Стоит ли возвращаться к бывшим: психолог дал неожиданный ответ

Идея вернуться к прежним отношениям часто вызывает сомнения, ведь многие люди воспринимают это как шаг назад или ошибку, ведь разрыв происходит по определенным причинам. Однако, как говорится в комментарии Forbes американского психолога Марка Треверса, второй шанс не всегда обречен на провал, пишет Главред.
В статье он отмечает, что нередко отношения разрушаются не из-за отсутствия любви, а под давлением внешних обстоятельств: большого расстояния, изменений в карьере или личных кризисов.
В подобных случаях именно обстоятельства, а не несовместимость, приводят к разрыву. Время отдельно может дать партнерам возможность вырасти, измениться и преодолеть те барьеры, которые когда-то мешали.
Треверс выделяет три главных условия для удачного восстановления пары:
- Разобраться с прошлым. Конфликты, недоверие или нереализованные эмоциональные потребности не исчезнут сами собой. Важно откровенно выяснить, что было причиной разрыва, и понять, изменилась ли ситуация. Исследование Journal of Divorce & Remarriage (2016) подтверждает: супруги, которые сознательно работали над проблемами, имели больше шансов сохранить брак.
- Совместная готовность работать над отношениями. Второй шанс имеет смысл только тогда, когда оба партнера одинаково мотивированы вкладываться в союз. Успех зависит от взаимной преданности, конструктивного решения споров и формирования общих целей.
- Взаимное прощение. Непрощенные обиды разрушают доверие. Исследование Journal of Family Psychology показывает, что прощение снижает уровень негатива и помогает формировать позитивное поведение в паре. Но оно должно быть обоюдным - иначе новые проблемы неизбежны.
Чтобы укрепить восстановленные отношения, психолог советует:
- иметь четкий план решения конфликтов и договоренности о коммуникации;
- работать над эмоциональной близостью через совместные традиции, проявления благодарности и качественное время;
- не пренебрегать внешней поддержкой: от терапии до тренингов;
- стимулировать личностное развитие друг друга, ведь счастливая личность делает счастливой и пару.
Возвращение к прежнему может стать не повторением прошлого, а стартом нового, зрелого союза, если строить его на основе честности, ответственности и совместного развития.
