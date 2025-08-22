Укр
Стоит ли возвращаться к бывшим: психолог дал неожиданный ответ

Даяна Швец
22 августа 2025, 13:34
Эксперт отмечает, что оба партнера должны быть одинаково преданными восстановлению отношений.
Когда бывшие отношения работают / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

  • Почему возвращение к прежним отношениям может стать новым шансом
  • Какие ключевые правила для тех, кто хочет восстановить отношения

Идея вернуться к прежним отношениям часто вызывает сомнения, ведь многие люди воспринимают это как шаг назад или ошибку, ведь разрыв происходит по определенным причинам. Однако, как говорится в комментарии Forbes американского психолога Марка Треверса, второй шанс не всегда обречен на провал, пишет Главред.

В статье он отмечает, что нередко отношения разрушаются не из-за отсутствия любви, а под давлением внешних обстоятельств: большого расстояния, изменений в карьере или личных кризисов.

В подобных случаях именно обстоятельства, а не несовместимость, приводят к разрыву. Время отдельно может дать партнерам возможность вырасти, измениться и преодолеть те барьеры, которые когда-то мешали.

Треверс выделяет три главных условия для удачного восстановления пары:

  • Разобраться с прошлым. Конфликты, недоверие или нереализованные эмоциональные потребности не исчезнут сами собой. Важно откровенно выяснить, что было причиной разрыва, и понять, изменилась ли ситуация. Исследование Journal of Divorce & Remarriage (2016) подтверждает: супруги, которые сознательно работали над проблемами, имели больше шансов сохранить брак.
  • Совместная готовность работать над отношениями. Второй шанс имеет смысл только тогда, когда оба партнера одинаково мотивированы вкладываться в союз. Успех зависит от взаимной преданности, конструктивного решения споров и формирования общих целей.
  • Взаимное прощение. Непрощенные обиды разрушают доверие. Исследование Journal of Family Psychology показывает, что прощение снижает уровень негатива и помогает формировать позитивное поведение в паре. Но оно должно быть обоюдным - иначе новые проблемы неизбежны.

Чтобы укрепить восстановленные отношения, психолог советует:

  • иметь четкий план решения конфликтов и договоренности о коммуникации;
  • работать над эмоциональной близостью через совместные традиции, проявления благодарности и качественное время;
  • не пренебрегать внешней поддержкой: от терапии до тренингов;
  • стимулировать личностное развитие друг друга, ведь счастливая личность делает счастливой и пару.

Возвращение к прежнему может стать не повторением прошлого, а стартом нового, зрелого союза, если строить его на основе честности, ответственности и совместного развития.

Новости о психологии

Главред писал о том, какие женщины отпугивают мужчин на свиданиях. По результатам исследований, мужчины больше всего ценят в общении доброту, эмпатию, интеллект и интересные разговоры.

Ранее психолог назвал ТОП-10 качеств, которые привлекают мужчин. Оказывается, женщины чаще всего используют невербальное общение: мимику, жесты, позу и взгляды. Именно эти сигналы являются первым признаком того, что девушка заинтересована в общении.

Также психолог рассказал, как найти друзей во взрослой жизни. С возрастом круг друзей обычно уменьшается из-за изменений в жизни: работы, создания семьи, переездов. Чтобы углубить дружбу, можно сделать три важных шага: находить время для общения, быть искренним и помогать.

Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

