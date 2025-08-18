Укр
Возраст - не проблема: психолог рассказал, как найти друзей во взрослой жизни

Даяна Швец
18 августа 2025, 11:53
30
Дружба - это как инвестиция: чем больше вы вкладываете в нее, тем ценнее она становится.
психология, психолог, дружба, отношения
Как сделать дружбу глубже и крепче / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем сказал психолог:

  • С возрастом круг друзей естественно сужается из-за смены обстоятельств: работы, семьи, переездов
  • Существует три основных шага для углубления дружбы: находить время, быть искренним и помогать

Привет, давай дружить? Одна такая простая фраза формировала круг друзей в нашем детстве: мы проводили вместе почти все время, делились секретами, придумывали приключения и не могли представить жизнь без товарищей. Со временем, к сожалению или к счастью, круг близких сужается и наступает момент, когда работа, семейные обязанности, переезды и другие обстоятельства постепенно влияют на наше общение с окружающими. Однако это никак не означает, что дружба исчезает - психолог и профессор Арт Маркман в комментарии Fast Company советует три действенных шага, которые помогут укрепить уже существующие отношения и построить доверительные связи.

1. Уделяйте время дружбе

Любые отношения требуют времени. Если не встречаться регулярно, общение постепенно становится поверхностным или вообще сходит на нет. Поэтому важно планировать встречи и делать их привычной частью жизни: договариваться о ежемесячных прогулках, совместных тренировках или ужинах. Такой подход делает дружбу стабильной и крепкой.

2. Будьте откровенными

Настоящая дружба основывается на искренности. Делитесь не только радостными моментами, но и трудностями. Откровенные разговоры сближают, создают более глубокий уровень доверия и помогают лучше понимать друг друга. Но важно не только открываться самому, но и внимательно слушать друга, поддерживать его и показывать, что он для вас важен.

3. Помогайте и поддерживайте

Дружба невозможна без взаимной поддержки. Иногда достаточно простого звонка или совета, чтобы друг почувствовал заботу. Важнее не количество помощи, а готовность быть рядом в нужный момент. Если поддержка взаимная, такие отношения становятся источником уверенности и душевного спокойствия.

"Глубокая дружба - это не только долгие разговоры и совместное времяпрепровождение. Друзья также поддерживают друг друга, помогая. Когда вы уделяете свое время другому человеку, это создает ощущение безопасности для обоих, ведь вы знаете, что есть люди, которые действительно вас поддержат. Когда вы заняты и имеете мало свободного времени для себя, бывает трудно заставить себя помочь другу с его проблемами. В такие моменты может казаться, что лучше отдохнуть, и, безусловно, о себе тоже нужно заботиться. Однако самая глубокая дружба иногда потребует, чтобы вы пожертвовали частью своего драгоценного "времени для себя", - резюмирует психолог.

Об источнике: Fast Company

Fast Company - это американский бизнес-журнал, выходящий ежемесячно в печатном виде и в Интернете, посвященный технологиям, бизнесу и дизайну. Он выпускает шесть печатных номеров ежегодно, в дополнение к различным рейтинговым спискам, подкастам и информационным бюллетеням, пишет Википедия.

Журнал Fast Company запустил свой сайт FastCompany.com в 1995 году. На нем публикуются материалы о лидерстве и инновациях в бизнесе, экологических и социальных проблемах, развлечениях и маркетинге. Кроме того, на сайте Co.Design освещается связь между бизнесом и дизайном: от архитектуры до электроники, потребительских товаров и моды.

Ранее Fast Company также руководила сайтами Co.Labs, Co.Exist и Co.Create. В 2017 году Co.Exist и Co.Create превратили в разделы "Ideas" (Идеи) и "Entertainment" (Развлечения), а сайт Co.Labs закрыли в начале 2015 года.
Fast Company имеет несколько собственных проектов, среди которых:

  • "Most Innovative Companies" (Наиболее инновационные компании).
  • "World Changing Ideas" (Идеи, меняющие мир).
  • "Innovation By Design" (Инновации в дизайне).
  • "Most Creative People" (Самые креативные люди).

Для рейтинга "Most Innovative Companies" журнал оценивает тысячи компаний, чтобы составить список из 50 самых инновационных. А в список "Most Creative People in Business" входят 100 самых креативных личностей из разных отраслей.

