, что оба партнера должны быть одинаково преданными восстановлению отношений.

Также Главред рассказывал 4 неочевидных сигнала психологов, которые объясняют, что мужчина тайно влюблен в вас. Стоит знать пару секретов и все становится очевидным.

Больше новостей о психологии:

Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред